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    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Sánchez y Suazo figuran en la lista de convocados para el encuentro por LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming. Foto: Sevilla FC.

    Este lunes se termina de definir la Fecha 34 de LaLiga, con el último partido pendiente entre el Sevilla y Real Sociedad.

    El conjunto con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo necesita escapar de la zona de descenso y se presenta tras caer por 0-2 ante Levante.

    Por su parte, los visitantes vienen de perder por 0-1 con Getafe, pero se mantienen en la parte media de la tabla española.

    Cuándo juega Sevilla vs. Real Sociedad

    El partido del Sevilla contra la Real Sociedad es este lunes 4 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España para este compromiso.

    Dónde ver a Sevilla vs. Real Sociedad

    El partido del Sevilla contra Real Sociedad se transmite en el canal ESPN.

    Además, la cobertura online de LaLiga va por Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaReal SociedadSevilla - Real SociedadAlexis SánchezGabriel SuazoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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