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    El Deportivo

    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    El exmediocampista fue quien abrió ruta para los chilenos en los equipos canadienses de la MLS. El volante, quien jugó en la U y en Colo Colo, valora el paso que dio el Niño Maravilla y explica la dinámica de una liga que se llena de figuras al alero de Lionel Messi. El tocopillano suma críticas por su nivel.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Pedro Morales, en su paso por la MLS.

    Pedro Morales celebra la decisión de Alexis Sánchez de elegir la MLS para dar uno de los últimos pasos de su carrera. La consideración es, por cierto, previa a las críticas que el Niño Maravilla recibe por su actuación en el encuentro entre el Montreal y el Charlotte, que terminó con una derrota para su escuadra y con el tocopillano desperdiciando una ocasión de gol impropia de su jerarquía.

    El exmediocampista, quien se formó en Huachipato y militó en la U y Colo Colo puede considerarse como uno de los jugadores que abrió camino para los jugadores chilenos en la competencia estadounidense. Más específicamente, el hualpenino fue el primero en militar en una de las escuadras canadienses que integran la competencia. Entre 2014 y 2016 defendió al Vancouver Whitecaps. Disputó 95 partidos, marcó 29 goles y aportó 22 asistencias, con lo que respondió al rótulo de Designated Player con la que firmó. La categoría, que se traduce como Jugador Franquicia, es la misma que ocupa el tocopillano en el Montreal, al que se incorporó en agosto.

    Estoy contento por Alexis. Creo que todavía tenía para seguir compitiendo a gran nivel, no tenía muchas ganas de volver a Chile tampoco, y, aparte, lo van a tratar súper bien. Va a ser una estrella. Es un equipo que va a querer competir en la MLS, porque Montreal siempre está ahí. Llevó a (Didier) Drogba hace un tiempo, a Piatti, cuando yo participé también en la MLS, y bueno, todos los clubes están sumando a grandes jugadores. Llegó Lewandowski, está Griezmann en Orlando, está Mülller en Vancouver. La liga es mucho más competitiva. Hay que sumar, también que está el Inter Miami, que está Messi y los otros jugadores también que ha llevado David Beckham. Alexis llega a una bonita ciudad. Me imagino que debe estar un poco acostumbrado también al frío, a la nieve, estuvo en Inglaterra bastante tiempo. Es positivo para Alexis y también para el crecimiento que está teniendo la MLS”, parte analizando a El Deportivo.

    ¿Es muy difícil adaptarse a esas temperaturas bajas, por ejemplo?

    No, para nada, la ciudad está totalmente adaptada al frío. No pasa nada cuando hay menos 20 grados o menos 15 grados y hay mucha nieve afuera. Durante el invierno hay un parón grande en la liga. El mayor tema para la adaptación es el idioma. Si bien allá se habla bastante inglés, la lengua más común en la ciudad es el francés. Pero Alexis ha tenido otras experiencias tremendas dentro del fútbol, así que no creo que sea impedimento para poder adaptarse. Al final, rindiendo en la cancha, todo pasa a segundo plano.

    ¿Cómo es el público canadiense con las figuras? Usted lo fue en el Vancouver.

    Muy respetuoso. Me imagino como Alexis aún más. Seguramente, el tema de marketing va a subir mucho para Montreal. Lo van a ocupar como rostro visible de todo, y eso igual es bonito como jugador. Alexis va a tener ese trato como estrella que quizás le faltó un poquito en su último tiempo en Sevilla. Si bien le fue bastante bien ahí, el trato que le van a dar en Montreal, en el equipo, va a ser como se lo merece.

    ¿Es lo que necesita también Alexis? ¿Requiere de eso, de que lo traten como figura?

    A todos los jugadores, en realidad, les gusta eso, pero me imagino que Alexis con la tremenda carrera que tuvo, que ha tenido, seguramente va a ser un ejemplo dentro del equipo. Va a querer competir a gran nivel con el club. La verdad, el club no llega mucho a buenas posiciones o clasifica a los playoffs, pero quizás con Alexis puede mejorar mucho.

    O sea, Alexis puede ser el salvador.

    Sí. Para él, yo creo que es súper importante esta ida, sobre todo por el trato que le van a dar. Y también por cómo es el tema de marketing en la MLS. O sea, es sumar otra estrella mundial a la liga, a la que han llegado muchos grandes jugadores vigentes a mitad de año, después del Mundial. Entonces, que llegue Alexis es súper importante también para Chile, para la gente también. Hay muchos chilenos en Montreal, en Toronto, entonces seguramente van a ir a apoyarlo.

