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    Culto

    ANFUCULTURA y ANEF solicitan pronunciamiento a Contraloría ante situaciones en el Ministerio de las Culturas

    La asociación gremial que reúne a parte de los trabajadores del Ministerio de las Culturas, junto a la ANEF, presentó este jueves 2 de agosto dos reclamaciones ante la Contraloría General de la República. Una referida a declaraciones del ministro Undurraga en televisión y otra respecto a 5 procesos concursables declarados desiertos.

    Por 
    Equipo de Culto
    Palacio-Pereira-Ministerio-de-Las-Culturas-2-ok.jpg

    El Directorio Nacional de ANFUCULTURA, la asociación gremial que reúne a parte de los trabajadores del Ministerio de las Culturas, junto a la ANEF, presentó el 2 de septiembre dos reclamaciones ante la Contraloría General de la República.

    ​La primera reclamación solicita el pronunciamiento y la fiscalización de la contralora, Dorothy Pérez, sobre el cumplimiento de los deberes de veracidad, corrección y respaldo técnico en las declaraciones públicas emitidas por el ministro Undurraga en el ejercicio de sus funciones. En específico, se refieren a sus dichos en el programa Tolerancia Cero de CNN en mayo de 2026, donde, a juicio de la organización, se realizaron aseveraciones basadas en información errónea o no verificada que vulneran los deberes de veracidad, corrección, fundamentación, moderación y mesura vinculados al principio de probidad administrativa.

    ​La segunda reclamación solicita el pronunciamiento y la fiscalización de al menos cinco procesos concursables de reclutamiento y selección declarados desiertos, o dejados sin efecto por el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, adjuntando antecedentes que darían cuenta de vulneraciones a los procedimientos normados.

    ​Luego de ingresar los requerimientos, Jorge González San Martín, presidente nacional de ANFUCULTURA, hizo un llamado al pronto pronunciamiento por parte de la Contraloría, señalando que “los chilenos y chilenas merecen que sus autoridades entreguen información válida y confiable respecto de la naturaleza de los servicios públicos que, como funcionarios, ponemos a disposición de la ciudadanía”.

    ​Por su parte, Jocelyn Andurandeguy, secretaria nacional de ANFUCULTURA, detalló respecto de la segunda reclamación que los antecedentes sobre los concursos declarados desiertos fueron solicitados oportunamente a la autoridad ministerial sin obtener respuesta hasta la fecha. Añadió que “le compartimos a la contralora antecedentes fundados de nuestras preocupaciones respecto a posibles vulneraciones en los procesos de reclutamiento concursables, los cuales requieren un pronunciamiento de su parte”.

    Finalmente, el presidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, recalcó la importancia de defender y proteger la integridad del trabajo y la función pública, “especialmente en un contexto adverso para las Culturas, marcado por recortes sistemáticos y decisiones sin el debido respaldo técnico ni diálogo con los actores involucrados”. Agregó que esto también “fija un estándar, tanto para quien llega a La Moneda como para quien es nombrado en un ministerio, sobre todo en uno tan importante como el de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, respaldado por este abanico de organizaciones de diversos servicios públicos que hoy nos acompañan”.

    Los antecedentes que respaldan estas reclamaciones están presentados en un informe técnico elaborado por profesionales de la organización, que será dado a conocer el próximo lunes lunes 07 de septiembre.

    Más sobre:AnfuculturaAnefMinisterio de las CulturasFrancisco UndurragaArteArte Culto

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