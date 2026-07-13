La Copa de la Liga confirma sus finalistas: O’Higgins se impone en penales a Ñublense y jugará por el título ante Coquimbo

Este domingo se definieron a los finalistas de la Copa de la Liga. Si Coquimbo Unido se había anotado como el primer clasificado a la instancia decisiva tras vencer en penales a Unión La Calera en el primer turno de la jornada, O’Higgins se le unió por la noche luego de empatar 2-2 en el global e imponerse por 4-2 en la tanda ante Ñublense, en el estadio El Teniente.

En el reducto de Rancagua, hubo un frenético desarrollo del trámite. El primer tiempo estuvo marcado por llegadas de ambos lados, que fácilmente pudieron romper con la igualdad. Del lado de los chillanejos estuvieron las más peligrosas. A los 12′, por ejemplo, Ignacio Jeraldino estrelló un cabezazo en el horizontal y la pelota casi se cuela por un rebote en la espalda de Omar Carabalí. De igual forma, a los 20′, el delantero de los sureños volvió a tener una ocasión, mediante un remate de tijera, pero el meta chileno-ecuatoriano volvió a salvar a los suyos. Un poco más tarde, puntualmente a los 31′, Francisco González protagonizó la más clara de los locales, pero elevó su disparo por encima de la portería.

O'Higgins y Ñublense animaron un entretenido compromiso por el pase a la final de la Copa de la Liga. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

De cara al complemento, ocurrió el momento del quiebre, pues el Capo de Provincia era más y comenzaba a tener los méritos para ponerse en ventaja. Así, tras varios pasajes de insistencia, a los 67′ lograron establecer la primera cifra a través del lanzamiento penal. Por mano de Osvaldo Bosso tras remate de Arnaldo Castillo, se cobró la pena máxima y el mencionado González lo transformó en gol.

Con la llave empatada en el global, el panorama para los celestes parecía aclararse a partir de la expulsión de Diego Céspedes. El jugador chillanejo solo alcanzó a durar un minuto en la cancha, ya que vio la roja por una clara agresión sin balón a González.

No obstante, el escenario de superioridad numérica no fue suficiente para que el cuadro local liquidara el compromiso. Con más amor propio que orden táctico, Ñublense replegó sus líneas y logró resistir con éxito los embates celestes durante los últimos 20 minutos de juego, aguantando la paridad en el marcador global y estirando la definición de la llave de manera dramática hasta los lanzamientos penales.

Y aunque la victoria se dilató, fue desde los 11 metros donde O’Higgins sí tuvo su premio. El conjunto rancagüino demostró mayor eficacia en la tanda y logró batir al portero Nicola Pérez. Cabe remarcar que los fallos de Lorenzo Reyes y Álex Valdés terminaron siendo claves para inclinar la balanza a favor de los locales. Con este resultado, el Capo de Provincia abrochó su boleto al duelo decisivo y ahora irá por el título de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido, en una gran final programada para el próximo domingo 19 de julio.