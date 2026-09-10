Diputada Rodríguez: “No sé si el Once debiera conmemorarse; yo pertenezco a otra generación”

“Nací el 95″, remarca la diputada Javiera Rodríguez (republicana), quien desde su primer día en la Cámara, comenzó a ganarse las pifias de la izquierda.

Cuando asumió lucía un traje, que ella misma se confeccionó, que emulaba un uniforme de Carabineros.

A seis meses de aquel episodio, si bien insiste en sus banderas, admite que la exposición pública le está trayendo costos personales.

Hoy, su principal causa es lograr los indultos a uniformados condenados por hechos ligados al estallido. “Para mí es una causa que me mueve en lo más profundo y que creo que me define personalmente”.

“Pero eso no significa que deba existir, creo yo, un abandono a los uniformados de otras épocas..., ni que deje de existir un compromiso humanitario”, añade la legisladora apodada “capitana”.

¿Le preocupa que el gobierno aún no haya dado señales sobre los indultos?

Sí, me preocupa. Provengo de una familia de carabineros y uniformados. Conozco además a las familias de estos uniformados. Muchos de ellos se levantaron esos días a servir al país y después de eso fueron condenados. Yo hubiera deseado que los indultos hubiesen sido el primer día, pero no fue así. Para mí es una deuda que espero que se subsane pronto.

El senador Ignacio Urrutia planteó que sería una señal espectacular, dijo, que hubiera indultos en septiembre y lo asociaba al Once. ¿Septiembre es un buen mes?

Al menos, como yo pienso, debería haber sido el primer día de gobierno. Pero si es en septiembre, si es en octubre... No creo que porque estemos cerca del 11 de septiembre tengamos que dar una señal. O el 18 de octubre. Creo que ese juego de fechas no tiene sentido cuando el objetivo es poder liberarlos. No estoy esperando que el indulto sea por una fecha.

Y a su juicio, ¿cómo debería conmemorarse en su sector el 11 de septiembre? El Presidente Kast no va a hacer ninguna actividad especial.

Estoy de acuerdo con el Presidente. No sé si es algo que debiera conmemorarse. Yo pertenezco a otra generación. No es que no me haga cargo ni tenga una visión crítica o histórica de la fecha, pero creo que hoy día en Chile estamos más preocupados de lo que va a pasar en adelante.

Pero hay militantes libertarios y republicanos que ven con cierta admiración esa etapa.

Cada persona tiene derecho a poder manifestar su opinión respecto de lo que pasó en el 73 y en adelante, o antes. Hay personas que tienen más cercanía con cierto momento histórico. Y hay personas que no.

¿Ser militante del Partido Republicano no es sinónimo de ser pinochetista?

Creo que no. Yo, al menos, no me siento como parte de eso para ponerme una etiqueta respecto de esa fecha o de personajes históricos. Obviamente uno entiende que dentro del partido hay muchas personas que sienten cercanía por ciertas figuras y está bien. Pero ponernos etiquetas con algo que pasó hace 50 años, creo que no va en línea con la mirada futura que debe tener cada uno de los partidos.

Y para Ud., es gobierno militar, régimen militar o dictadura. Pinochet lo autodefinía como dictablanda.

Yo, la verdad, como le dije, a mí no me gusta ponerme etiquetas. De hecho, a veces digo régimen militar, a veces gobierno militar.

Pero para Ud. ¿no fue dictadura? Entiendo que la Cámara ya resolvió ese debate semántico con una resolución de 2024.

Claro, hay denominaciones semánticas, académicas y es natural pensar en las luces y sombras que tuvo cada período histórico. No tengo problemas en tocarlas, pero ponerme una etiqueta, que yo sé que a algunos les va a molestar y otros van a seguir peleando, yo prefiero no hacerlo.

La izquierda suele emplazarlos por las violaciones a los derechos humanos. Supongo que para su generación eso ya no está en cuestión.

Yo soy consciente de que existieron violaciones a los derechos humanos. Podríamos entrar a discutir lo bueno o lo malo del gobierno militar, pero sí ocurrieron. También podría entrar a referirme al gobierno de la UP y decir que eso fue también causa de, pero creo que la historia ha sido bastante clara.

A Ud. se le critica por ser frontal, por así decirlo. En el plano humano, ¿solidariza con sus pares en la Cámara que son hijas de víctimas?

A mí esto muchas veces me lo sacan en cara, no necesariamente en el Congreso. De hecho, cuando me funaron en la U. de Chile, no solo había carteles de víctimas de trauma ocular, sino que también había carteles de detenidos desaparecidos. Esta es la primera vez que públicamente me refiero a ese período. Tampoco he asistido a conmemoraciones. Entonces, acá veo una utilización política. O sea, hay personas que quieren acusarnos a las nuevas generaciones, incluso, de ciertas responsabilidades, o hacernos sentir culpables de algo que no vivimos. Hay generaciones nuevas (de la izquierda) que creo que no tienen la altura moral para acusarme a mí o a otras personas. Hay un sector político que quiere que nos arrepintamos o que nos sintamos mal por tener ideas de derecha. El otro día, estábamos hablando sobre el proyecto de ofensas a carabineros, y la intervención que hizo la diputada Lorena Pizarro (PC) fue sobre Pinochet. Estamos discutiendo en 2026 y siguen tratando de hacernos sentir culpables de algo que al menos yo no viví.

Pero la diputada Pizarro vivió esa etapa, por lo tanto, no sé si usted tiene alguna empatía con ella, entendiendo que es una de sus principales adversarias en la sala.

No sé si somos adversarias personales. Yo entiendo desde dónde ella habla, desde su historia, pero creo que también ella debería entender desde dónde cada uno habla. Cada uno tiene diferentes dolores e historias. Yo tengo una familia relacionada a los uniformados. Mi abuelo estuvo en La Moneda en 1973. Cada uno tiene su historia. A ella nunca le he faltado el respeto por su historia o por su familia.

Dado el perfil público que ha adquirido, ¿no le está trayendo costos personales? Ser una de las caras de una derecha nueva, frontal, por así decirlo.

Sí me ha traído costos. Hay mucha gente que me reconoce por ser más frontal, como usted dice. Si bien esto no es nuevo para mí, porque yo en la universidad también fui dirigente estudiantil y me opuse a las tomas feministas. No es la primera vez. Desde hace tiempo he forjado carácter. Pero sí trae costos. Hay gente que se acerca y yo no sé si me va a insultar o me va a abrazar. Igual soy relativamente joven, entonces creo que hay mucho que todavía me queda por aprender. Y sí, ha sido difícil, no te lo niego.