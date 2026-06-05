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    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026

    La entidad espera crear una experiencia en la que no solo los jugadores sean los protagonistas, sino que también el público que llegue a los estadios.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Fifa.com. pc

    La FIFA ha dado a conocer a través de su página web los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos previa a cada encuentro del Mundial de Norteamérica 2026.

    El organismo intentará que todos los asistentes disfruten de la experiencia gracias a la incorporación de las banderas de los países y otros elementos visuales.

    Todos los seguidores, independientemente de qué butaca ocupen, disfrutarán de una perspectiva única y emocionante. Para ello, se emplearán banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa”, destacan.

    De esta forma los jugadores ingresarán a la cancha acompañados por integrantes del programa juvenil, atravesando un arco que se situará en la salida del túnel de los vestuarios. También se colocará en el círculo central un mosaico y se repartirán bandeas de los países de ambas selecciones y otros elementos visuales por todo el campo.

    Además, destacan que en la ceremonia estarán sobre la cancha no solo los once titulares del partido, sino que todos los integrantes del plantel. Estos formarán un círculo alrededor de la pancarta ubicada en el centro de la cancha para que así todos puedan transmitir la emoción de lo que están viviendo.

    “Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, comentó el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

    Tras los himnos, todo continuará con las prácticas habituales de los partidos, como el saludo entre los jugadores titulares y las fotografías de estos antes de pasar al sorteo con los capitanes.

    A medida que vayan pasando de ronda, las ceremonias irán integrando otros elementos visuales, como humo de colores o pirotecnia.

    Cambios en el código de conducta

    Por otro lado, la FIFA también ha actualizado el código de conducta para los estadios del Mundial 2026. Uno de los puntos que cambió era el que permitía el ingreso de botellas de agua al interior de los recintos deportivos.

    “Para evitar dudas, se podrán introducir en el Estadio botellas de plástico vacías, transparentes y reutilizables de hasta un litro de capacidad”, señalaba inicialmente el documento.

    Sin embargo, aquello ha cambiado. Según reportó The Athletic, ahora el punto indica que “Para evitar dudas, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio”.

    Desde el ente rector del fútbol aseguran que esto corresponde a una normativa de seguridad que se tomó, pues varias sedes del Mundial ya prohibían el ingreso de botellas.

    “La FIFA está comprometida con la protección de la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y miembros del personal”, señaló un portavoz de del ente rector del fútbol con Radio Francia Internacional.

    Se tomó la decisión de prohibir las botellas para prevenir riesgos y posibles lesiones a los jugadores y asistentes. Las botellas del exterior ya están prohibidas en varios de estos recintos por motivos de seguridad, y la FIFA está aplicando esta medida en todos los estadios del torneo”, complementó.

    Para compensar esto, explicó que se dispondrán en los estadios sistemas de vaporización, ventiladores, puntos de hidratación y carpas de refrigeración para contrarrestar las altas temperaturas que se esperan durante la competencia.

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