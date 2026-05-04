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    Emiratos Árabes Unidos intercepta tres misiles procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor

    Un cuarto misil habría caído al mar, el primer aviso de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y el país asiático a principios de abril.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado este lunes la interceptación de tres misiles procedentes de Irán, mientras que un cuarto habría caído al mar, el primer aviso de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y el país asiático a principios de abril.

    “Se han detectado cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se dirigían hacia el país; tres de ellos han sido interceptados con éxito sobre las aguas territoriales del país y el cuarto ha caído al mar”, ha confirmado el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

    La cartera militar ha indicado en el breve mensaje que “los ruidos que se han oído en diversas zonas del país son consecuencia de la interceptación exitosa de las amenazas aéreas” y ha vuelto a emplazar a los ciudadanos a que se informen a través de “fuentes oficiales” y a “cumplir con todas las medidas de seguridad pública”.

    Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.

    Más sobre:IránEmiratos Árabes UnidosEAUMisiles"mundo teatral"

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