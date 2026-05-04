Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming
Sánchez y Suazo figuran en la lista de convocados para el encuentro por LaLiga.
Este lunes se termina de definir la Fecha 34 de LaLiga, con el último partido pendiente entre el Sevilla y Real Sociedad.
El conjunto con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo necesita escapar de la zona de descenso y se presenta tras caer por 0-2 ante Levante.
Por su parte, los visitantes vienen de perder por 0-1 con Getafe, pero se mantienen en la parte media de la tabla española.
Cuándo juega Sevilla vs. Real Sociedad
El partido del Sevilla contra la Real Sociedad es este lunes 4 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España para este compromiso.
Dónde ver a Sevilla vs. Real Sociedad
El partido del Sevilla contra Real Sociedad se transmite en el canal ESPN.
Además, la cobertura online de LaLiga va por Disney+, dentro del Plan Premium.
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