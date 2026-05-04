DC y FRVS sostienen reunión con el gobierno y entregan una serie de propuestas y modificaciones a la megarreforma de Kast

Santiago 4 de mayo 2026. La bancada de la Democracia Cristiana arriba a La Moneda para sostener una reunion con Hacienda e Interior para presentar propuestas en el marco de la reforma en discusion. Dragomir Yankovic/Aton Chile

En una semana que continuará la discusión de la megarreforma del Ejecutivo, este lunes la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) y el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) sostuvieron una reunión con los ministros de Interior (Claudio Alvarado) y de Hacienda (Jorge Quiroz) para delimitar las “líneas rojas” de su apoyo a la idea de legislar y entregar sus propuestas.

En una carta que le entregaron a los representantes del gobierno, la bancada señala que comparte el diagnóstico del Ejecutivo respecto al bajo crecimiento de la economía y un déficit fiscal complejo de manejar, además de otras necesidades como generar más crecimiento económico y empleo.

“En el proyecto de ley, el gobierno propone una serie de medidas para abordar el desafío, pero las medidas centrales van en sentido inverso al que nosotros creemos ”, señala la misiva.

“Disminuir el impuesto corporativo a las grandes empresas, integración al 100%, garantizarles invariabilidad tributaria amplia por 25 años a empresas chilenas o extranjeras en proyectos sobre US$50 millones, subsidiar el empleo de actuales y futuros trabajadores que ganen hasta aprox. $850.000.- mensuales. Estas medidas van directamente en beneficio del sector empresarial inviertan o no inviertan”, agregan respecto a determinaciones que enfatizan no compartir, pero que respetan.

Por lo anterior, desde la bancada realizaron nueve propuestas para la actual reforma:

Rebaja de tasa de patente comercial al 0,25% y eliminar el tope

Invariabilidad tributaria de 12 años desde que inicia proyecto de reforma

Rebaja del impuesto corporativo del 27 al 25%

Sin recortes a presupuestos de municipios y gobiernos regionales

Buscar rebaja de contribuciones de una forma que no altere el Fondo Común Municipal

Cruce de información para evitar fraude social

Eliminar la Secretaría General de Gobierno para que sea absorbida por Interior

Autorizar a los gobiernos regionales poder apoyar los sistemas sanitarios rurales

Medidas en apoyo a las industrias agrícolas

“Estamos disponibles para conversar la propuesta del gobierno, para dialogar ,y por ello esperamos que su gobierno, a través de sus ministros, esté dispuesto a cambiar algunas de sus propuestas que nos parecen que no están orientadas en el camino correcto y acoger las nuestras”, concluyen los parlamentarios.

Valoración de la apertura al diálogo

“Le hemos hecho ver cuáles son nuestros puntos donde creemos que se puede avanzar mucho más, en cuáles encontramos que se ha hecho de buena forma y en cuáles definitivamente va a ser complejo llegar a un acuerdo”, detalló tras la reunión el presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

“Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que la rebaja de todo lo que es el impuesto de primera categoría en vez de un 27 a un 23 pueda bajarse por tres años de un 27 a un 25. Luego de eso poder evaluar si ha resultado efectivamente esta medida”, añadió el diputado.

Santiago 4 de mayo 2026. La bancada de la Democracia Cristiana realiza un punto de prensa luego de sostener una reunion con Hacienda e Interior para presentar propuestas en el marco de la reforma en discusion. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) valoró la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo.

“Entendemos que el Gobierno propone una reforma que no nos gusta, y lo dijimos con mucha claridad. Es una reforma que va fundamentalmente y dispone recursos públicos que van fundamentalmente a las grandes empresas, cómo la inviolabilidad tributaria, la disminución de los impuestos, que ustedes conocen”, comenzó explicando el parlamentario.

A lo que agregó: “Lo que buscamos es equilibrar de alguna manera, buscar la forma de proteger y también impulsar la economía de las pequeñas y medianas empresas, a proponer apoyos directos, por ejemplo, rebajando las patentes comerciales del 0,5 al 0,25 para las pequeñas y medianas empresas y de esa manera aliviarles un poco la carga que tienen hoy día”.