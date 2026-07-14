SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Camión atravesado, miguelitos y cambio de vehículos: el plan que permitió el robo de $800 millones al Banco BCI en La Calera

    Los delincuentes aprovecharon que la bóveda permanecía abierta en horario de atención, bloquearon la respuesta policial en distintos puntos de la comuna y escaparon tras abandonar los vehículos utilizados en el atraco.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un operativo coordinado y ejecutado en pocos minutos permitió a un grupo de al menos ocho delincuentes concretar un millonario robo en una sucursal del Banco BCI, ubicada en calle José Joaquín Pérez, en pleno centro de La Calera, Región de Valparaíso.

    La banda logró sustraer más de $800 millones desde la bóveda del recinto y, hasta el cierre de esta nota, no se registraban detenidos.

    El asalto ocurrió cerca de las 13.50 horas, cuando faltaban pocos minutos para el cierre de la sucursal y el banco aún atendía público. Según testigos, la acción fue rápida y evidenció un alto grado de planificación.

    De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, los delincuentes habrían manejado información sobre el funcionamiento interno de la sucursal y sabían que la bóveda se encontraba abierta a esa hora, circunstancia que habría sido clave para ejecutar el robo.

    Los asaltantes actuaron utilizando overoles de color naranjo y pasamontañas para ocultar sus identidades.

    Además, implementaron una serie de maniobras destinadas a retrasar la respuesta policial y facilitar su escape.

    Al respecto, el coronel Alex Oporto, prefecto de la Prefectura Marga Marga, explicó que “fue una operación concretada y debidamente planificada”, detallando que, antes de llegar al banco, los delincuentes atravesaron un camión a una cuadra del recinto para impedir el rápido acceso de los dispositivos policiales.

    Cuidadosa huida

    A ello se sumó el bloqueo de un vehículo frente a la comisaría de La Calera, con el objetivo de dificultar la salida inmediata de los efectivos de Carabineros hacia el lugar del atraco.

    La huida también fue cuidadosamente preparada. Según la policía, los involucrados esparcieron miguelitos en la salida de la comuna hacia la Ruta 60 para obstaculizar una eventual persecución.

    Posteriormente, en el camino hacia Limache, fueron encontrados vehículos que habrían intentado incendiar, los cuales –según el jefe policial- corresponderían a los utilizados inicialmente para escapar del banco.

    “Camino hacia Limache, particularmente ya en la comuna de Quillota, se encontraron unos vehículos que intentaron ser quemados, que son los que aparentemente se habrían dado a la fuga desde el lugar del ilícito, para luego hacer el cambio de vehículo y darse a la fuga hacia la comuna de Concón y al interior de la comuna de la Quillota, donde se han estado buscando por largas horas estos individuos, sin resultados positivos hasta el momento”, relató.

    Por su parte, la fiscal adjunta Gabriela Fuenzalida informó que “se están haciendo diligencias en distintos puntos de la ciudad para ver si hay alguna relación directa entre los hechos que ocurrieron en los distintos puntos de la comuna”.

    En paralelo, se trabaja en el levantamiento de evidencias y el análisis de registros de cámaras de seguridad, con el fin de identificar a los responsables y establecer la logística utilizada para concretar uno de los robos bancarios de mayor magnitud registrados recientemente en la zona.

    El procedimiento quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), institución que hasta el cierre de esta nota no se ha referido a los hechos. Es dable hacer presente que no se reportaron personas lesionadas durante el millonario robo.

    Más sobre:RoboLa CaleraBanco BCIPolicialDelincuentesCarabinerosPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Está generando problemas”: Raúl Soto (PPD) cuestiona rol de Quiroz y afirma que Kast debe evaluar su continuidad

    Detienen a integrante de “Las Seductoras”: drogaba a víctimas para robarles en reuniones sociales

    AChM emplaza al gobierno y al Congreso a garantizar compensación total a municipios por exención de contribuciones

    Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    Pedro Araya: “El gobierno traicionó las confianzas (...) No estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito”

    Lo más leído

    1.
    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    2.
    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    3.
    Puede causar muerte súbita cardiaca: ISP alerta por producto conocido como “Royal Honey” o “miel afrodisiaca”

    Puede causar muerte súbita cardiaca: ISP alerta por producto conocido como “Royal Honey” o “miel afrodisiaca”

    4.
    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    5.
    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    6.
    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Camión atravesado, miguelitos y cambio de vehículos: el plan que permitió el robo de $800 millones al Banco BCI en La Calera
    Chile

    Camión atravesado, miguelitos y cambio de vehículos: el plan que permitió el robo de $800 millones al Banco BCI en La Calera

    “Está generando problemas”: Raúl Soto (PPD) cuestiona rol de Quiroz y afirma que Kast debe evaluar su continuidad

    Detienen a integrante de “Las Seductoras”: drogaba a víctimas para robarles en reuniones sociales

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones
    Negocios

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    El plan de emisión de deuda de Hacienda: mercado apunta a un efecto marginal en las tasas

    Gobierno incluye en el proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo cambios generales para flexibilizar la ley de 40 horas

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine
    Tendencias

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga

    “VARgentina”: New York Times cuestiona la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva
    Tecnología

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que competirá en el Festival de Venecia 2026
    Cultura y entretención

    Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que competirá en el Festival de Venecia 2026

    Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine

    Il Cileno: el filme que junta al director de Mil Pedazos y los productores de Denominación de Origen

    Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba
    Mundo

    Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    Alícia Homs Ginel, eurodiputada: “En el fenómeno migratorio no debemos perder la parte humana de toda esta situación”

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas