Quién es Guéla Doué, el hombre que le amargó la fiesta a Francia y a su hermano Désiré antes del Mundial

Cuando tenía cinco años, Désiré Doué, hoy figura del PSG bicampeón de la Champions, acompañó a su hermano mayor, Guéla, de siete, a unas pruebas para entrar en el equipo sub-9 del Stade Rennais. El menor del clan se puso a hacer malabares con un balón viejo a un costado de la cancha y su talento fue observado por gente del club, quienes aprovecharon la oferta e incorporaron a los dos menores a sus cadetes. No habría Désiré sin Guéla.

Este jueves, Guéla Doué se filtró entre la defensa francesa y definió con un tiro cruzado para el 1-1 de su selección, Costa de Marfil, en un amistoso ante el combinado galo. Mientras tanto, Désiré Doué, observaba desde el banco de suplentes de Didier Deschamps cómo su hermano brillaba y les complicaba la previa rumbo a la Copa del Mundo 2026. A pesar de crecer unidos, ambos decidieron defender a países diferentes.

¡¡JUSTO VOS, DOUÉ!! Mientras su hermano Désiré observaba desde el banco de suplentes de Francia, Guéla se fue mano a mano ante Maignan y no falló: ¡gran definición para el 1-1 de Costa de Marfil en Nantes!



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Se criaron en Francia, en una familia de origen marfileño. Estuvieron juntos en la niñez y adolescencia: “Es como si fuéramos gemelos. Desde pequeños siempre hemos sido inseparables. Se nota enseguida que tenemos una gran complicidad. Hablamos de todo, nos lo contamos todo. Para mí es un apoyo enorme en el día a día”, contó el hermano menor en el programa Téléfoot, en febrero de 2025.

En 2022, Désiré irrumpió en Rennais, mientras que al año siguiente, el 1 de febrero, Guéla debutó con el club en el profesionalismo sustituyendo a, precisamente, su hermano.

Los números de la consolidación de Guéla Doué

Sin embargo, los caminos del fútbol los distanciaron. Désiré se marchó al PSG, mientras que Guéla fichó más tarde por Racing Club de Estrasburgo. En las selecciones, también se separaron, ya que el hermano mayor de la familia tomó la decisión de defender el país del que es oriundo su padre, mientras que el menor eligió jugar por la nación en la que crecieron.

Quién es Guéla Doué, el hombre que le amargó la fiesta a Francia

El seleccionado marfileño tuvo una temporada consagratoria en la Ligue 1. En lo colectivo, su club estuvo muy cerca de clasificar a torneos internacionales, mientras que en los individual jugó 34 partidos (31 de titular), acumuló 2.819 minutos, marcó dos goles y aportó con seis asistencias.

Esto también fue de la mano con su buen rendimiento en el combinado africano, en donde ya suma 19 encuentros, incluidos cinco de la Copa Africana de Naciones. Si no ocurre nada extraño, el lateral derecho será titular en su primera Copa del Mundo, en la que deberá medir fuerzas contra Ecuador, Alemania y Curazao, en el Grupo E de la competencia.

El cliché del “corazón dividido”, en este caso, sí aplicará para la familia Doué durante las próximas semanas.