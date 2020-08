Pedro Morales: “No me arrepiento para nada, hice muy buenos amigos en Colo Colo”

Pedro Morales (35) es un futbolista con bastante experiencia que contar. Participó en el exitoso proceso de Marcelo Bielsa con la selección chilena, jugó en el recordado Málaga de Manuel Pellegrini, pasó por Colo Colo siendo hincha de la Universidad de Chile, entre otras anécdotas. Hoy, en el decimosexto programa de En Cuarentena, de El Deportivo de La Tercera, responde todo.

Dejó de jugar el año pasado, en Temuco ¿Qué pasó que no fichó en un nuevo club para este año?

Terminé en Temuco y no se me dio la posibilidad de seguir. Me pareció raro. De parte del club noté que, o en este caso de parte del entrenador, que no fue la manera de tratarme. Me invitaban a las concentraciones y a fin de año pasó otra cosa y no quisieron contar conmigo. Después de eso aproveché de estar con mi familia, y tampoco perdí la esperanza de volver a Temuco y, quizás, también perdí la posibilidad de estar en otros lados.

Ya tiene 35 años, ¿da por terminada su carrera?

La verdad es que yo no doy mi carrera por terminada. Me siento bien y he estado entrenando. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy con todas las intenciones de volver a jugar.

De todos los torneo que jugó, entre ellos los más importantes a nivel de clubes, ¿con qué competencia se queda?

Yo creo que todo tiene algo de espcial. Yo jugué la Champions, la Europa League, las noches de Europa son increíbles, después jugué la Copa Libertadores con la U. Bueno, después está la Liga española. Pero yo creo que la Champions es la que más se me viene a la mente. Es lindo recordarlo. Mi hijo ahora juega Play y me pregunta ‘papá tu estuviste ahí‘.

¿Qué fue lo que más aprendió al haber trabajado con Pellegrini en el Málaga?

Las mejores en realidad. Cuando llegué yo allá Colocho me recibió super bien. El profe, dentro de su templanza, la forma de comunicarse y de entrenar, eso a mí me ayudó no solo en el fútbol, sino que en la vida. Siento que de todos los entrenadores he podido sacar algo.

En su carrrera también fue dirigido por Marcelo Bielsa, otro de los técnicos más influyentes para Chile en el último tiempo, ¿qué opinión tiene de él?

Yo creo que es un todo. Su franqueza, su honestidad, el cuidarte y valorar tu trabajo. Todos los que estuvimos con él lo encontramos uno de los mejores entrenadores que hemos tenido. Es un tipo super querible y cercano. Yo la verdad quedé solo con cosas positivas de él.

Entre Bielsa y Sampaoli, ¿con quien se queda?

Yo creo que con el profe Marcelo porque cuando estuve en la U con Sampaoli, todos los que habíamos sido parte del proceso de Bielsa ya lo sabíamos. La presión del ‘9′, el cubrir la espalda del contención. Todo ese tipo de movimientos. Si bien es cierto las formas eran diferentes, la enseñanza era casi la misma.

Emilio Hernández salió de la U diciendo que Sampaoli no le dejó nada, ¿a usted le dejó algo?

Si, me dejó. Yo me di cuenta que no pude encajar nunca a su forma de jugar o de integrarme al equipo. Él al principio me dio la posibilidad, pero después me sentí un poco pasado a llevar porque me llevaba al banco por la copa Chile y no me hacía jugar o otro tipo de cosas. Son cosas que conversamos en privado y después no seguí.

¿Le habría gustado tener una participación más activa en la Generación Dorada?

Después de Marcelo Bielsa yo no fui más convocado. De hecho el último partido que jugué fue ese último de despedida del profe en el Monumental contra Uruguay, y después ya no tengo recuerdos de haber vuelto a la Selección. Lógico que me hubiese gustado seguir siendo considerado.

¿Fue muy difícil abrirse a la posibilidad de jugar en Colo Colo, incluso considerando que se reconocía hincha de la Universidad de Chile?

Fue difícil. Los días previos sobre todo. Intenté llegar a la U el día previo a los exámenes médicos en Colo Colo, pero no se pudo. Pero si tu me dices si es que me arrepiento, no. No me arrepiento para nada. Estoy muy agradecido de haber podido jugar en Colo Colo y del cariño de la gente. Haber podido revertir a esa gente que me criticaba y después me valoró y me respetó. Hice muy buenos amigos en el club. Lo pasábamos bien.