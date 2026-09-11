Hombre de 24 años muere tras recibir disparos en la vía pública de La Pintana

Un hombre de 24 años murió la tarde de este jueves tras haber sido atacado con un arma de fuego por parte de desconocidos, mientras se encontraba en la vía pública de La Pintana, sur de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.40 horas, en la calle Pablo VI, de la población Santo Tomás, donde un grupo indeterminado de sujetos llegó a bordo de un vehículo y disparó en contra de la víctima, mientras se encontraba en la calzada.

El fiscal ECOH, Rodrigo Moya, señaló que el joven “recibió un disparo en la ingle, alrededor de las 14.40 horas aproximadamente, y fue trasladado al hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón, falleciendo por dicho disparo a las 15.30 horas aproximadamente”.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los autores del ataque se movilizaban al interior de un vehículo de color gris y luego de los disparos huyeron en dirección desconocida, siendo buscados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), puntualmente de la Brigada de Homicidios.

El persecutor detalló que al momento del ataque, el hombre fallecido se encontraba en compañía de una mujer, quien lo trasladó hasta el centro asistencial donde finalmente perdió la vida.

“Ella no resultó herida y es la persona que lo trasladó, con otras personas, al hospital Padre Hurtado”, afirmó Moya.

Desde el sitio del suceso se levantó una vainilla balística y se trabaja en recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad. La víctima mantenía antecedentes y se investiga si residía en las cercanías del lugar de la agresión.