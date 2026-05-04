El público decide el final en “Veredicto”, la obra con que Teatro La Puerta celebra 35 años

¿Qué harías si tu decisión pudiera salvar miles de vidas, pero al mismo tiempo condenar a unas pocas? Esa es la pregunta que instala Veredicto, el nuevo montaje de Teatro La Puerta, que invita al público a abandonar la butaca pasiva para asumir un rol activo: ser jurado.

En la obra —que se estrenará el 21 de mayo y se presentará hasta el 7 de junio de 2026 en Matucana 100—, el público no solo asiste a una función, sino que participa directamente en ella, determinando el desenlace de cada una a través de su voto. Las entradas ya están disponibles a la venta en Ticketplus.cl

Escrita por el dramaturgo alemán Ferdinand von Schirach y estrenada originalmente en 2015, la obra sitúa su acción en un tribunal donde se juzga al piloto Lars Koch, quien sin autorización derriba un avión secuestrado con 164 pasajeros que iba a estrellarse contra un estadio repleto con 70 mil espectadores. A partir de este hecho, el montaje despliega un intenso debate ético y jurídico que se resuelve en escena con la decisión del público, haciendo de cada función una experiencia única.

Para el director Luis Ureta, este montaje dialoga tanto con la historia de la compañía como con el presente político y social del país. “Luego de los procesos constituyentes que hemos vivido en Chile, donde la votación y la toma de decisiones colectivas han estado en el centro del debate, nos parecía necesario generar un espacio donde las diferencias puedan convivir”, señala.

Así, Veredicto (100 min, +12 años) se convierte en un espejo de la experiencia democrática reciente, donde la decisión de la mayoría no elimina el conflicto, sino que lo visibiliza. En ese sentido, la obra no solo propone un dilema moral, sino también una reflexión sobre la convivencia en una sociedad diversa.

“Creemos que es urgente poder escuchar que hay otro que piensa distinto, con su propia historia y sus propias creencias, y aceptar esa diferencia en un espacio artístico”, explica Ureta.

Más de tres décadas

La puesta en escena apuesta por la naturalidad y la potencia actoral, con un elenco de ocho intérpretes: Ana Reeves, Pablo Cerda, Bárbara Ruiz-Tagle, Sergio Piña, Macarena Silva, Víctor Montero, Francisca Celis y Maximiliano Barcazo.

“Nos interesa ahondar en lo intergeneracional, tenemos un rango etario que queremos que sea un reflejo también de la diversidad del público”, explica Ureta.

Fundada en 1990 y dirigida por Luis Ureta, Teatro La Puerta ha construido una destacada trayectoria en la escena nacional, con montajes como Comedia Funeraria (1991), Los Monstruos (1993), Edipo Asesor (2001), Plaga (2009) y, más recientemente, Subterráneo (2024). Su recorrido ha estado marcado por una constante búsqueda estética y una reflexión crítica sobre su tiempo.

Veredicto llega para celebrar estos 35 años de exploración escénica, con un teatro más directo, donde la comunidad se reúne para mirar, escuchar y decidir. “Hoy es muy desafiante la actividad teatral, porque nos hace tener que sintonizar con distintas inquietudes. Nosotros al menos queremos integrarnos a la sociedad, ser significativos para ella. Apostamos por poner al público en el centro, con una mirada más humanista”, concluye Ureta.

El aniversario contempla, además, una serie de actividades en paralelo al estreno. El grupo ya estuvo en Espacio Checoslovaquia con una residencia creativa entre el 20 y 23 de abril, seguida de un ensayo abierto el 24 de abril pasado y del taller “Conversaciones transformadoras”, dictado por Sergio Piña el día sábado 25.

En paralelo, Luis Ureta liderará un taller de dirección teatral en formato híbrido hasta mediados de junio, profundizando en las herramientas técnicas del oficio.

Durante mayo, la obra realizará una itinerancia de ensayos abiertos que llegará al Teatro Municipal de San Joaquín el día 8 y al Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén el día 14. Estas visitas territoriales se complementarán con clases magistrales de dirección y nuevos talleres de diálogos transformadores los días 9 y 15 de mayo, respectivamente, en el marco de las celebraciones locales del mes del teatro.

Tras su estreno oficial el 21 de mayo en Matucana 100 –donde permanecerá en cartelera hasta el 7 de junio–, Veredicto iniciará una itinerancia que contempla una función en el Teatro Municipal de Ovalle el 18 de junio y su participación en el Festival Biobío Teatro Abierto el 25 de junio.

Del 21 de mayo al 7 de junio en Matucana 100. De jueves a domingo a las 19:00 horas. Entradas entre $7.000 y $12.000.