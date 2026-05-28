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    En vivo: la UC visita a Boca Juniors en La Bombonera con la meta de avanzar en la Copa Libertadores

    El equipo precordillerano necesita un punto para ser líder del Grupo D del certamen continental.

    En vivo: la UC visita a Boca Juniors en La Bombonera con la meta de avanzar en la Copa Libertadores. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Boca Juniors 0-0 Universidad Católica

    Actualiza el relato aquí

    Presencia cruzada

    Más de 2.000 hinchas de la franja llegaron a La Bombonera para presenciar el partido ante los porteños.

    La formación de Boca

    El once de la UC

    Duelo vital

    Los cruzados necesitan al menos un empate para meterse en la ronda de los mejores 16 clubes de Europa. En caso de una derrota, deberá esperar el resultado del duelo entre Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil, equipos que se miden de manera paralela en Brasil.

    Buenas noches

    Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el partido entre el local Boca Juniors y Universidad Católica de Chile, por la Copa Libertadores, duelo clave para definir la clasificación a octavos de final del Grupo D.

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoLa UCFútbol NacionalUniversidad CatólicaBoca JuniorsCopa LibertadoresEn vivoMinuto a minuto

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