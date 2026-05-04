Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026

Un año después del premiado estreno de La misteriosa mirada del flamenco (2025), Diego Céspedes volverá al Festival de Cannes.

Esta vez lo hará en calidad de jurado de la Competencia Oficial, una instancia que rara vez ha sido ocupada por un chileno o chilena.

“Me sorprendió, sobre todo por mi edad, pero siento que tengo una relación muy profunda con el festival. Cannes ha sido mi casa y también mi escuela. Siento un gran orgullo, pero lo vivo desde el agradecimiento”, indicó.

Y agregó: “Siento que no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también a una forma de hacer cine, un cine latinoamericano distinto, sensible, atravesado por las singularidades bellas de lo humano. Todo lo que hago está profundamente ligado a las personas que trabajan conmigo. Que me hayan invitado significa que todas esas historias y esas personas llegan conmigo a ese lugar”.

Según el anuncio realizado este lunes, la 79° edición del certamen también contará con los actores Stellan Skarsgård, Demi Moore, Isaach De Bankolé y Ruth Negga. Además, participarán las directoras Chloé Zhao y Laura Wandel, y el guionista Paul Laverty.

Como se había anunciado previamente, el presidente será el surcoreano Park Chan-wook, director de Oldboy (2003) y La única opción (2025).

Céspedes se suma a una presencia chilena que ya era importante. El deshielo, de Manuela Martelli, competirá en Un Certain Regard, y La perra, de Dominga Sotomayor, fue seleccionada en la Quincena de Cineastas, una de las secciones paralelas del certamen.