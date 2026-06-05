Nicolás Córdova pide a Manuel Pellegrini para la banca de la Roja: “Todos queremos que venga; sería un honor trabajar con él”

La selección Chilena tiene todo listo para un nuevo desafío. Este sábado el elenco a cargo de Nicolás Córdova se medirá contra la selección de Portugal. Mientras los lusos buscan llegar con todo al Mundial de Norteamérica 2026, en el Equipo de Todos quieren que los futbolistas lleguen con roce a las Eliminatorias para la Copa de 2030.

Así lo dejo claro el técnico nacional en la previa del duelo de este sábado, instancia en la que señaló que su meta “es seguir haciéndolo con la mayor profesionalidad posible. Darle la oportunidad a jóvenes de seguir compitiendo. Bajar la edad del equipo. No es llamar a jugadores de 20 años. Es paulatino eso. Ir llevando un proceso donde jugadores grandes van acompañando a otros más chico. Lo voy a graficar en dos jugadores. No puede haber un Román sin un Maripan. No puede ser eso. Entonces es paulatino”, indicó.

“Recordemos que cuando inició el proceso Marcelo Bielsa ahí hubo un recambio. Marcelo (Salas) jugó hasta la cuarta fecha creo yo. Por lo tanto estas cosas hay que ir haciéndolas paulatinamente”, agregó.

“Nos da mucha alegría cuando jugadores jóvenes comienzan a jugar, a tener continuidad. Algunos han sido llamados, han tenido mejor rendimiento que otros. Hay que hacerlo con la mayor altura de miras y sabiendo que el foco es tratar de preparar la mayor cantidad de jugadores cuando empiecen las clasificatorias. Esté quien esté sentado en la banca, necesitamos jugadores que hayan jugado en la Selección”, continuó.

También estableció la base para que aquello ocurra. “Hoy día la base fundamental del crecimiento para que crezcamos como equipo es que crezcan los jugadores. No sabemos quién va a estar en marzo, pero quien esté va a necesitar tener jugadores. El equipo lo va a hacer el técnico de turno y para eso necesitamos jugadores. El crecimiento que necesitamos es el de los jugadores”, insistió.

“Cuando más jugadores puedan salir al extranjero, esto se va a engrosar. Cuando estuvimos en la cresta de la ola era porque tuvimos muy buenos entrenadores, pero también los jugadores estaban donde estaban. No nos podemos olvidar de ello. Los jugadores estaban en el Bayern Múnich, en el Barcelona, en el Manchester City, en la Juventus. Y además casi el 100 por ciento jugaba en Europa y eso es otro roce, otro pase, otra forma de entrenar. Creo que a esta altura del partido no es que juguemos mejor o peor, sino que estos jugadores vayan creciendo”, sumó.

Manuel Pellegrini, su candidato

También dejó clara su predilección por Manuel Pellegrini para que asuma el mando de la Roja. “Todos queremos que venga, eso no lo puedo esconder. Para nosotros que estamos en las juveniles sería un verdadero honor trabajar con él y eso el tiempo lo dirá. Estoy a disposición, disfrutando cada momento que me ha tocado vivir en la selección mayor, disfrutando cada Sudamericano que nos toca vivir con las juveniles y sabiendo que estamos haciendo un lindo trabajo y que ojalá pueda tener los frutos que debería dar. Hablo siempre con él. Es una persona que siempre te recibe. Creo que la última vez que me junté con él fue un año atrás. Conversamos de todo, pero siempre da consejos. Es un referente y sería un placer poderlo tener”, enfatizó Córdova.

Ahora, la Roja debe alistarse para el que será su primer duelo amistoso de junio contra Portugal. Aquel encuentro está fijado para este sábado 6 de junio a partir de las 13.45 horas de Chile.