Ministros Marín y Poduje anuncian nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien reparaciones de sus viviendas

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, presentaron este jueves la iniciativa “Tu Casa a Tu Pinta”, un nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien reparaciones en sus inmuebles.

La Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar del Minvu entrega un subsidio mediante una tarjeta digital, similar a una gift card.

Con la tarjeta, las familias beneficiados podrán comprar materiales de construcción en ferreterías con convenio vigente con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de cada región.

La iniciativa permite realizar tres alternativas de obras: reparación de techumbres, reparación de baños, instalación o reposición de cercos y rejas, que serán ejecutadas por las mismas beneficiarias y sus familias.

Desde la ferretería El Carpintero, establecimiento familiar de la comuna de Santiago, fundado en 1958 y parte de la red Materiales y Soluciones (MTS), el ministro Poduje destacó que “esta es una medida de acción inmediata, que estima la generación de 5.500 empleos”.

La autoridad ministerial del gobierno del Presidente José Antonio Kast destacó que iniciativas de este tipo es lo que superior le ha pedido

Poduje explicó que “Tu Casa a Tu Pinta” permite “con un ahorro menor postular y escoger reparar su baño, su techo o su reja para una mayor seguridad”.

“Así que el llamado a las mujeres jefas de hogar es a que postulen”, añadió.

Por su parte, la ministra Marín expuso que “cerca del 47% de los hogares en Chile hoy son liderados por mujeres jefas de hogar”.

“Esto se suma a una serie de iniciativas que estamos impulsando como gobierno en apoyo a las mujeres, como el Modo Empleo, FOSIS, SERCOTEC, Mujer Emprende y el programa Mujeres Jefas de Hogar, donde buscamos impulsar la autonomía económica”, indicó.

El subsidio contempla tres alternativas de obras:

Reparación de techumbres: hasta 25 UF.

Reparación de baños: hasta 15 UF.

Instalación o reposición de cercos y rejas: hasta 40 UF.

Para acceder al beneficio se requiere un ahorro mínimo de 1 UF para reparaciones de techumbre y baño, y de 2 UF para cercos y rejas.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre de 2026 y se realizarán completamente en línea, a través del sitio web del Minvu, utilizando Clave Única.

Pueden postular mujeres de 18 años o más que sean jefas de hogar y se encuentren entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Además, deben ser propietarias de una única vivienda —o que esta pertenezca a un integrante de su grupo familiar acreditado en el RSH— y habitar el inmueble que será mejorado.

La vivienda debe ser una casa, no un departamento en condominio, tener una antigüedad mínima de cinco años, estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes y contar con un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF.

La información completa, requisitos y plataforma de postulación están disponibles en el sitio del Minvu pinchando este enlace.