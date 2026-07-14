SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    AChM emplaza al gobierno y al Congreso a garantizar compensación total a municipios por exención de contribuciones

    El grupo de 345 municipios pidió al Senado respaldar la propuesta técnica que entregó a los legisladores, además de "reglas claras" en materia de compensación.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Achm emplaza al gobierno y al Congreso a comprometer compensaciones por exención de contribuciones.

    La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) emplazó este lunes al gobierno y al Congreso Nacional a establecer formalmente los mecanismos de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones contemplada en la megarreforma impulsada por el Presidente José Antonio Kast.

    A través de una declaración pública, la entidad -que agrupa a 345 municipios del país- sostuvo que cualquier beneficio tributario que el Estado otorgue a la ciudadanía “no puede financiarse a costa de la autonomía financiera municipal ni del Fondo Común Municipal”, en referencia a la exención del impuesto territorial para personas mayores de 65 años incluida en el proyecto.

    La asociación destacó que, durante la tramitación de la iniciativa, logró instalar la necesidad de resguardar los recursos municipales. En esa línea, valoró haber demostrado “capacidad de incidencia real”, al conseguir que se reconociera que la eliminación del cobro “no puede transformarse en una carga fiscal encubierta hacia los municipios”.

    Por ello, la AChM llamó a La Moneda y al Congreso a asegurar “certezas totales, explícitas y verificables respecto de la compensación completa de los ingresos municipales que se dejarán de percibir producto de esta ley”.

    Asimismo, advirtió que “no aceptaremos fórmulas de compensación parcial ni cálculos que subestimen el impacto real sobre el Fondo Común Municipal”.

    La entidad también exigió que el mecanismo quede establecido en la ley. En ese sentido, sostuvo que “el compromiso de compensación quede consagrado con reglas claras, plazos ciertos y mecanismos de reliquidación automática”, con el objetivo de evitar que los municipios vean afectada su capacidad para financiar servicios esenciales.

    En la declaración, la asociación presidida por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), y cuya vicepresidenta es la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), afirmó que “los municipios de Chile no pueden ni deben transformarse en el mecanismo de financiamiento silencioso de una política pública que corresponde íntegramente al nivel central”.

    Junto con ello, la AChM solicitó al Ejecutivo conformar una mesa de trabajo con los municipios para asegurar que la prima por la invariabilidad tributaria se traduzca en “un beneficio eficiente y permanente para el municipalismo”.

    Finalmente, la agrupación recordó que presentó una propuesta técnica para focalizar la exención del pago de contribuciones, de manera que “efectivamente llegue a quienes más lo necesiten”, e instó al Congreso a respaldarla. Según la entidad, el planteamiento incorpora una gradualidad según el valor de la propiedad y mecanismos de diferimiento para inmuebles de mayor valor patrimonial, conciliando el alivio tributario para los adultos mayores con la sostenibilidad financiera de los municipios.

    Más sobre:MegarreformaContribucionesExenciónSenadoCongresoGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a integrante de “Las Seductoras”: drogaba a víctimas para robarles en reuniones sociales

    Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    Pedro Araya: “El gobierno traicionó las confianzas (...) No estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito”

    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    Cámara envía a comisión mixta proyecto que agiliza expulsiones de migrantes irregulares por desacuerdo sobre plazos de reingreso

    Lo más leído

    1.
    Puede causar muerte súbita cardiaca: ISP alerta por producto conocido como “Royal Honey” o “miel afrodisiaca”

    Puede causar muerte súbita cardiaca: ISP alerta por producto conocido como “Royal Honey” o “miel afrodisiaca”

    2.
    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    3.
    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    4.
    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    5.
    Santiago y Valparaíso se preparan para el “megatemporal” y Kast cancela gira para enfocarse en la respuesta del gobierno

    Santiago y Valparaíso se preparan para el “megatemporal” y Kast cancela gira para enfocarse en la respuesta del gobierno

    6.
    PDI desarticula red narco que utilizaba rutas mineras irregulares: sujetos llevaban 805 kilos de cannabis al centro del país

    PDI desarticula red narco que utilizaba rutas mineras irregulares: sujetos llevaban 805 kilos de cannabis al centro del país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Detienen a integrante de “Las Seductoras”: drogaba a víctimas para robarles en reuniones sociales
    Chile

    Detienen a integrante de “Las Seductoras”: drogaba a víctimas para robarles en reuniones sociales

    AChM emplaza al gobierno y al Congreso a garantizar compensación total a municipios por exención de contribuciones

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones
    Negocios

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    Gobierno incluye en el proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo cambios generales para flexibilizar la ley de 40 horas

    Comisión de Hacienda del Senado aprueba megarreforma: invariabilidad por tramos, tasa corporativa en 23% y crédito al empleo focalizado

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine
    Tendencias

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga

    “VARgentina”: New York Times cuestiona la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva
    Tecnología

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que competirá en el Festival de Venecia 2026
    Cultura y entretención

    Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que competirá en el Festival de Venecia 2026

    Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine

    Il Cileno: el filme que junta al director de Mil Pedazos y los productores de Denominación de Origen

    Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba
    Mundo

    Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    Alícia Homs Ginel, eurodiputada: “En el fenómeno migratorio no debemos perder la parte humana de toda esta situación”

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas