Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

El fenómeno se debe a un centro de baja presión, lo que podría provocar intensos vientos locales arrachados y de tipo tornádico.

La DMC detalló que la condición meteorológica comenzará a manifestarse durante la noche del domingo 12 de julio y se extenderá hasta las primeras horas del lunes 13 de julio.

El aviso se concentra principalmente en los sectores litorales e insulares del sur del país. En concreto, abarcará el sector del litoral de la Región de Los Ríos; el litoral y el archipiélago de Chiloé en la Región de Los Lagos. En Aysén, el fenómeno abarcará el sector insular norte.

Si bien el aviso no confirma completamente la llegada de un tornado a tierra, las variables atmosféricas son altamente propicias para la formación de estos.

Es así que Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva Regional en Los Lagos por el evento meteorológico y fuertes vientos.