    ¿Llega a morir Alexis a la MLS?

    No, en ningún caso. Ningún jugador llega a morir allá. Tú ves a los otros jugadores todavía compitiendo, algunos en sus selecciones. Muchos jugadores que están en la MLS participaron en el Mundial. Entonces, seguramente por la edad de Alexis, en el final de su carrera, se puede especular eso, pero con la mentalidad que tiene él de querer competir y todavía seguir afuera de Chile, está más que claro que no va a morir ese Alexis que conocemos hace mucho tiempo.

    Alexis Sánchez, en el Montreal.

    ¿Cómo es el canadiense en relación al fútbol?

    Compite mucho con el hockey sobre hielo. Es un deporte bastante fuerte y que lo sigue mucha gente. También está el básquetbol. Pero creo que la llegada de grandes jugadores, lógicamente, contagia a más gente. Yo tengo conocidos en Toronto, en Vancouver y en Montreal que ya me están hablando de que van a ir al estadio, que quieren viajar a ver a Alexis. Montreal tiene un lindo complejo, un lindo estadio y yo creo que va a ser muy llamativo para la gente allá que vea a Alexis, por el tipo de jugador que fue, que es en estos momentos

    En el tiempo que usted estuvo ahí, ¿conocían bien a Alexis?

    Sí, de todas maneras. A Alexis, a Arturo (Vidal), dos de los grandes jugadores que ha tenido Chile. O sea, nunca se especuló de que podía ir a la MLS porque en ese mometo creo que estaba jugando, en el Arsenal o el Manchester United… pero sí, es positivo que Alexis siga jugando, que siga compitiendo. Seguramente va a querer jugar un par de años más y ojalá que lo acompañe también su tema físico, que es igual de importante. Siempre le desearé lo mejor.

    “Es superior a la liga chilena”

    ¿La MLS es una liga superior a la chilena?

    Sí, totalmente. En todo sentido. En el tema competitivo, en el tipo de jugadores que hay y en la infraestructura también, en cómo se manejan los clubes allá. Entonces, no hay comparación.

    En infraestructuras tienen de todo. No hay mucho que preguntar.

    De todo y mucho y todo en grande. Quizás le va a tocar viajar bastante a Alexis, pero me imagino que tiene que estar acostumbrado a eso.

    ¿Montreal es una ciudad tranquila, porque seguramente Alexis también busca eso, ahora que es papá?

    Sí. Muy tranquila y muy bonita. También hay muchos latinos. Y, como te digo, en noviembre o diciembre, depende cómo le vaya el club, puede que haya un parón bastante grande donde va a tener tiempo también de estar con su familia, arrancarse un poco del frío. En invierno paran. El campeón, el que juega el último partido, juega yo creo que la primera o segunda semana de diciembre, pero los otros equipos que no clasifican, ya tienen un parón hasta marzo, hasta que se reinicie el torneo, porque termina en diciembre. Hacen pretemporada en Estados Unidos. Me acuerdo de que Vancouver en un momento viajó a Marbella a hacer la pretemporada. Entonces, ha mejorado muchísimo el tema de la MLS.

    Alexis Sánchez.

    Alexis llega como Jugador Franquicia. ¿Cómo funciona ese concepto?

    Es como el MVP. Y eso le permite al club pagarte libremente, no estar sujeto al límite salarial.

    ¿Tiene alguna otra regalía, alguna obligación?

    No. Solamente se le llama el Designated Player, que es el jugador más valorado del equipo. El mejor sueldo. Vas a todas las publicidades, te invitan a todos lados. Eres la estrella del equipo.

    A usted le tocó, también, ser portada del videojuego FIFA. ¿Eso va también como parte de la condición de jugador?

    Ahí no sé. Yo creo que eso fue por rendimiento. Eso es más asociado a rendimiento, a como te vaya. Y lo otro, también, es que si Alexis todavía está en el club el próximo año, lo más probable es que lo inviten al MLS Star Game. Eso es bien bonito y entretenido. Vas en representación de tu club.

    Más sobre:Pedro MoralesAlexis SánchezVancouver WhitecapsFútbol InternacionalMLSFútbolMontreal

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