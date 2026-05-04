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    Confirman lluvia en Santiago: cuándo y qué sectores de la RM tendrán precipitaciones

    La lluvia regresa a Santiago: revisa cuándo, cuáles serán los sectores afectados y los montos estimados que dejará el sistema frontal que se desplazará por la Región Metropolitana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    En qué regiones de Chile habrá lluvia este fin de semana, según el pronóstico Tendencias / La Tercera

    Después de varias semanas sin lluvia, finalmente un sistema frontal llegará hasta la Región Metropolitana y dejará precipitaciones en todos sus sectores, incluido el Gran Santiago. En forma de chubascos, lluvia débil y hasta tormentas eléctricas se desarrollaría este evento, según el pronóstico.

    Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta semana será bastante otoñal en la capital: cielos nublados o parcialmente nublados durante casi todos los días y el esperado evento de lluvia, que llegará el miércoles 6 de mayo.

    Las temperaturas máximas continúan sobre los 20 °C, mientras que las mínimas serán variables: en general, estarán sobre los 5 o 10 °C, no obstante, se estima que el viernes 8 bajen drásticamente: en algunos sectores, como el sur de Santiago, San José de Maipo o Curacaví, podrían descender hasta los 3 °C.

    Esto es lo que se sabe sobre las próximas lluvias en Santiago, según el pronóstico.

    Confirman lluvia en Santiago: cuándo y qué sectores de la RM tendrán precipitaciones. Foto: ATON.

    Cuándo habrá lluvia en Santiago, según el pronóstico

    Este miércoles 6 de mayo llegarían las lluvias a la Región Metropolitana, según Meteochile. El evento comenzaría durante la noche y se alargaría, en algunos sectores, hasta la madrugada del jueves 7.

    Según el sector, así sería la intensidad de la lluvia el miércoles 6:

    • Colina: chubascos por la noche, después de un día nublado.
    • Santiago sector Centro: chubascos por la noche que se extenderían hasta la madrugada del jueves.
    • Santiago sector Norte: chubascos por la noche, después de un día nublado.
    • Santiago sector Oriente: chubascos por la noche que se extenderían hasta la madrugada del jueves.
    • Santiago sector Sur: chubascos por la noche que se extenderían hasta la madrugada del jueves.
    • Santiago sector Poniente: en la tarde comienza viento entre 25 y 40 km/h. Después en la noche aparecen chubascos que se extenderían hasta la madrugada del jueves.
    • Curacaví: chubascos empiezan en la tarde, junto con el viento entre 25 y 40 km/h. En la noche lluvia débil y en la madrugada del jueves chubascos.
    • Melipilla: chubascos empiezan en la tarde, junto con el viento entre 25 y 40 km/h. En la noche lluvia débil y en la madrugada del jueves chubascos.
    • San José de Maipo: chubascos empiezan en la tarde y perduran toda la noche, hasta la madrugada del jueves.

    Según el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, de Megatiempo, la lluvia comenzaría el miércoles 6 después de las 18:00 horas. Catalogó el evento como “una lluvia interesante para Santiago”, pues caerían entre 8 y 13 mm de agua en el centro de la capital y hacia los sectores cordilleranos, más de 15 mm.

    Además, no descartó la presencia de tormentas eléctricas en la noche.

    “Luego de esto, se instala un anticiclón, un escudo antilluvias gigantesco, o sea, se cierra la llave del agua por varios días a partir del jueves en la madrugada”.

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