SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una Roja en reconstrucción sale al paso de una candidata al Mundial

    La selección chilena de Nicolás Córdova enfrenta esta tarde al combinado luso, con Cristiano Ronaldo como su bandera. El cuadro del español Roberto Martínez es el cuarto más valorizado de la Copa del Mundo 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Una Roja en reconstrucción sale al paso de una candidata al Mundial. Foto: @LaRoja

    Chile tendrá un partido top. No todos los días se enfrenta a una potencia europea, candidata a ganar el Mundial 2026 que arranca el próximo jueves. La Roja servirá de sparring para Portugal, que se despedirá de su público en Oeiras, antes de embarcarse rumbo a Norteamérica, liderados por el incombustible Cristiano Ronaldo.

    Para un combinado nacional que está en pleno proceso de reconstrucción, con Nicolás Córdova como el rostro momentáneo de aquello (se sigue a la espera de un técnico definitivo), es una oportunidad única para mostrarse.

    No es ninguna novedad señalar las diferencias entre un elenco y otro. Los lusos son quintos en el ranking FIFA, mientras que la selección chilena aparece en un postrero 54º lugar, portando el incómodo rótulo de ser el último de las pasadas Eliminatorias. “Creemos que Chile no puede estar en el lugar en que está, merece mucho más”, declaró el volante Vicente Pizarro.

    Portugal exhibe una valorización de plantel de 1.170 millones de dólares, según datos de Transfermarkt. Es el cuarto equipo más valioso de la Copa del Mundo, tras Francia, Inglaterra y España. Por contraparte, el equipo nacional está en los US$ 79 millones. Es decir, vale menos del 10 por ciento de lo que cuesta el rival.

    Obligatoriamente, Chile pone el foco en 2030, para lo cual Córdova apunta a que los futbolistas lleguen con muchos kilómetros recorridos antes de las competencias oficiales. “Darle la oportunidad a jóvenes de seguir compitiendo. Bajar la edad del equipo. No es llamar a jugadores de 20 años. Es paulatino eso. Ir llevando un proceso donde jugadores grandes van acompañando a otros más chicos. Lo voy a graficar en dos jugadores. No puede haber un Román sin un Maripán. No puede ser eso. Entonces es paulatino”, puntualizó el entrenador interino de la Roja.

    El ejemplo planteado por Córdova no es casual. Iván Román es el más joven del equipo, con 19 años. Por su parte, Guillermo Maripán es uno de los mayores del plantel, con 32 (junto a Lawrence Vigouroux e Igor Lichnovsky). En ese afán de bajar la edad de la Roja, el promedio de la nómina que fue a Europa es de 25,5 años.

    El candidato Portugal

    La sola presencia de Cristiano le da otro cariz al partido. El Bicho está ad portas de disputar su sexta Copa del Mundo a los 41 años, en su última oportunidad para lograr el máximo cetro con su país. Ya suma tres títulos con Portugal: la Eurocopa de 2016 y dos Nations League (2019 y 2025). En la eterna rivalidad que ha vivido con Lionel Messi, la deuda de CR7 es brillar en un Mundial. O, al menos, jugar una final.

    La gran generación de futbolistas de la que dispone el seleccionador Roberto Martínez invita al optimismo en el combinado luso. Una de sus fortalezas es tener un mediocampo poderoso, con nombres rutilantes como Vitinha y Joao Neves, pilares del Paris Saint-Germain bicampeón de la Champions League; Bruno Fernandes, creador del Manchester United; y el propio Bernardo Silva, quien dejó el Manchester City al cabo de la temporada 25-26.

    Portugal es candidato para el Mundial 2026. Leon Kuegeler

    Eso sí, para el encuentro no estarán disponibles los jugadores del PSG, porque, precisamente, este sábado se unirán a la concentración (se agregan el lateral izquierdo Nuno Mendes y el delantero Gonçalo Ramos). “Tenemos los mejores jugadores del mundo en cada posición”, declaró ayer Samú Costa, volante del Mallorca.

    Según palabras del español Martínez, el foco del amistoso con Chile no estará en el resultado. “El objetivo de mañana (hoy) no es ganar contra Chile, sino mejorar como equipo y, luego, como consecuencia, intentar ganar, porque llevar la camiseta de Portugal significa ganar el partido, pero no es la prioridad”, advirtió el adiestrador, quien confirmó que usará nada menos que 11 sustituciones en el amistoso ante la Roja.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLT SábadoMundial 2026La RojaSelección chilenaPortugalNicolás CórdovaCristiano RonaldoSelección de Portugal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robo a domicilio de adulta mayor en El Bosque: los delincuentes la intimidaron en el proceso

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

    ¿Fin al boom? El ajuste que vive la cereza tras mala temporada en China

    Nvidia aclara que no instalará una fábrica de IA en Chile: “Eso no lo hacemos en ningún lugar del mundo”

    Dónde está el casi millón de desempleados que tiene la economía

    Lo más leído

    1.
    Ecuador se adueña de la fiesta en Ñuñoa: los yerros de Endler sepultan las opciones mundialistas de la Roja femenina

    Ecuador se adueña de la fiesta en Ñuñoa: los yerros de Endler sepultan las opciones mundialistas de la Roja femenina

    2.
    Fernando Díaz sentencia por televisión el futuro de Nelson Sepúlveda en Concepción: “Está claro lo que va a pasar”

    Fernando Díaz sentencia por televisión el futuro de Nelson Sepúlveda en Concepción: “Está claro lo que va a pasar”

    3.
    Colo Colo, eliminado: Coquimbo Unido hace los deberes en Concepción y es semifinalista de la Copa de la Liga

    Colo Colo, eliminado: Coquimbo Unido hace los deberes en Concepción y es semifinalista de la Copa de la Liga

    4.
    ¿Quién lo invitó a Lisboa? El enredo que provocó el homenaje a Claudio Bravo en el amistoso de la Roja frente a Portugal

    ¿Quién lo invitó a Lisboa? El enredo que provocó el homenaje a Claudio Bravo en el amistoso de la Roja frente a Portugal

    5.
    Aníbal Mosa confirma su poder en Colo Colo: los desconocidos intentos por evitar que Leonidas Vial vendiera sus acciones

    Aníbal Mosa confirma su poder en Colo Colo: los desconocidos intentos por evitar que Leonidas Vial vendiera sus acciones

    6.
    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Robo a domicilio de adulta mayor en El Bosque: los delincuentes la intimidaron en el proceso
    Chile

    Robo a domicilio de adulta mayor en El Bosque: los delincuentes la intimidaron en el proceso

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tren de Aragua, duro de matar: la fase de expansión de esta estructura criminal en Chile

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo
    Negocios

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

    ¿Fin al boom? El ajuste que vive la cereza tras mala temporada en China

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo
    Tendencias

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Pedro Pereira, head del Maratón de Río: “Santiago es una prueba de excelencia; estamos construyendo una relación”
    El Deportivo

    Pedro Pereira, head del Maratón de Río: “Santiago es una prueba de excelencia; estamos construyendo una relación”

    Una Roja en reconstrucción sale al paso de una candidata al Mundial

    Mundial 2026: El último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”
    Cultura y entretención

    Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”

    Amarga Navidad: La Autoficción de Pedro Almodóvar

    Adiós al Indio Solari: misticismo y argentinidad pura

    América Latina: ¿La región más polarizada del mundo?
    Mundo

    América Latina: ¿La región más polarizada del mundo?

    El peso del antifujimorismo de cara al balotaje en Perú

    Al menos un muerto y un herido tras recientes ataques de drones ucranianos en Rusia

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia