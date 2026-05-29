La UC se adelanta en Buenos Aires: revisa el golazo de Clemente Montes ante Boca Juniors en la Copa Libertadores
El delantero anota la apertura de la cuenta en el duelo clave del Grupo D.
Clemente Montes abre la cuenta para la UC ante Boca Juniors. El delantero de 25 años aprovechó un contraataque y definió dentro desde afuera del área con un derechazo que chocó en el palo e ingresó para marcar el 1-0 parcial a los 34 minutos en un encuentro clave para las aspiraciones cruzadas en la Copa Libertadores.
La jugada encontró mal posicionada a la defensa argentina y Montes resolvió con un remate que dejó sin opciones al arquero Leandro Brey. El 1-0 parcial mantiene a Universidad Católica como líder del Grupo D del certamen continental.
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