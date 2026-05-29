SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La UC convierte La Bombonera en un funeral: logra un triunfazo sobre Boca y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

    Con personalidad, overol y efectividad. Universidad Católica venció a los xeneizes por 1-0, con un golazo de Clemente Montes, y se convierte en el primer club nacional en ganar en ese mítico estadio por partidos oficiales. Los cruzados ganaron su grupo y se dieron el gusto de eliminar a los transandinos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC logra un triunfazo sobre Boca y clasifica en la Copa Libertadores. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Universidad Católica hizo historia. Con esfuerzo, sudor y rigor, consiguió una de las victorias más resonantes que podría lograr un club chileno: a Boca Juniors, como visitante. Los cruzados dieron un batacazo: clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo y, además, eliminó a uno de los colosos de América. Nada más y nada menos.

    La UC tenía que salir airosa de La Bombonera, ese mítico estadio que históricamente sirvió como el jugador nº 12 de los xeneizes, aunque cada vez menos en el último tiempo. En ese juego de ajedrez, la escuadra nacional no solo debía pelear el partido desde lo futbolístico, sino que también desde lo mental. Porque la presión estaba para los transandinos: lo único que les servía era ganar. De lo contrario, afuera.

    Daniel Garnero movió el equipo copero, con la inclusión de Cristián Cuevas por Justo Giani por la izquierda. Mantuvo el dibujo tradicional de 4-1-4-1, con Fernando Zuqui y Jimmy Martínez como interiores, más Jhojan Valencia en el eje. Eso sí, el ex Huachipato era quien más se soltaba durante el primer tiempo, casi como acompañante de Fernando Zampedri. En el retroceso, era casi un 4-4-1-1. Por cierto, el Toro jugó sin máscara. Sí usó un parche en su nariz.

    Los estudiantiles se adaptaron bien al partido que se encontraron en La Boca. Si bien intentaron posicionarse en campo rival, en algunos pasajes, fueron leyendo que la pelota iba a estar del lado xeneize y había que explotar la salida rápida. El elenco del criticado Claudio Úbeda manejo el balón durante la primera mitad, registrando un 71%. Pero aquello no se tradujo en peligro concreto en el arco de Bernedo. Católica se compactó en su campo, siendo Zampedri el primer defensor.

    “Ancha la cancha”, dijo Úbeda durante la pausa de rehidratación del primer tiempo. En ese afán, el más activo era el joven Tomás Aranda, quien supo complicar a Arancibia por la franja. Sin embargo, eran insinuaciones o acercamientos poco limpios. Por ejemplo, con el remate de Pellegrino en los 21′, tras un córner.

    Mediante una transición rápida defensa-ataque, la UC pegó primero. Lo hizo con un golazo. Minuto 34 y Clemente Montes concluye con meridiano éxito un contragolpe. Se perfila para su pie diestro y ejecuta un notable remate desde fuera del área. Palo y gol. La estirada de Brey hizo más espectacular la secuencia. La Bombonera quedó enmudecida.

    Con ventaja y dejando al rival con una mochila de plomo encima. Era negocio redondo para los cruzados, sabiendo administrar el escenario que se le presentó. Los hinchas xeneizes ya mostraban desesperación, ante el toque intrascendente de los suyos en el medio. Empezó a entonarse el típico “Movete Boca movete...”, que aparece cada vez que el equipo juega mal. Con menos tenencia, pero alta eficacia, Católica estaba haciendo la gracia.

    Concentración y rigor

    Para el complemento, se esperaba un escenario parecido. El control de la pelota le perteneció mayoritariamente a Boca, mientras la UC se fue concentrando en su campo, aguantando los estériles embates azul y oro. Obviamente, con el paso de los minutos, la tentación de pensar más en lo defensivo estaba a la mano. Pero el esfuerzo colectivo de los cruzados estaba a tope, para sostener un triunfo.

    Pasada la hora de juego, Úbeda sacó a un zaguero (Pellegrino) para meter a un atacante (Romero). Había que quemar las naves. Católica sostenía la ventaja con uñas y dientes. En los 72′, una falla de Bernedo, queriendo capturar el balón con una mano, casi provoca el empate, pero Valencia fue la rueda de auxilio y despejó.

