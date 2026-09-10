“La delincuencia no reconoce fronteras comunales”: seis municipios firman convenio de colaboración en seguridad

Seis comunas de la Región Metropolitana firmaron este jueves un convenio de colaboración intercomunal que permitirá facilitar la continuidad de persecuciones de delitos flagrantes entre comunas, en el marco de las nuevas facultades establecidas por la ley de Seguridad Municipal.

Como representantes se presentaron la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, junto a los alcaldes Mario Desbordes, de Santiago; Cristóbal Labra, de San Joaquín; Luis Astudillo, de Pedro Aguirre Cerda; Felipe Muñoz, de Estación Central; y Johnny Yáñez, de Cerrillos. Además de contar con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y del seremi de Santiago, Juan Andrés Barrientos.

El acuerdo permitirá que inspectores de seguridad municipal que hayan iniciado una persecución por un delito flagrante puedan traspasar el límite de su comuna para efectuar la detención, sin requerir una autorización previa caso a caso, entre otras facultades intercomunales.

“La delincuencia no reconoce fronteras comunales”, señaló la alcaldesa Bown, quien destacó que la nueva normativa busca evitar que los límites administrativos se conviertan en una barrera para la persecución de delitos.

“No puede pasar que en flagrancia estemos persiguiendo a un delincuente con nuestros equipos municipales y que, porque pasa de San Miguel a Santiago o a San Joaquín o a Estación Central, Cerrillos, no podamos seguir en esa persecución”, sostuvo.

“Esto, evidentemente, no reemplaza el rol de las policías. Nosotros siempre damos aviso a las policías en una situación de estas características, pero sí nos permite una mejor protección de nuestros vecinos”, afirmó.

Según explicó, entre los delitos que podrían verse beneficiados por esta coordinación están los portonazos y otros ilícitos en que los responsables escapan hacia comunas colindantes. El convenio también contempla coordinación tecnológica y operativa entre los municipios, incluyendo el uso de cámaras, comunicación entre las centrales y coordinación de las radios comunales.

“Puede ser portonazo, pero también un delincuente que escapa, que comete un ilícito en una comuna, escapa a otra y, bueno, eso que se pueda mantener también”, explicó la alcaldesa.

Por su parte, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda valoró el acuerdo como un avance para enfrentar un delito que, a su juicio, debe ser abordado desde una perspectiva metropolitana.

“La firma de este convenio nos va a permitir perseguir el delito fuera de nuestras fronteras comunales, situación que, hasta el día de hoy, no es posible por las barreras administrativas”, afirmó.

Astudillo sostuvo que la coordinación debería extenderse al resto de las comunas de la Región Metropolitana, considerando que los delitos se desplazan entre distintos territorios. También planteó avanzar en acuerdos de colaboración en materia de televigilancia.

El alcalde agregó que las comunas involucradas corresponden a territorios donde se concentra una parte importante de los delitos más violentos. “ Nuestra seguridad no puede depender estrictamente de los recursos que tengamos como municipio, sino que tenemos que, como Estado, poder nivelar la cancha hacia arriba ”, señaló.

Foto: Municipalidad de Santiago REINALDO UBILLA FARIAS

Arrau: “El delito no respeta límites comunales”

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien destacó el convenio como el primero de este tipo a nivel nacional bajo la nueva legislación.

“Quiero felicitar a estos seis alcaldes, a estos seis municipios, a los seis equipos de seguridad municipal por ser proactivos, por dejar diferencias de lado y aunar voluntades para dar más seguridad a sus vecinos”, señaló.

El secretario de Estado explicó que la nueva ley permite que los municipios establezcan convenios para que, en casos de flagrancia, los equipos de seguridad puedan continuar una persecución cuando esta traspase los límites comunales.

“ El delito no respeta fronteras, no respeta límites comunales ”, afirmó Arrau.

El ministro enfatizó, además, que los inspectores municipales actúan como apoyo a las policías y que el convenio establece el marco jurídico para que un funcionario contratado por una municipalidad pueda desarrollar esta labor excepcionalmente en una comuna aledaña.

Arrau llamó a otros municipios a replicar la experiencia y suscribir acuerdos con comunas colindantes. “El llamado es a que muchas otras comunas puedan hacer sus propios convenios con las comunas que están aledañas para que podamos tener una mejor eficacia en la gestión de seguridad municipal”, sostuvo.