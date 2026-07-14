Santiago y Valparaíso se preparan para el “megatemporal” y Kast cancela gira para enfocarse en la respuesta del gobierno

Como consecuencia del anunciado temporal para la zona centro-sur, el Presidente José Antonio Kast suspendió la gira de tres días que tenía programada para esta semana a la Región de Tarapacá.

Desde Presidencia explicaron que el Mandatario optó por priorizar la coordinación del sistema frontal, permitiéndole monitorear la evolución de la emergencia y así mantenerse disponible en las zonas que eventualmente lo requieran.

La situación climatológica fue abordada este lunes durante el comité político en La Moneda, instancia en la que participó la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, quien expuso sobre el escenario previsto para los próximos días.

Comité político en La Moneda, instancia en la que participó la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, quien expuso sobre el escenario previsto para los próximos días.

La decisión de Kast se ve justificada en el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el que encendió las alarmas para los próximos días. La entidad anunció lluvia en Santiago y Valparaíso desde este jueves, extendiéndose al menos hasta el domingo.

Pronóstico complejo

Luego de la situación ocurrida la semana pasada en el sur, además de Isla de Pascua, durante los próximos días un nuevo sistema frontal llegará de lleno a la zona central. En Santiago, según indica la DMC, lloverá desde el jueves en la tarde, sumando ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Las temperaturas mínimas y máximas rondarían entre los 4 °C y 13 °C.

Para la Región Metropolitana se esperan más de 70 mm de agua caída entre jueves y viernes, las dos jornadas que traerían mayor cantidad de precipitaciones. Aunque considerando el fin de semana, los niveles podrían superar los 150 mm.

Así lo ratifica Elio Brufort, meteorólogo de la DMC, quien explica que se trata de dos sistemas frontales que terminarán uniéndose en la zona central del país.

“Desde el jueves hasta el lunes deberían registrarse entre 300 y 330 milímetros para los sectores costeros, entre 160 y 200 milímetros para el interior y en cordillera entre 300 y 350 milímetros de nieve. Además, el sistema frontal va a ir cambiando su intensidad, a ratos va a ser más intenso, a ratos va a ser más débil”, explica Brufort.

En la Región de Valparaíso surge la posibilidad de un aumento en el caudal del río Aconcagua y de los principales cursos de agua. Así lo plantea el meteorólogo de la Universidad Católica de Valparaíso, Miguel Fernández, quien señala que el riesgo de crecidas está plenamente presente dada la magnitud del fenómeno.

Una imagen habitual cuando llueve en Santiago. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El investigador explica que la principal preocupación se concentra hacia el segundo pulso de precipitaciones que estaría llegando el día domingo, “momento en que los suelos ya habrán perdido gran parte de su capacidad de infiltración, provocando que una mayor cantidad de agua escurra directamente hacia las cuencas”.

“Existe una probabilidad, por ahora baja, pero latente, de que los ríos y esteros aumenten sus caudales por sobre los niveles habituales. A medida que avance el evento, el suelo absorberá menos agua y gran parte de la precipitación terminará llegando a las cuencas, como la del Aconcagua y el Marga Marga. Por ello, es fundamental que las personas que viven o transitan cerca de estos cursos de agua adopten las precauciones necesarias”, indica Fernández.

Es por esto que el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) estableció alerta temprana preventiva. La propia Cebrián revela que esta mañana también se reunieron con la DMC para hacer un seguimiento a las acciones de respuesta, gestión de riesgo, trabajo a nivel local y puesta a punto.

“Hoy es el momento de estar preparados, solicitamos a las personas revisar sus viviendas, limpiar canaletas y eliminar ramas de árboles que puedan caer, entre otros”, añade Cebrián.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, explica que el fenómeno de El Niño ya comienza a presentarse. Y además revela un dato interesante. “La última vez que tuvimos en Santiago al menos cuatro días de precipitaciones fue en septiembre de 2023. El acumulado de ese evento fue de poco más de 40 mm, es decir, mucho menos de lo que esperamos para el evento de fines de esta semana”.

Las precauciones

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, sostiene que en Santiago llevamos acumulados estos primeros siete meses del año 23 milímetros, “y ahora podría llover hasta 150 mm. En un año normal son cerca de 280 mm”.

Es decir, aclara Orrego, “ va a llover más de la mitad de lo que llueve en un año normal, solamente en cuatro días. En principio la isoterma cero va a estar baja, con lo cual, va a estar nevando en la parte alta de la cordillera, así que vamos a tener que concentrarnos en aquellas partes inundables”.

