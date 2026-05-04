Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming. Foto: Sevilla FC.

Este lunes se termina de definir la Fecha 34 de LaLiga, con el último partido pendiente entre el Sevilla y Real Sociedad.

El conjunto con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo necesita escapar de la zona de descenso y se presenta tras caer por 0-2 ante Levante.

Por su parte, los visitantes vienen de perder por 0-1 con Getafe, pero se mantienen en la parte media de la tabla española.

Cuándo juega Sevilla vs. Real Sociedad

El partido del Sevilla contra la Real Sociedad es este lunes 4 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España para este compromiso.

Dónde ver a Sevilla vs. Real Sociedad

El partido del Sevilla contra Real Sociedad se transmite en el canal ESPN .

Además, la cobertura online de LaLiga va por Disney+, dentro del Plan Premium.