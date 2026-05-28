En vivo: la UC visita a Boca Juniors en La Bombonera con la meta de avanzar en la Copa Libertadores
El equipo precordillerano necesita un punto para ser líder del Grupo D del certamen continental.
Minuto a minuto
Boca Juniors 0-0 Universidad Católica
Actualiza el relato aquí
Presencia cruzada
Más de 2.000 hinchas de la franja llegaron a La Bombonera para presenciar el partido ante los porteños.
La formación de Boca
El once de la UC
Duelo vital
Los cruzados necesitan al menos un empate para meterse en la ronda de los mejores 16 clubes de Europa. En caso de una derrota, deberá esperar el resultado del duelo entre Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil, equipos que se miden de manera paralela en Brasil.
Buenas noches
Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el partido entre el local Boca Juniors y Universidad Católica de Chile, por la Copa Libertadores, duelo clave para definir la clasificación a octavos de final del Grupo D.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.