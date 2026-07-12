Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén
El fenómeno abarcará el sector del litoral de la Región de Los Ríos; el litoral y el archipiélago de Chiloé en la Región de Los Lagos. En Aysén, el fenómeno abarcará el sector insular norte.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
El fenómeno se debe a un centro de baja presión, lo que podría provocar intensos vientos locales arrachados y de tipo tornádico.
La DMC detalló que la condición meteorológica comenzará a manifestarse durante la noche del domingo 12 de julio y se extenderá hasta las primeras horas del lunes 13 de julio.
El aviso se concentra principalmente en los sectores litorales e insulares del sur del país. En concreto, abarcará el sector del litoral de la Región de Los Ríos; el litoral y el archipiélago de Chiloé en la Región de Los Lagos. En Aysén, el fenómeno abarcará el sector insular norte.
Si bien el aviso no confirma completamente la llegada de un tornado a tierra, las variables atmosféricas son altamente propicias para la formación de estos.
Es así que Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva Regional en Los Lagos por el evento meteorológico y fuertes vientos.
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