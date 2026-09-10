SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “La delincuencia no reconoce fronteras comunales”: seis municipios firman convenio de colaboración en seguridad

    El acuerdo permitirá que inspectores de seguridad municipal que hayan iniciado una persecución por un delito flagrante puedan traspasar el límite de su comuna para efectuar la detención.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Municipalidad de Santiago REINALDO UBILLA FARIAS

    Seis comunas de la Región Metropolitana firmaron este jueves un convenio de colaboración intercomunal que permitirá facilitar la continuidad de persecuciones de delitos flagrantes entre comunas, en el marco de las nuevas facultades establecidas por la ley de Seguridad Municipal.

    Como representantes se presentaron la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, junto a los alcaldes Mario Desbordes, de Santiago; Cristóbal Labra, de San Joaquín; Luis Astudillo, de Pedro Aguirre Cerda; Felipe Muñoz, de Estación Central; y Johnny Yáñez, de Cerrillos. Además de contar con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y del seremi de Santiago, Juan Andrés Barrientos.

    El acuerdo permitirá que inspectores de seguridad municipal que hayan iniciado una persecución por un delito flagrante puedan traspasar el límite de su comuna para efectuar la detención, sin requerir una autorización previa caso a caso, entre otras facultades intercomunales.

    La delincuencia no reconoce fronteras comunales”, señaló la alcaldesa Bown, quien destacó que la nueva normativa busca evitar que los límites administrativos se conviertan en una barrera para la persecución de delitos.

    “No puede pasar que en flagrancia estemos persiguiendo a un delincuente con nuestros equipos municipales y que, porque pasa de San Miguel a Santiago o a San Joaquín o a Estación Central, Cerrillos, no podamos seguir en esa persecución”, sostuvo.

    “Esto, evidentemente, no reemplaza el rol de las policías. Nosotros siempre damos aviso a las policías en una situación de estas características, pero sí nos permite una mejor protección de nuestros vecinos”, afirmó.

    Según explicó, entre los delitos que podrían verse beneficiados por esta coordinación están los portonazos y otros ilícitos en que los responsables escapan hacia comunas colindantes. El convenio también contempla coordinación tecnológica y operativa entre los municipios, incluyendo el uso de cámaras, comunicación entre las centrales y coordinación de las radios comunales.

    “Puede ser portonazo, pero también un delincuente que escapa, que comete un ilícito en una comuna, escapa a otra y, bueno, eso que se pueda mantener también”, explicó la alcaldesa.

    Por su parte, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda valoró el acuerdo como un avance para enfrentar un delito que, a su juicio, debe ser abordado desde una perspectiva metropolitana.

    La firma de este convenio nos va a permitir perseguir el delito fuera de nuestras fronteras comunales, situación que, hasta el día de hoy, no es posible por las barreras administrativas”, afirmó.

    Astudillo sostuvo que la coordinación debería extenderse al resto de las comunas de la Región Metropolitana, considerando que los delitos se desplazan entre distintos territorios. También planteó avanzar en acuerdos de colaboración en materia de televigilancia.

    El alcalde agregó que las comunas involucradas corresponden a territorios donde se concentra una parte importante de los delitos más violentos. “Nuestra seguridad no puede depender estrictamente de los recursos que tengamos como municipio, sino que tenemos que, como Estado, poder nivelar la cancha hacia arriba”, señaló.

    Foto: Municipalidad de Santiago REINALDO UBILLA FARIAS

    Arrau: “El delito no respeta límites comunales”

    Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien destacó el convenio como el primero de este tipo a nivel nacional bajo la nueva legislación.

    Quiero felicitar a estos seis alcaldes, a estos seis municipios, a los seis equipos de seguridad municipal por ser proactivos, por dejar diferencias de lado y aunar voluntades para dar más seguridad a sus vecinos”, señaló.

    El secretario de Estado explicó que la nueva ley permite que los municipios establezcan convenios para que, en casos de flagrancia, los equipos de seguridad puedan continuar una persecución cuando esta traspase los límites comunales.

    El delito no respeta fronteras, no respeta límites comunales”, afirmó Arrau.

    El ministro enfatizó, además, que los inspectores municipales actúan como apoyo a las policías y que el convenio establece el marco jurídico para que un funcionario contratado por una municipalidad pueda desarrollar esta labor excepcionalmente en una comuna aledaña.

    Arrau llamó a otros municipios a replicar la experiencia y suscribir acuerdos con comunas colindantes. “El llamado es a que muchas otras comunas puedan hacer sus propios convenios con las comunas que están aledañas para que podamos tener una mejor eficacia en la gestión de seguridad municipal”, sostuvo.

    Más sobre:SeguridadConvenioSantiagoSan MiguelSan JoaquínPedro Aguirre CerdaEstación CentralCerrillos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda queda con internación provisoria en centro asistencial

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    Defensa de Vinko Fodich reconoce que exfiscal admitió vínculo con los hechos, pero sostiene que “no es parte de un secuestro”

    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    Ministro García bajo fuego amigo: parlamentarios RN piden reforzar la Segpres tras revés en proyecto de Sala Cuna

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Lo más leído

    1.
    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    2.
    TC obstaculiza el camino de la Suprema: congela tres cuadernos más y suspende (por ahora) la eventual expulsión de 13 jueces

    TC obstaculiza el camino de la Suprema: congela tres cuadernos más y suspende (por ahora) la eventual expulsión de 13 jueces

    3.
    Pleno acuerda ocho remociones más y la purga Suprema termina con los primeros 11 jueces expulsados por viajar con licencia

    Pleno acuerda ocho remociones más y la purga Suprema termina con los primeros 11 jueces expulsados por viajar con licencia

    4.
    Ministro Barros y patrullaje conjunto de Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes: “Vamos a estudiar el tema atentamente”

    Ministro Barros y patrullaje conjunto de Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes: “Vamos a estudiar el tema atentamente”

    5.
    “Recibí tres millones y medio” y “solo participé una vez”: la declaración de Vinko Fodich en causa por secuestro a ciudadano chino

    “Recibí tres millones y medio” y “solo participé una vez”: la declaración de Vinko Fodich en causa por secuestro a ciudadano chino

    6.
    ¿Quién se hace cargo? El debate que se abre tras el aumento de autos decomisados que terminan en recintos policiales

    ¿Quién se hace cargo? El debate que se abre tras el aumento de autos decomisados que terminan en recintos policiales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”
    Chile

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    Defensa de Vinko Fodich reconoce que exfiscal admitió vínculo con los hechos, pero sostiene que “no es parte de un secuestro”

    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026
    Negocios

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar

    MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja
    El Deportivo

    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja

    Un nuevo paso hacia cumplir la cláusula: Vozinha será titular ante Deportes Concepción

    La especial invitación que recibió Lucas Assadi durante sus primeros días en Suecia

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027
    Cultura y entretención

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país
    Mundo

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Vaughan Piccirillo-Sealey, el bebé de la foto icónica del 11-S: “Ese día definió casi todos los aspectos de la vida estadounidense”

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis