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    Nacional

    Fiscalía investiga a funcionario de la Armada por atropello en feria de Viña del Mar que dejó seis fallecidos y siete lesionados

    La Fiscalía imputó al uniformado, de forma preliminar, por "conducción negligente". El control de detención será este lunes por cuasidelito de homicidio y lesiones. El conductor, en los primeros tests, arrojó resultados negativos para alcohol y drogas.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Un atropello múltiple se registró la mañana de este domingo en la Feria Caupolicán de la población Gómez Carreño, en Viña del Mar, el que provocó la muerte de seis personas.

    Según constataron desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, un vehículo se volcó sobre los puestos de la feria alrededor de las 7.45 a.m., embistiendo a su paso a varias personas.

    Las víctimas fatales correspondieron a tres hombres y tres mujeres, dentro de las cuales figura una funcionaria del Hospital Naval, según informó el delegado de Valparaíso, Manuel Millones.

    La embestida del auto también dejó a tres personas lesionadas en condición estable y a otras tres en mediana gravedad. Los tres últimos corresponden a una persona adulta y dos lactantes, según detalló el médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca, Erich Liebig.

    “Fue una escena muy sensible, con mucha afectación emocional de personas que presenciaron este lamentable incidente, pero en este momento todos los lesionados y afectados están derivados en los centros de salud que corresponden”, agregó Liebig.

    La subdirectora médica (s) del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Denisse Cataldo, afirmó que su establecimiento ha recibido, hasta este momento, a cinco pacientes: tres adultos y los dos pediátricos. Todos, reportó Cataldo, están fuera de riesgo vital.

    “Probablemente los mellizos, que son bebés, queden hospitalizados. Se están haciendo los escáneres de los pequeños para verificar si tienen algún tipo de complicación. Su madre quedó con una lesión cervical”, comentó Millones.

    Un cabo de la Armada involucrado

    Tras lo ocurrido, la Fiscalía desplegó las primeras diligencias para identificar al responsable. De hecho, el Ministerio Público tiene a una persona detenida, quien quedó en calidad de imputado por cuasidelito de homicidio y lesiones.

    Se trata de un integrante de la Armada, que estaba fuera de servicio y manejaba un vehículo particular. El delegado afirmó que es un cabo del Fuerte Aguayo, de la Infantería de Marina. La misma institución castrense lo informó en un comunicado, donde además reportó que se inició un sumario para indagar el asunto.

    El coronel de Carabineros Jorge Guaita, prefecto de Viña del Mar, indicó que el imputado avanzaba con una dirección normal, pero a exceso de velocidad.

    Por su parte, el fiscal Walter Wenzel detalló cómo fue la dinámica de los hechos: “Las grabaciones de las cámaras de seguridad cerca del lugar muestran al vehículo a una velocidad imprudente, que pierde el control, se va hacia el lado derecho arrollando a personas que se encontraban en el borde de la vereda y luego ingresando derechamente a la misma”.

    El persecutor agregó que, preliminarmente, no hay rastros de consumo de droga o de alcohol. “Se hizo una prueba respiratoria que arrojó cero alcohol en su sangre y el resultado de un narcotest también arrojó preliminarmente cero”, informó el fiscal.

    Wenzel también dijo que “no se encontraron hallazgos relevantes respecto a algún tipo de sustancia, elemento u otro”. Sin embargo, también se hará un examen de sangre para chequear los resultados de manera más fidedigna.

    Si bien aún faltan resultados de las diligencias, el persecutor manifestó que se indaga “una pérdida parcial de conciencia”. Junto con eso señaló que, con las primeras informaciones, “da la impresión de que venía a una velocidad que excedía los límites permitidos”.

    Además la Fiscalía informó que el imputado tenía su licencia de conducir al día, pero “el permiso de circulación y el SOAP estaban vencidos”.

    El imputado pasó la jornada detenido en la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar y, según adelantó el fiscal, este lunes pasará a control de detención, “preliminarmente, por una conducción negligente y un cuasidelito de homicidio y lesiones”.

    Junto con las diligencias de la Fiscalía y la policía, la Municipalidad de Viña del Mar está evaluando acciones penales al respecto. “Sabemos el enorme dolor e incertidumbre que están viviendo y queremos decirles que como municipio los vamos a acompañar en todo momento y brindarles apoyo y acompañamiento social, jurídico y emocional, aunque sabemos que esta pérdida es gravísima”, sostuvo la alcaldesa Macarena Ripamonti.

    La jefa comunal también se refirió a la importancia de que haya una investigación rápida, rigurosa y transparente, donde esperan “estar involucrados”. Así, detalló que todos los registros de las cámaras de televigilancia fueron puestos a disposición de los investigadores.

    Presidente Kast aborda tragedia

    El Presidente José Antonio Kast se refirió a la tragedia vial registrada este domingo en la Ciudad Jardín. A través de X, el Mandatario compartió sus condolencias.

    La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos”, dijo.

    Igualmente, indicó que “todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”.

    Más tarde, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y, además, entregó detalles respecto a informaciones obtenidas con el paso de las horas y gracias a las investigaciones.

    “De acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponde aplicar en este tipo de graves hechos, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, aseguró el subsecretario.

    Igualmente, sostuvo que el gobierno colaborará con las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello. “El gobierno va a prestar toda la colaboración, tal como lo ha dicho el Presidente, para que toda esta lamentable situación se esclarezca”, señaló.

    En tanto, el ministro de Defensa, Fernando Barros, emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y entregó su solidaridad a quienes resultaron heridos en el atropello. “La tragedia ocurrida hoy en Viña del Mar, que ha costado la vida de seis personas y dejado una terrible secuela de heridos, nos conmueve profundamente como personas y como institución”, expresó.

    Añadió que sus “pensamientos están hoy con las víctimas, sus familias y todos los que sufren por lo ocurrido”.

    Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos: hay un miembro de la Armada detenido

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