Los favoritos se llenan de dudas: Francia y España lo pasan mal a solo días del inicio del Mundial 2026

Francia se guardó muy poco ante el físico equipo de Costa de Marfil y terminó con una enorme decepción a solo días del inicio de la Copa del Mundo. El equipo del capitán Kylian Mbappé y compañía no pudieron ante el equipo africano, el cual venció por 2-1 en el duelo disputado en Nantes.

La primera media hora fue una hegemonía permanente de los galos, cuyo primer avisó estuvo en los pies de la estrella de Real Madrid que obligó a una gran reacción del golero Yahia Fofana.

Pero las aproximaciones de los europeos no encontraban la fórmula. Ni Adrien Rabiot y tampoco la paciencia de Ryan Cherki pudieron romper el cero en un encuentro con muchos espacios para los anfitriones.

Incluso, cerca del final de la primera parte, un error en la zaga de Les Bleus estuvo cerca de decretar la conquista de los galos. La caída de Aurélien Tchouameni dejó la pelota en los pies del marfileño Simon Adingra, pero su definición fue desviada por el portero local Mike Maignan con la punta de los dedos.

Poco antes del descanso, Cherki encontró la manera de romper la resistencia de los Elefantes. El primer remate del jugador de Manchester City fue repelido por Fofana, pero tras una serie de rebotes el balón volvió a los pies del exLyon, quien finalizó con clase para el 1-0.

En la segunda parte, la visita consiguió reaccionar. A los 54’, la caída de Ibrahima Konaté -reciente fichaje de Real Madrid- le dio espació a Guela Doué, quien definió cruzado ante la salida de Maignan.

La igualdad momentánea encendió más el enfrentamiento, donde la capacidad de ambos porteros permitió mantener ese equilibrio. A seis del final, los africanos silenciaron a los locales después de que Amad Diallo definiera con clase para conseguir el 2-1 con el que acabó el partido.

Poca Furia

España no mostró grandes luces en Galicia. El equipo que dirige Luis de la Fuente logró un deslavado empate 1-1 ante la selección de Irak, la última selección clasificada a la Copa del Mundo 2026, a finales de marzo.

Pero el comienzo de la escuadra ibérica, una de las favoritas para conseguir el título en América del Norte, fue promisorio. A los 8 minutos, el estelar equipo europeo ya había puesto en alerta a los asiáticos, cuando el remate de Baena tuvo que ser desviado por el arquero Ahmed Basil.

En ese contexto, los anfitriones no demoraron en abrir la cuenta, a través de una de las formas que más le acomoda. Transición rápida entre defensa y ataque para dejar libre a Ferrán Torres en la izquierda, cuyo disparo cruzado marcó el 1-0.

Entonces, los Leones de Mesopotamia lograron sacudirse de la insistente presión de los hispanos. Cerca de la media hora, Merchas Doski encontró espacio en la izquierda y remató fuerte paralelo a la línea de sentencia, tiro que se coló en el segundo palo, con cierta complicidad del portero Joan García.

Los españoles sintieron el golpe e intentaron retomar la ventaja. En la jugada siguiente, Del Olmo puso a prueba a Basil, mientras que Ferrán estuvo cerca del segundo poco antes del descanso. Sin embargo, el marcador se mantuvo igualado en la primera fracción.

En la segunda parte, los locales no pudieron imponer la calidad de sus figuras para imponerse al cuadro asiático, el cual defendió con orden la paridad con la que acabó el encuentro en el Riazor.