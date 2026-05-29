La UC convierte La Bombonera en un funeral: logra un triunfazo sobre Boca y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

Universidad Católica hizo historia. Con esfuerzo, sudor y rigor, consiguió una de las victorias más resonantes que podría lograr un club chileno: a Boca Juniors, como visitante. Los cruzados dieron un batacazo: clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo y, además, eliminó a uno de los colosos de América. Nada más y nada menos.

La UC tenía que salir airosa de La Bombonera, ese mítico estadio que históricamente sirvió como el jugador nº 12 de los xeneizes, aunque cada vez menos en el último tiempo. En ese juego de ajedrez, la escuadra nacional no solo debía pelear el partido desde lo futbolístico, sino que también desde lo mental. Porque la presión estaba para los transandinos: lo único que les servía era ganar. De lo contrario, afuera.

Daniel Garnero movió el equipo copero, con la inclusión de Cristián Cuevas por Justo Giani por la izquierda. Mantuvo el dibujo tradicional de 4-1-4-1, con Fernando Zuqui y Jimmy Martínez como interiores, más Jhojan Valencia en el eje. Eso sí, el ex Huachipato era quien más se soltaba durante el primer tiempo, casi como acompañante de Fernando Zampedri. En el retroceso, era casi un 4-4-1-1. Por cierto, el Toro jugó sin máscara. Sí usó un parche en su nariz.

Los estudiantiles se adaptaron bien al partido que se encontraron en La Boca. Si bien intentaron posicionarse en campo rival, en algunos pasajes, fueron leyendo que la pelota iba a estar del lado xeneize y había que explotar la salida rápida. El elenco del criticado Claudio Úbeda manejo el balón durante la primera mitad, registrando un 71%. Pero aquello no se tradujo en peligro concreto en el arco de Bernedo. Católica se compactó en su campo, siendo Zampedri el primer defensor.

“Ancha la cancha”, dijo Úbeda durante la pausa de rehidratación del primer tiempo. En ese afán, el más activo era el joven Tomás Aranda, quien supo complicar a Arancibia por la franja. Sin embargo, eran insinuaciones o acercamientos poco limpios. Por ejemplo, con el remate de Pellegrino en los 21′, tras un córner.

Mediante una transición rápida defensa-ataque, la UC pegó primero. Lo hizo con un golazo. Minuto 34 y Clemente Montes concluye con meridiano éxito un contragolpe. Se perfila para su pie diestro y ejecuta un notable remate desde fuera del área. Palo y gol. La estirada de Brey hizo más espectacular la secuencia. La Bombonera quedó enmudecida.

Con ventaja y dejando al rival con una mochila de plomo encima. Era negocio redondo para los cruzados, sabiendo administrar el escenario que se le presentó. Los hinchas xeneizes ya mostraban desesperación, ante el toque intrascendente de los suyos en el medio. Empezó a entonarse el típico “Movete Boca movete...”, que aparece cada vez que el equipo juega mal. Con menos tenencia, pero alta eficacia, Católica estaba haciendo la gracia.

Concentración y rigor

Para el complemento, se esperaba un escenario parecido. El control de la pelota le perteneció mayoritariamente a Boca, mientras la UC se fue concentrando en su campo, aguantando los estériles embates azul y oro. Obviamente, con el paso de los minutos, la tentación de pensar más en lo defensivo estaba a la mano. Pero el esfuerzo colectivo de los cruzados estaba a tope, para sostener un triunfo.

Pasada la hora de juego, Úbeda sacó a un zaguero (Pellegrino) para meter a un atacante (Romero). Había que quemar las naves. Católica sostenía la ventaja con uñas y dientes. En los 72′, una falla de Bernedo, queriendo capturar el balón con una mano, casi provoca el empate, pero Valencia fue la rueda de auxilio y despejó.

El arbitraje fue tema en la previa. El colombiano Wilmar Roldán llevo con tranquilidad el partido. Eso sí, hacia la recta final empezó a cobrar todas las divididas para el local. Garnero refrescó piernas, con el afán de seguir aguantando. La UC terminó con cinco en el fondo, ante la inclusión de González. Sobre el epílogo, Boca llegó al gol a través del paraguayo Romero. Pero el 1-1 fue anulado por fuera de juego.

No había más remedio que ponerse el overol. Católica resistió y ganó. Avanzó a la ronda de los 16 mejores liderando el grupo D con 13 puntos (y rendimiento perfecto como visitante). Desde 2021 que el club no se instalaba en esta instancia, con Gustavo Poyet en la banca. Este viernes, a las 11.00 horas de Chile, se realizará el sorteo de octavos.

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Ficha del partido

Boca Juniors: L. Brey; M. Braida, L. Di Lollo, M. Pellegrino (62′, A. Romero), L. Blanco; M. Delgado, L. Paredes, A. Herrera (46′, A. Velasco), T. Aranda; E. Zeballos y M. Giménez (79′, M. Merentiel). DT: C. Úbeda.

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena; J. Valencia; C. Montes (78′, J. Giani), F. Zuqui (87′, D. Corral), J. Martínez (73′, D. González), C. Cuevas (73’, A. Farías); y F. Zampedri (87′, M. Palavecino). DT: D. Garnero.

Goles: 0-1, 34′, Montes, gran remate de derecha desde fuera del área.

Árbitro: W. Roldán (COL). Amonestó a Delgado, Di Lollo (B); Cuevas, Zampedri (UC).

Estadio La Bombonera. Asistieron 50 mil personas, aprox.