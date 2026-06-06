Una Roja en reconstrucción sale al paso de una candidata al Mundial

Chile tendrá un partido top. No todos los días se enfrenta a una potencia europea, candidata a ganar el Mundial 2026 que arranca el próximo jueves. La Roja servirá de sparring para Portugal, que se despedirá de su público en Oeiras, antes de embarcarse rumbo a Norteamérica, liderados por el incombustible Cristiano Ronaldo.

Para un combinado nacional que está en pleno proceso de reconstrucción, con Nicolás Córdova como el rostro momentáneo de aquello (se sigue a la espera de un técnico definitivo), es una oportunidad única para mostrarse.

No es ninguna novedad señalar las diferencias entre un elenco y otro. Los lusos son quintos en el ranking FIFA, mientras que la selección chilena aparece en un postrero 54º lugar, portando el incómodo rótulo de ser el último de las pasadas Eliminatorias. “Creemos que Chile no puede estar en el lugar en que está, merece mucho más”, declaró el volante Vicente Pizarro.

Portugal exhibe una valorización de plantel de 1.170 millones de dólares, según datos de Transfermarkt. Es el cuarto equipo más valioso de la Copa del Mundo, tras Francia, Inglaterra y España. Por contraparte, el equipo nacional está en los US$ 79 millones. Es decir, vale menos del 10 por ciento de lo que cuesta el rival.

Obligatoriamente, Chile pone el foco en 2030, para lo cual Córdova apunta a que los futbolistas lleguen con muchos kilómetros recorridos antes de las competencias oficiales. “Darle la oportunidad a jóvenes de seguir compitiendo. Bajar la edad del equipo. No es llamar a jugadores de 20 años. Es paulatino eso. Ir llevando un proceso donde jugadores grandes van acompañando a otros más chicos. Lo voy a graficar en dos jugadores. No puede haber un Román sin un Maripán. No puede ser eso. Entonces es paulatino”, puntualizó el entrenador interino de la Roja.

El ejemplo planteado por Córdova no es casual. Iván Román es el más joven del equipo, con 19 años. Por su parte, Guillermo Maripán es uno de los mayores del plantel, con 32 (junto a Lawrence Vigouroux e Igor Lichnovsky). En ese afán de bajar la edad de la Roja, el promedio de la nómina que fue a Europa es de 25,5 años.

El candidato Portugal

La sola presencia de Cristiano le da otro cariz al partido. El Bicho está ad portas de disputar su sexta Copa del Mundo a los 41 años, en su última oportunidad para lograr el máximo cetro con su país. Ya suma tres títulos con Portugal: la Eurocopa de 2016 y dos Nations League (2019 y 2025). En la eterna rivalidad que ha vivido con Lionel Messi, la deuda de CR7 es brillar en un Mundial. O, al menos, jugar una final.

La gran generación de futbolistas de la que dispone el seleccionador Roberto Martínez invita al optimismo en el combinado luso. Una de sus fortalezas es tener un mediocampo poderoso, con nombres rutilantes como Vitinha y Joao Neves, pilares del Paris Saint-Germain bicampeón de la Champions League; Bruno Fernandes, creador del Manchester United; y el propio Bernardo Silva, quien dejó el Manchester City al cabo de la temporada 25-26.

Portugal es candidato para el Mundial 2026. Leon Kuegeler

Eso sí, para el encuentro no estarán disponibles los jugadores del PSG, porque, precisamente, este sábado se unirán a la concentración (se agregan el lateral izquierdo Nuno Mendes y el delantero Gonçalo Ramos). “Tenemos los mejores jugadores del mundo en cada posición”, declaró ayer Samú Costa, volante del Mallorca.

Según palabras del español Martínez, el foco del amistoso con Chile no estará en el resultado. “El objetivo de mañana (hoy) no es ganar contra Chile, sino mejorar como equipo y, luego, como consecuencia, intentar ganar, porque llevar la camiseta de Portugal significa ganar el partido, pero no es la prioridad”, advirtió el adiestrador, quien confirmó que usará nada menos que 11 sustituciones en el amistoso ante la Roja.