“Santiago tiene puntos de anegamiento, para lo cual hemos dispuesto cerca de 45 motobombas que compró el Gobierno de Santiago. Además, hemos coordinado camiones hidrojet para poder sacar agua en aquellos lugares de mayor anegación”, añade el gobernador.

Imagen referencial. Foto: Aton.

Manuel Millones, delegado Presidencial Regional de Valparaíso, señala que la alerta preventiva declarada ayer tiene varios resguardos. “Si se concreta la lluvia tal como está pronosticada, vamos a tener problemas complejos con posible remoción en masa. Aunque estamos tomando todos los resguardos, hay sectores más frágiles. Estamos activos en toda la región. Lo importante es prevenir ”.

Esta información también es compartida por el director regional de Senapred, Christian Cardemil, “quien indica que el llamado a la ciudadanía es a prepararse para este sistema frontal, siguiendo las recomendaciones”.

En las municipalidades también existe un trabajo para enfrentar de la mejor forma el próximo sistema frontal .

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señala que el municipio ya activó todos sus protocolos de emergencia y coordinación para enfrentar este evento meteorológico. “Es un evento grande, para el que tenemos que estar preparados. Hemos activado todos nuestros equipos de emergencia, salud, operaciones y desarrollo comunitario, porque este tipo de fenómenos probablemente serán cada vez más frecuentes y debemos estar preparados para responder de la mejor manera”.

El jefe comunal explica que el municipio viene desarrollando un trabajo permanente de preparación para la temporada de invierno, “lo que ha considerado diversas reuniones de coordinación comunales y regionales. Durante esta jornada se realizaron nuevos encuentros de trabajo con las direcciones de Desarrollo Comunitario (Dideco), Operaciones, Seguridad y Salud, entre otras áreas municipales, mientras que durante la tarde continuará la coordinación interna y con el Delegado Presidencial y los alcaldes de la Región Metropolitana”.

Jaime Bellolio, alcalde de Providencia, explica que trabajan hace varias semanas para este invierno. “Nuestros equipos de Aseo y Arbolado Urbano han realizado una tremenda labor preventiva en terreno realizando más de 1.700 podas preventivas y limpieza semanal de los 1.300 sumideros de aguas lluvias de la comuna, además de intervenir la ribera del río Mapocho dos veces a la semana”.

Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, sostiene que “las emergencias que vivimos este año nos llevaron a reforzar nuestra forma de enfrentar este tipo de eventos. Hoy estamos monitoreando permanentemente quebradas, canales y puntos críticos de la comuna; intensificamos la limpieza de sumideros, coordinamos el trabajo con Senapred, la DMC y el MOP, y sumamos las barreras portátiles Boxwall, una nueva tecnología para proteger sectores vulnerables si las condiciones lo requieren”.

La Quinta Región también se vería afectada por las precipitaciones. JOSE VEAS/ATON CHILE

Orrego considera que “va a depender mucho si la lluvia cae en poco tiempo o se distribuye normalmente en cuatro días. Si es en cuatro días, razonablemente distribuido, no deberíamos tener graves problemas . Pero si ocurre como sucedió en Maipú, en enero de este año, cuando llovieron muchos milímetros en pocas horas, podemos tener serios anegamientos, por lo que hemos activado el sistema de alerta”, indica Orrego.

Además, sostiene el gobernador de la Región Metropolitana, tomamos medidas adicionales, “nosotros tenemos una red de cerca de 95 camiones aljibe que estarán distribuidos en las municipalidades, así como generadores para los hospitales, y un trabajo con las eléctricas para que tengan todas sus cuadrillas dispuestas para trabajar”.

Desbordes finaliza señalando que uno de los principales focos de atención será el monitoreo del río Mapocho, considerando el eventual aumento de su caudal producto de las lluvias y de una isoterma alta. “En ese contexto, el municipio realizará un operativo preventivo de retiro de rucos en el lecho del río, informando a las personas que permanecen en el lugar sobre la disponibilidad de albergues”.

Asimismo, sostiene este último, “los equipos municipales se encuentran preparados para responder ante eventuales caídas de ramas o árboles y para atender posibles anegamientos en los sectores que históricamente presentan este tipo de problemas, en coordinación con los distintos organismos competentes”.

En el gobierno también están tomando medidas: a las 19:30 horas, desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Kast encabezó una reunión por videollamada con los delegados presidenciales regionales para revisar la preparación del gobierno frente a la contingencia meteorológica. En la instancia estuvo acompañado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Max Pavez.