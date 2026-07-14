Detienen a integrante de “Las Seductoras”: drogaba a víctimas para robarles en reuniones sociales

Una mujer de 31 años, identificada como integrante de la banda delictual conocida como “Las Seductoras”, fue detenida por Carabineros en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, luego de permanecer prófuga de la justicia por delitos de suministro de drogas sin consentimiento y robo con violencia.

La captura fue concretada por personal de la Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), en el marco de diligencias destinadas a ubicar personas con órdenes de detención pendientes.

La mujer mantenía una orden de detención vigente emitida por el Juzgado de Garantía de Copiapó durante junio de este año.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la imputada actuaba abordando a sus víctimas en reuniones sociales donde existía consumo de alcohol. En ese contexto, les suministraba sustancias sin su consentimiento para aprovechar su estado de vulnerabilidad y sustraer distintas especies de valor.

Tras diversas diligencias investigativas, el personal especializado del SEBV logró establecer que la mujer se ocultaba en la comuna de Independencia, donde finalmente fue detenida.

La imputada fue puesta a disposición del tribunal competente y durante este martes será sometida a control de detención.