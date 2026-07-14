Camión atravesado, miguelitos y cambio de vehículos: el plan que permitió el robo de $800 millones al Banco BCI en La Calera

Un operativo coordinado y ejecutado en pocos minutos permitió a un grupo de al menos ocho delincuentes concretar un millonario robo en una sucursal del Banco BCI, ubicada en calle José Joaquín Pérez, en pleno centro de La Calera, Región de Valparaíso.

La banda logró sustraer más de $800 millones desde la bóveda del recinto y, hasta el cierre de esta nota, no se registraban detenidos.

El asalto ocurrió cerca de las 13.50 horas, cuando faltaban pocos minutos para el cierre de la sucursal y el banco aún atendía público. Según testigos, la acción fue rápida y evidenció un alto grado de planificación.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, los delincuentes habrían manejado información sobre el funcionamiento interno de la sucursal y sabían que la bóveda se encontraba abierta a esa hora, circunstancia que habría sido clave para ejecutar el robo.

Los asaltantes actuaron utilizando overoles de color naranjo y pasamontañas para ocultar sus identidades.

Además, implementaron una serie de maniobras destinadas a retrasar la respuesta policial y facilitar su escape.

Al respecto, el coronel Alex Oporto, prefecto de la Prefectura Marga Marga, explicó que “fue una operación concretada y debidamente planificada”, detallando que, antes de llegar al banco, los delincuentes atravesaron un camión a una cuadra del recinto para impedir el rápido acceso de los dispositivos policiales.

Cuidadosa huida

A ello se sumó el bloqueo de un vehículo frente a la comisaría de La Calera, con el objetivo de dificultar la salida inmediata de los efectivos de Carabineros hacia el lugar del atraco.

La huida también fue cuidadosamente preparada. Según la policía, los involucrados esparcieron miguelitos en la salida de la comuna hacia la Ruta 60 para obstaculizar una eventual persecución.

Posteriormente, en el camino hacia Limache, fueron encontrados vehículos que habrían intentado incendiar, los cuales –según el jefe policial- corresponderían a los utilizados inicialmente para escapar del banco.

“Camino hacia Limache, particularmente ya en la comuna de Quillota, se encontraron unos vehículos que intentaron ser quemados, que son los que aparentemente se habrían dado a la fuga desde el lugar del ilícito, para luego hacer el cambio de vehículo y darse a la fuga hacia la comuna de Concón y al interior de la comuna de la Quillota, donde se han estado buscando por largas horas estos individuos, sin resultados positivos hasta el momento”, relató.

Por su parte, la fiscal adjunta Gabriela Fuenzalida informó que “se están haciendo diligencias en distintos puntos de la ciudad para ver si hay alguna relación directa entre los hechos que ocurrieron en los distintos puntos de la comuna”.

En paralelo, se trabaja en el levantamiento de evidencias y el análisis de registros de cámaras de seguridad, con el fin de identificar a los responsables y establecer la logística utilizada para concretar uno de los robos bancarios de mayor magnitud registrados recientemente en la zona.

El procedimiento quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), institución que hasta el cierre de esta nota no se ha referido a los hechos. Es dable hacer presente que no se reportaron personas lesionadas durante el millonario robo.