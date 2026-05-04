Gondwana se reúne con Quique Neira en un show único en el Estadio Bicentenario La Florida

Después de 23 años se concretará la esperada reunión de la banda Gondwana junto a Quique Neira, en un concierto donde recorrerán las canciones de sus discos más emblemáticos por única vez, el 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El pasado domingo 29 de marzo en Festival REC de Concepción, se vivió un momento histórico de la música chilena: Gondwana recibió en el escenario a Quique Neira para interpretar Sentimiento Original y los más de 200 mil asistentes estallaron de emoción en vivo y en directo, mientras en televisión y redes sociales el reencuentro se volvió viral.

El hito abrió el camino para un show junto a Quique Neira, la icónica voz y compositor de gran parte de los hits de la banda, quien declaró: “Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música. Así que, a Dios Todopoderoso toda la Gloria por permitirnos esta oportunidad y esta escena magnífica, de alguna manera es un pedacito de la historia de la música de Chile”.

Quique Neira se unió oficialmente a la banda a fines de 1996 como principal compositor y vocalista cuando Gondwana de la mano de su fundador y alma mater I-Locks Labbé ya llevaba una década promoviendo el reggae. Juntos, llevaron el sonido de Gondwana a un siguiente nivel, alcanzando con el álbum debut Gondwana Triple Disco de Platino en Chile y marcando un antes y un después para el reggae en español. Con canciones como Sentimiento Original, Chainga Langa y Armonía de Amor, el impacto fue tal que el disco fue editado en Estados Unidos por RAS Records bajo el nombre Together, ampliando su alcance más allá del país.

Con Alabanza (2000), Gondwana consolidó su posición con un Cuádruple Disco de Platino, impulsado además por su paso por el Festival de Viña del Mar y una intensa agenda de casi 200 presentaciones en Chile. El álbum sumó nuevos himnos como Antonia, Dulce Amor y Verde, Amarillo y Rojo.

En 2002, Made in Jamaica consolidó su estilo y representó un diálogo simbólico con la cuna del reggae, con canciones como Ignorancia o Felicidad. A esas alturas la agrupación ya acumulaba nueve discos de platino en Chile, mientras se expandía con fuerza por países como México, Costa Rica, Perú y Estados Unidos.

El 2003, Gondwana y Quique Neira separan sus caminos. Neira construyó un sólida carrera con nuevos discos y giras por América Latina, Estados Unidos, Australia y Europa, donde destacan el Festival de Jazz de Montreux en Suiza en 2009 en donde el cantante es hasta ahora el único chileno en presentarse, y recientemente Reggae Gold Awards en Jamaica, en vísperas de promoción de su más reciente disco El Reguero (2024). Fue galardonado con el Premio Altazor por los discos Alma en 2012 y antes por Cosas Buenas en 2005, disco cuyo nombre se convirtió en concepto: con el sello independiente Cosas Buenas Producciones recibe el Premio Presidente de la República como Productor Fonográfico 2024; y más tarde funda el festival del mismo nombre que contó en su edición 2026 con Gondwana en lo que fue el inicio de la emocionante reunión en el escenario, dos semanas después, en REC.

En tanto, Gondwana con otros cantantes tuvo el mérito de sostener el nombre y prestigio de la banda hasta la actualidad, combinando la influencia del rock con la espiritualidad de la cultura reggae. Durante las décadas recientes, siguió sumando himnos a su repertorio, creando además, una escena junto a legendarias agrupaciones como Los Pericos, Los Cafres, Dread Mar I y Nonpalidece. Argentina pasó a ser un escenario fijo en su recorrido, siendo editados con álbumes en vivo, recibiendo nominaciones a los Premios Gardel como Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana. En simultáneo, vigentes internacionalmente en permanentes giras y presencia en festivales como Vive Latino (México), Ruido Fest (Chicago, US), Lollapalooza (Santiago de Chile), Cosquín Rock (Córdoba, Guadalajara, Santiago) y el Vivo X el Rock (Lima) como también en los principales teatros y clubs de todo el continente, además de actuaciones en los principales eventos de cultura reggae en el mundo (Reggae on the River y California Roots en Estados Unidos, Rototom Sunsplash, en España).

Sobre la esperada reunión, I-Locks reflexiona: “En este reencuentro personal, familiar que hemos tenido y al ver a un mundo convulsionado por guerras, odios y mucha violencia, nos motiva más aún a replicar lo que sucedió en REC... donde el cariño, la paz interior, la musicalidad, lo espiritual tocó los corazones de miles de personas, volviendo a encender esa llamita de esperanza, donde el amor es el camino para sanar y unir a las personas, creando una corriente tan positiva que colapsó las redes, pero de felicidad, como de buena nueva, de lo que siempre hemos querido que pase con nuestra música, ser un mensaje unificador tolerante y masivo y que como decía Bob Marley, ‘Una cosa buena de la música, es que cuando te golpea no sientes dolor’ (Trenchtown Rock)”.

Además, anuncian la presencia de un invitado internacional de primer nivel: Third World, banda de reggae fusión, surgida en la década de los 70 y será la primera vez que se presentarán en Chile, directo desde Jamaica, con un show especial en el que rinden homenaje a su fundador Stephen “Cat” Coore.

En los controles, destaca la participación de Errol Brown y Jim “Lion” Fox, ambos ganadores de Grammys; Errol Brown, ingeniero de sonido de Bob Marley y pieza clave en el desarrollo del sonido roots reggae mundial, y Jim “Lion” Fox, reconocido por su trabajo discográfico en la escena internacional y pieza clave en la producción de los primeros tres discos de Gondwana junto a Dr. Dread.

Las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket desde $25.000 + cargo por servicio en este enlace: puntoticket.com/gondwana-quiqueneira-reunion

●Venta General: 5 de mayo - 11:00 am

●Evento para todo espectador. Niños pagan desde los 2 años.