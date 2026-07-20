Gremio de la agricultura reitera que no hay razones para que el precio de los alimentos suba por el sistema frontal

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) actualizó su balance preliminar por el sistema frontal, donde reiteró que el abastecimiento de alimentos se mantiene sin problemas relevantes.

“Existen buenas reservas de papas, cebollas y legumbres, y disponibilidad de hortalizas provenientes del norte”, dijo la SNA en un comunicado.

Sin embargo, citando cifras de Lo Valledor, la SNA comentó que el mercado recibió el domingo un 20% menos de productos que un día normal, “producto de los cortes de rutas y no de pérdidas de producción”.

“Estamos monitoreando posibles interrupciones en las cosechas de cítricos y paltos, además de las dificultades de funcionamiento de las ferias libres en algunas comunas. Mientras exista oferta suficiente, los precios no debieran subir”, dijo Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en un comunicado.

Ante este contexto, el líder de la SNA enfatizó que “llamamos a informarse a través de canales oficiales como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y a no validar alzas especulativas”.

“Hasta ahora, no observamos pérdidas generalizadas en la producción agrícola”, agregó la SNA.

En este contexto, en línea con lo informado por Pulso, el gremio comentó que “estimaciones preliminares de terceros sitúan los daños del sector rural en torno a los US$200 millones”.

Respecto al lado positivo de las lluvias, la SNA comentó que “en Coquimbo, el sistema frontal ha dejado entre 124 y 221 centímetros de nieve en las estaciones monitoreadas y aportó más de 200 millones de m³ a los embalses de la región, mejorando la disponibilidad de agua para los próximos 3 a 5 años”.

Mientras que, por el otro lado, la SNA dijo que las preocupaciones del sector están en la pequeña agricultura de Atacama y Coquimbo, “que ha sufrido pérdidas aún no cuantificadas en infraestructura productiva, invernaderos y sistemas de riego”.

De esta forma, el líder de la SNA pidió ayudas en relación con la labor del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

“Valoramos la declaración de zona de catástrofe y solicitamos reforzar los recursos de Indap y priorizar la reposición de la conectividad rural para agilizar las ayudas”, comentó Walker de la SNA.