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    Diego Lugano enciende el debate por los títulos mundiales de Uruguay: “La duda es si tenemos cuatro o cinco”

    El exdefensor aseguro que no entiende a quienes cuestionan los supuestos cuatro títulos planetarios de la Celeste. Además, sorprende incluyendo otra corona.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Diego Lugano enciende el debate por los títulos mundiales de Uruguay: “La duda es si tenemos cuatro o cinco”. PHOTOSPORT

    Diego Lugano reabre la discusión sobre la cantidad de títulos del Mundial que contabiliza Uruguay. El exdefensor afirma que se deberían reconocer cinco. “La duda es si tenemos cuatro o cinco, porque el ‘Mundialito del 80′ fue tal vez la Copa del Mundo más importante que se ha jugado. Eso creo que no hay discusión. No sé quién discute eso, porque yo vivo en Brasil y no se discute eso”, señaló.

    “El fútbol va evolucionando, los torneos van evolucionando, tienen otro nombre, tienen otro agregado, pero la historia, lo que significó en aquel momento, no cambia”, añadió.

    En esa línea, el excapitán de la Celeste defiende su postura. “Es algo muy claro. No sé cuál es ahora. Nunca se cuestionó eso. No sé por qué ahora se cuestiona. No entiendo, porque yo vivo en Brasil y nunca vi un brasilero cuestionar eso”, comentó.

    Lugano vinculó su argumento al cambio de formatos. “Yo con Sao Paulo gané el 2005 el primer Mundial de Clubes. Ahí jugaron todos los de los continentes. Eso quiere decir que antes de eso, River, Boca, Racing, Independiente, Olimpia, Peñarol, no tenían mundiales, jugaban otro torneo, porque tenía otro nombre. Entonces, tienen que decidirse. Fueron campeones; y si no fueron campeones, está bien, capaz que Uruguay no, porque antes la copa tenía otro nombre”, explicó.

    Diego Lugano ante Alexis Sánchez en un duelo entre Uruguay y Chile. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La discusión sobre los títulos que reclama Uruguay se reaviva periódicamente. Lo cierto es que la Celeste ganó los mundiales de 1930 y 1950. Sin embargo, la AUF exhibe cuatro estrellas sobre el escudo al contabilizar también las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, disputados antes de la creación de la Copa del Mundo. El fútbol de aquellos JJ. OO. estuvo bajo el alero de la FIFA, algo que no ocurre desde que comenzaron a jugarse los mundiales.

    ¿Qué es el “Mundialito” de 1980?

    El otro torneo al que se refirió Lugano fue la Copa de Oro de Campeones, conocida como “Mundialito”, disputada en Uruguay entre diciembre de 1980 y enero de 1981 para conmemorar los 50 años del primer Mundial.

    En aquel certamen participaron los campeones mundiales que habían hasta ese momento: Uruguay, Brasil, Argentina, Italia, Alemania Occidental y Países Bajos, que fue invitado en reemplazo de Inglaterra.

    El combiando charrúa ganó el certamen tras derrotar a Brasil en la final por 2-1 en el estadio Centenario.

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