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    Abogado del funcionario de la Armada imputado por fatal atropello en feria de Viña del Mar: “Problemas de salud no tenía”

    "Para él esto es una tragedia sin nombre", afirmó Gonzalo Yuseff. La fiscal Carolina Monsalve explicó decisión de solicitar ampliar la detención. “Faltan los protocolos de autopsia y falta un informe definitivo de la SIAT para poder llegar a una formalización", dijo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Gonzalo Yuseff, abogado defensor privado de Jonathan David Richards Gaete, funcionario de Armada que arrolló a una multitud en la feria Caupolicán de Viña del Mar la mañana del domingo 12 de julio, manifestó su conformidad con la ampliación de la detención de su representado.

    El sujeto debe permanecer en el Cuartel de Infantería de Marina en Concón a la espera de la audiencia de formalización que se realizaré el miércoles.

    “La ampliación es totalmente razonable, he atendido la complejidad o los resultados terribles que han tenido estos hechos. Esperamos que durante esos días el Ministerio Público pueda avanzar en el esclarecimiento de lo que ocurrió. Lo único que les puedo transmitir respecto de lo conversado con mi representado es la profunda conmoción y la terrible situación que está él enfrentando”, planteó el abogado.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El conductor involucrado mantenía los papeles del vehículo vencidos y no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

    Hubo seis muertos y siete lesionados de diversa consideración por el atropello.

    “Te juro que me desmayé“, afirmó Richards en el lugar tras la tragedia, antes que vecinos intentaran lincharlo.

    Su abogado evitó abordar el tema.

    “Respecto de lo que él alega, no hay mucho más de lo que ha circulado. Vamos a esperar al día del control de la detención o más bien a la formalización misma para exponer los argumentos de defensa y no precipitarnos en esta etapa preliminar”, aseguró.

    Yuseff afirmó que su defendido “es una persona saludable, es una persona que siempre ha cumplido en su trabajo, es una persona honrada y problemas de salud no tenía”.

    Asimismo, el profesional insistió en que su defendido está abierto a aportar en la indagatoria.

    “Él no ha decidido guardar silencio, él quiere colaborar, lo que pasa es que en el orden de las diligencias que ha hecho el Ministerio Público no le han tomado declaración y parece razonable que ellos esclarezcan bien qué cosas quisieran que él declare. La disposición del imputado es colaborar plenamente en la investigación y para él esto es una tragedia sin nombre”, señaló el defensor.

    Por otro lado, la fiscal Carolina Monsalve explicó que la solicitud al Juzgado de Garantía de Viña del Mar para ampliar la detención se fundamenta en diligencias que se deben completar y antecedentes que deben recopilar antes de formalizar.

    “Faltan los protocolos de autopsia y falta un informe definitivo de la SIAT para poder llegar a una formalización con todos los detalles y como corresponde para poder continuar con la investigación”, apuntó.

    El trabajo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros será determinante para establecer la figura penal en el caso.

    La fiscal explicó que tampoco cuentan con una versión del imputado respecto a lo ocurrido y a las causas del atropello.

    “No ha prestado declaración ni se ha acogido a su derecho a guardar silencio, todavía son etapas muy preliminares y se requiere primero tener los antecedentes que ya he indicado”, expuso la persecutora.

    Sobre las pruebas de sustancias que se le han realizado al imputado, Monsalve informó que “el Intoxilyzer arrojó 0-0 y el narcotest es lo mismo”.

    La persecutora puntualizó que “la alcoholemia no se ha recibido”.

    Más sobre:Viña del MarFiscalía de ValparaísoArmadaJonathan RichardsCarabnerosSIAT

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