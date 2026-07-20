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    O’Higgins mira de reojo: la grave lesión de Leandro Paredes tras ser expulsado por incidentes en la final del Mundial

    El volante arriesga perderse el repechaje ante los rancagüinos por la Sudamericana, debido a una dolencia que arrastra desde la Copa del Mundo. La ida se disputa este jueves, en La Bombonera.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Foto: @bocajrsoficial

    Leandro Paredes cerró el Mundial de la peor forma. El 5 de Argentina fue expulsado tras la derrota ante España por agredir a jugadores rivales, luego de perder la final en New Jersey, pero además sufrió una grave lesión durante el torneo, por lo que es casi un hecho que el volante de Boca Juniors se perderá la llave de repechaje ante O’Higgins, por la Copa Sudamericana.

    Según informa la prensa transandina, el mediocampista padece una fisura costal que lo tiene prácticamente descartado para los enfrentamientos por dieciseisavos de final frente a los rancagüinos. Incluso, jugó los últimos partidos de la máxima cita con complicaciones respiratorias a causa de dicha dolencia.

    "Junto con la desazón por la derrota en la final, apareció una preocupación importante para el Mundo Boca. Porque después del partido se conoció un problema físico con el que Paredes habría convivido durante los últimos encuentros de la Selección, pero que decidió afrontar igual por el peso del momento y por lo que se jugaba Argentina en el Mundial", reveló el diario Olé.

    “A la espera de su regreso al país, trascendió que Paredes sufrió una fisura en una costilla. Incluso, el mediocampista habría disputado los últimos partidos de la selección con esa molestia, que le habría generado dificultades para respirar con normalidad. Una situación que se manejó con discreción puertas adentro del plantel argentino", agregaron.

    La inquietud del Vasco Arruabuarrena en Boca Juniors por lesión de Leandro Paredes

    Leandro Paredes ha tenido un 2026 para el olvido. No solo por la final del Mundial perdida ante España, este domingo, sino por el histórico fracaso de Boca Juniors en la Copa Libertadores. Los xeneizes quedaron eliminados del certamen de clubes más importante del continente tras perder ante Universidad Católica, en La Bombonera, en la última fecha de la fase de grupos, con gol de Clemente Montes.

    El triunfo cruzado mandó al club presidido por Juan Román Riquelme al repechaje de Copa Sudamericana, donde fueron emparejados con O’Higgins. Los celestes disputan este jueves la ida ante los xeneizes, en Buenos Aires, mientras que la revancha se jugará el próximo 30 de julio, en el estadio El Teniente de Rancagua.

    Paredes es el jugador más importante de Boca, quien maneja los tiempos como eje del mediocampo. Además, es el principal líder del equipo. De ahí la inquietud de Rodolfo Arruabarrena, el nuevo técnico xeneize. "La noticia preocupa y mucho a Arruabarrena, sobre todo por lo que también se juega Boca en las próximas semanas. La idea del cuerpo técnico era hablar con el propio Paredes para definir cuándo se sumaría al grupo, pero ahora su situación física aparece como un factor clave", advirtió el mencionado diario argentino.

    Según la prensa transandina, el Vasco conversará con el exvolante de la Roma para decidir si le dan descanso tras el Mundial, o si lo incluyen en la lista, pese a la lesión, tras como lo hizo en Norteamérica 2026. De confirmarse su baja, se trata de una ausencia muy importante para Boca de cara a la llave con O’Higgins por el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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