AChM emplaza al gobierno y al Congreso a garantizar compensación total a municipios por exención de contribuciones

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) emplazó este lunes al gobierno y al Congreso Nacional a establecer formalmente los mecanismos de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones contemplada en la megarreforma impulsada por el Presidente José Antonio Kast.

A través de una declaración pública, la entidad -que agrupa a 345 municipios del país- sostuvo que cualquier beneficio tributario que el Estado otorgue a la ciudadanía “no puede financiarse a costa de la autonomía financiera municipal ni del Fondo Común Municipal” , en referencia a la exención del impuesto territorial para personas mayores de 65 años incluida en el proyecto.

La asociación destacó que, durante la tramitación de la iniciativa, logró instalar la necesidad de resguardar los recursos municipales. En esa línea, valoró haber demostrado “capacidad de incidencia real”, al conseguir que se reconociera que la eliminación del cobro “no puede transformarse en una carga fiscal encubierta hacia los municipios”.

Por ello, la AChM llamó a La Moneda y al Congreso a asegurar “certezas totales, explícitas y verificables respecto de la compensación completa de los ingresos municipales que se dejarán de percibir producto de esta ley”.

Asimismo, advirtió que “no aceptaremos fórmulas de compensación parcial ni cálculos que subestimen el impacto real sobre el Fondo Común Municipal”.

La entidad también exigió que el mecanismo quede establecido en la ley. En ese sentido, sostuvo que “el compromiso de compensación quede consagrado con reglas claras, plazos ciertos y mecanismos de reliquidación automática” , con el objetivo de evitar que los municipios vean afectada su capacidad para financiar servicios esenciales.

En la declaración, la asociación presidida por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), y cuya vicepresidenta es la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), afirmó que “los municipios de Chile no pueden ni deben transformarse en el mecanismo de financiamiento silencioso de una política pública que corresponde íntegramente al nivel central”.

Junto con ello, la AChM solicitó al Ejecutivo conformar una mesa de trabajo con los municipios para asegurar que la prima por la invariabilidad tributaria se traduzca en “un beneficio eficiente y permanente para el municipalismo”.

Finalmente, la agrupación recordó que presentó una propuesta técnica para focalizar la exención del pago de contribuciones, de manera que “efectivamente llegue a quienes más lo necesiten”, e instó al Congreso a respaldarla. Según la entidad, el planteamiento incorpora una gradualidad según el valor de la propiedad y mecanismos de diferimiento para inmuebles de mayor valor patrimonial, conciliando el alivio tributario para los adultos mayores con la sostenibilidad financiera de los municipios.