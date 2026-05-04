En qué regiones de Chile habrá lluvia este fin de semana, según el pronóstico

Después de varias semanas sin lluvia, finalmente un sistema frontal llegará hasta la Región Metropolitana y dejará precipitaciones en todos sus sectores, incluido el Gran Santiago . En forma de chubascos, lluvia débil y hasta tormentas eléctricas se desarrollaría este evento, según el pronóstico.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta semana será bastante otoñal en la capital: cielos nublados o parcialmente nublados durante casi todos los días y el esperado evento de lluvia, que llegará el miércoles 6 de mayo.

Las temperaturas máximas continúan sobre los 20 °C, mientras que las mínimas serán variables: en general, estarán sobre los 5 o 10 °C, no obstante, se estima que el viernes 8 bajen drásticamente: en algunos sectores, como el sur de Santiago, San José de Maipo o Curacaví, podrían descender hasta los 3 °C.

Esto es lo que se sabe sobre las próximas lluvias en Santiago, según el pronóstico.

Confirman lluvia en Santiago: cuándo y qué sectores de la RM tendrán precipitaciones. Foto: ATON.

Cuándo habrá lluvia en Santiago, según el pronóstico

Este miércoles 6 de mayo llegarían las lluvias a la Región Metropolitana , según Meteochile. El evento comenzaría durante la noche y se alargaría, en algunos sectores, hasta la madrugada del jueves 7.

Según el sector, así sería la intensidad de la lluvia el miércoles 6:

Colina: chubascos por la noche, después de un día nublado.

Santiago sector Centro: chubascos por la noche que se extenderían hasta la madrugada del jueves.

Santiago sector Norte: chubascos por la noche, después de un día nublado.

Santiago sector Oriente: chubascos por la noche que se extenderían hasta la madrugada del jueves.

Santiago sector Sur: chubascos por la noche que se extenderían hasta la madrugada del jueves.

Santiago sector Poniente: en la tarde comienza viento entre 25 y 40 km/h. Después en la noche aparecen chubascos que se extenderían hasta la madrugada del jueves.

Curacaví: chubascos empiezan en la tarde, junto con el viento entre 25 y 40 km/h. En la noche lluvia débil y en la madrugada del jueves chubascos.

Melipilla: chubascos empiezan en la tarde, junto con el viento entre 25 y 40 km/h. En la noche lluvia débil y en la madrugada del jueves chubascos.

San José de Maipo: chubascos empiezan en la tarde y perduran toda la noche, hasta la madrugada del jueves.

Según el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, de Megatiempo, la lluvia comenzaría el miércoles 6 después de las 18:00 horas . Catalogó el evento como “una lluvia interesante para Santiago”, pues caerían entre 8 y 13 mm de agua en el centro de la capital y hacia los sectores cordilleranos, más de 15 mm.

Además, no descartó la presencia de tormentas eléctricas en la noche.

“Luego de esto, se instala un anticiclón, un escudo antilluvias gigantesco, o sea, se cierra la llave del agua por varios días a partir del jueves en la madrugada”.