    El arbitraje fue tema en la previa. El colombiano Wilmar Roldán llevo con tranquilidad el partido. Eso sí, hacia la recta final empezó a cobrar todas las divididas para el local. Garnero refrescó piernas, con el afán de seguir aguantando. La UC terminó con cinco en el fondo, ante la inclusión de González. Sobre el epílogo, Boca llegó al gol a través del paraguayo Romero. Pero el 1-1 fue anulado por fuera de juego.

    No había más remedio que ponerse el overol. Católica resistió y ganó. Avanzó a la ronda de los 16 mejores liderando el grupo D con 13 puntos (y rendimiento perfecto como visitante). Desde 2021 que el club no se instalaba en esta instancia, con Gustavo Poyet en la banca. Este viernes, a las 11.00 horas de Chile, se realizará el sorteo de octavos.

    FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Boca Juniors: L. Brey; M. Braida, L. Di Lollo, M. Pellegrino (62′, A. Romero), L. Blanco; M. Delgado, L. Paredes, A. Herrera (46′, A. Velasco), T. Aranda; E. Zeballos y M. Giménez (79′, M. Merentiel). DT: C. Úbeda.

    U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena; J. Valencia; C. Montes (78′, J. Giani), F. Zuqui (87′, D. Corral), J. Martínez (73′, D. González), C. Cuevas (73’, A. Farías); y F. Zampedri (87′, M. Palavecino). DT: D. Garnero.

    Goles: 0-1, 34′, Montes, gran remate de derecha desde fuera del área.

    Árbitro: W. Roldán (COL). Amonestó a Delgado, Di Lollo (B); Cuevas, Zampedri (UC).

    Estadio La Bombonera. Asistieron 50 mil personas, aprox.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresLa UCBoca JuniorsUniversidad CatólicaLa BomboneraCopa Sudamericana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rumania afirma que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en una ciudad del este del país

    Cohete de Blue Origin explota durante prueba de motores en Cabo Cañaveral

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    EE.UU. designa como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital

    Aumentan a más de 3.300 muertos y 10.000 heridos por los ataques de Israel contra Líbano desde marzo

    Senadora Gatica (RN) acusa a ministro Quiroz de falta de “sensibilidad social” e insiste en que García Ruminot encabece negociaciones de megarreforma

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Senadora Gatica (RN) acusa a ministro Quiroz de falta de “sensibilidad social” e insiste en que García Ruminot encabece negociaciones de megarreforma
    Chile

    Senadora Gatica (RN) acusa a ministro Quiroz de falta de “sensibilidad social” e insiste en que García Ruminot encabece negociaciones de megarreforma

    Declaran alerta ambiental para este viernes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Eduardo Cretton (UDI): “El Partido Republicano tiene que aprender que hay que pasar de la estridencia a la responsabilidad para gobernar”

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias
    Negocios

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    A tres meses del inicio de la guerra: el dólar está casi $20 por sobre el precio previo y el Ipsa sube apenas 1%

    Sigue la consolidación en la industria de fondos: Volcom inicia conversaciones para adquirir XLC Capital

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Fernando Zampedri arremete contra Boca tras el triunfo de la UC: “Nos subestimaron; los partidos se ganan en la cancha”
    El Deportivo

    Fernando Zampedri arremete contra Boca tras el triunfo de la UC: “Nos subestimaron; los partidos se ganan en la cancha”

    La emoción de Clemente Montes tras darle la clasificación a la UC ante Boca Juniors: “Se silenció La Bombonera”

    Los rivales a los que puede enfrentarse la UC en los octavos de final de la Copa Libertadores

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins
    Cultura y entretención

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Rumania afirma que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en una ciudad del este del país
    Mundo

    Rumania afirma que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en una ciudad del este del país

    Cohete de Blue Origin explota durante prueba de motores en Cabo Cañaveral

    EE.UU. designa como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales