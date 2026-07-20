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    Comercio cifra en hasta US$ 25 millones las pérdidas por el sistema frontal y pide al Gobierno plan para las pymes

    En materia tributaria, pide la condonación o suspensión temporal de intereses y multas por retrasos en el pago del IVA y de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), líneas de financiamiento y créditos blandos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Coquimbo es la Región más afectada para el comercio. Pedro Rafael Sandoval Paul

    La Cámara Nacional de Comercio (CNC) puso cifras al daño que dejó el sistema frontal en la actividad comercial. Según sus estimaciones preliminares, el comercio minorista de las 31 comunas más golpeadas por la emergencia acumula pérdidas superiores a US$ 14,3 millones en un escenario prudente, monto que podría acercarse a US$ 19 millones si las malas condiciones climáticas aumentan su intensidad.

    Al proyectar el impacto a nivel nacional, incluyendo comunas que quedaron fuera del análisis, el gremio sitúa la pérdida total del retail entre US$ 20 millones y US$ 25 millones al cuarto día de la emergencia.

    La propia entidad advierte que la cifra final será mayor ya que el fenómeno climático se mantiene en desarrollo y aún persisten zonas muy afectadas.

    Es esperable que el impacto económico final sea superior a esta estimación preliminar”, afirmó.

    Coquimbo concentra el mayor daño

    El universo analizado por la CNC considera 31 comunas de nueve regiones y reúne a más de 30.500 empresas del comercio minorista.

    La base de cálculo son las comunas incluidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en las medidas tributarias extraordinarias anunciadas para enfrentar la emergencia, a las que el gremio sumó La Serena y Coquimbo “debido a la magnitud de la afectación observada”.

    La Región de Coquimbo concentra la mayor parte del impacto, con pérdidas estimadas entre US$ 9,9 millones y US$ 12,1 millones, esto es, cerca de dos tercios del daño calculado.

    Le siguen Valparaíso, Biobío, Atacama y La Araucanía.

    A escala comunal, la CNC destaca a Coquimbo, La Serena y Ovalle, que combinan una alta exposición al evento con una importante base comercial.

    Un factor agrava el cálculo: el temporal coincidió parcialmente con un fin de semana, período en que el comercio minorista registra habitualmente un mayor nivel de actividad y ventas.

    El golpe al comercio de barrio

    El gremio subraya que el daño se distribuyó de manera desigual. Las grandes cadenas lograron sostener sus operaciones gracias a su infraestructura de respaldo y planes de continuidad operacional.

    El impacto se concentró en almacenes, panaderías, restaurantes, cafeterías, farmacias independientes y peluquerías, muchos de los cuales sufrieron inundaciones o quedaron sin suministro eléctrico.

    “Para estos establecimientos, un corte prolongado de energía significa mucho más que dejar de vender durante algunas horas”, plantea la CNC. El efecto en cadena incluye la pérdida de productos perecibles por la interrupción de la cadena de frío, daños en refrigeradores y equipos, y la imposibilidad de recibir pagos electrónicos.

    Sistema frontal ha afectado principalmente a los pequeños comercios.

    A ello se agrega un costo social. “La comunidad también pierde el acceso a servicios esenciales”, advierte el documento, con un efecto especialmente sensible sobre adultos mayores y familias que dependen del comercio local para abastecerse a diario.

    En turismo, la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) confirmó la suspensión de vuelos desde y hacia La Serena por las condiciones de la pista.

    Citando estimaciones de terceros, la SNA dijo que los daños de las lluvias al sector podrían llegar a los US$ 200 millones, pero no advierte alzas de precios

    Las medidas que el gremio pide al Gobierno

    En medio de la emergencia, la CNC solicitó al Ejecutivo implementar un plan extraordinario de apoyo para las empresas afectadas. En materia tributaria, pide la condonación o suspensión temporal de intereses y multas por retrasos en el pago del IVA y de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), junto con un mecanismo que permita reconocer como merma los productos deteriorados por la interrupción prolongada del suministro eléctrico.

    Balance del gobierno sobre el impacto del sistema frontal.

    En el frente financiero, el gremio propone líneas especiales de financiamiento y créditos blandos para reponer mercadería, equipamiento e infraestructura dañada, además de instrumentos para que las pymes inviertan en respaldo energético, como generadores o soluciones solares con almacenamiento.

    También pide agilizar los procesos de compensación cuando corresponda.

    La petición central apunta al empleo. “Las pymes necesitan liquidez para mantener el empleo, no solo recursos para reconstruir”, señala la organización, que propone un subsidio extraordinario para financiar las cotizaciones previsionales de los trabajadores durante dos meses.

    “Es una medida simple, focalizada y mucho más eficiente que enfrentar despidos masivos o financiar posteriormente el desempleo”, agregó.

    Más sobre:Sistema frontalLluviasCNCGremios

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