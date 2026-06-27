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    Figura histórica de Uruguay barre con Marcelo Bielsa tras el fracaso con Uruguay: “Nunca entendió dónde estaba”

    Diego Lugano, excapitán charrúa, aprovecha la eliminación de la Celeste para encabezar los reproches hacia el entrenador, de quien ya se había erigido como detractor.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La decepción de Marcelo Bielsa. (Foto: Xinhua) Martin Zabala

    La eliminación de Uruguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá duele profundamente en el país rioplatense. Nadie esperaba que la Celeste, que había realizado una gran campaña en las Eliminatorias y que cuenta con varios jugadores en los mejores equipos del mundo, terminara despidiéndose tan prematuramente.

    El fracaso del equipo de Marcelo Bielsa también revivió un flanco: el de los detractores del entrenador. El rosarino nunca logró generar consenso en el medio charrúa. Tuvo opositores en el periodismo y, principalmente, entre quienes construyeron la historia del fútbol de ese país.

    Figura histórica de Uruguay barre con Marcelo Bielsa tras el fracaso con Uruguay: “Nunca entendió dónde estaba”

    Diego Lugano se inscribe en el segundo grupo. Desde que el exseleccionador chileno llegó al país oriental, adoptó la postura de defensor de la tradición del fútbol de su país, que sintió que Bielsa amenazaba. En el momento del duro revés, tardó poco en pasarle la cuenta.

    “La decepción, ¿no? La tristeza que siento también. También por los jugadores, porque dejaron todo, pero no tuvieron la oportunidad de repente de pelear de igual a igual con otras selecciones, porque bueno, no tuvieron, creo yo, ni un entrenador, un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles. Creo que Bielsa nunca entendió dónde estaba. Los jugadores nunca entendieron a Bielsa”, resumió, en una intervención en su rol de comentarista en la cadena Telemundo.

    Lugano, en su paso por la Celeste (Foto: Photosport) PHOTOSPORT

    El dardo incluyó, también, a los responsables de la elección: los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. “Un gran error de la Asociación uruguaya haber llegado al Mundial con Bielsa, prisioneros de un contrato millonario. Esa es la verdad. Y bueno, en la cancha se paga”, enfatizó el exdefensor.

    Solidaridad

    Lugano solidarizó con los futbolistas que integran el plantel. “Me apenan los jugadores, me apena, porque cuando el ambiente es complicado, cuando no tenés una estructura de entrenamiento como tus rivales, energía para competir de igual a igual, obviamente que se expone el jugador, quien sufre las críticas es ese jugador”, apuntó.

    El que queda marcado en la historia del fútbol uruguayo como el peor Mundial de nuestra historia va a ser el jugador, y el técnico se va para otro país y se olvida lo que pasó, ¿no?”, sentenció.

    Más sobre:Marcelo BielsaMundial 2026BielsaDiego LuganoUruguayCelesteFútbolFútbol Internacional

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