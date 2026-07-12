SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fatal atropello en Viña del Mar: Pavez afirma que “no hay presencia” de alcohol o droga en el conductor de vehículo

    El subsecretario del Interior entregó las condolencias del Ejecutivo por la tragedia que dejó seis fallecidos y siete lesionados en una feria libre.

    Por 
    Felipe Rivera
    Subsecretario Pavez por fatal atropello en Viña del Mar: “El Gobierno va a prestar toda la colaboración para que se esclarezca” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó este domingo que los exámenes de alcoholemia y narcotest practicados al conductor involucrado en el fatal atropello registrado en una feria libre de Viña del Mar no arrojaron presencia de alcohol ni drogas.

    “De acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponden aplicar en este tipo de graves hechos, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, afirmó el subsecretario.

    La tragedia ocurrió durante la mañana en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en la Región de Valparaíso, y dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas.

    “Nuestras más sinceras condolencias ante la tragedia que significó seis personas fallecidas y siete personas lesionadas hoy en la mañana en una feria libre en la comuna de Viña del Mar”, señaló Pavez.

    Fatal atropello en Viña del Mar: Pavez afirma que “no hay presencia” de alcohol o droga en el conductor de vehículo

    El hecho se registró cerca de las 7.45 horas, cuando un vehículo habría embestido a personas y puestos de la feria. De acuerdo con antecedentes entregados durante la jornada, las víctimas fatales corresponden a tres hombres y tres mujeres. Entre ellas figura una funcionaria del Hospital Naval.

    La autoridad también confirmó que el conductor involucrado pertenece a la Armada.

    Según antecedentes conocidos durante la jornada, el conductor se encontraba fuera de servicio y manejaba un vehículo particular. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, había señalado previamente que se trata de un cabo del Fuerte Aguayo, de la Infantería de Marina.

    Pavez agregó que la Armada ha comprometido colaboración con las diligencias.

    “La Armada de Chile, a través de un comunicado, ha dado cuenta que ha prestado toda la colaboración hacia las policías y hacia el Ministerio Público para poder enfrentar de la mejor manera posible la investigación para esclarecer estos hechos”, sostuvo.

    Fatal atropello en Viña del Mar: Pavez afirma que “no hay presencia” de alcohol o droga en el conductor de vehículo SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE

    Heridos fuera de riesgo vital

    El subsecretario informó además que el delegado presidencial regional se trasladó durante la jornada para visitar a las personas lesionadas.

    Según detalló, todos los heridos se encuentran fuera de riesgo vital. Cinco permanecen internados en el Hospital Dr. Gustavo Fricke, mientras que otros dos ya fueron dados de alta tras ser atendidos en otro recinto asistencial.

    “El delegado presidencial regional de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, se trasladó para visitar a los heridos, quienes están en el Gustavo Fricke, todos sin riesgo vital, y cinco de ellos permanecen en dicho centro asistencial para los cuidados respectivos y dos personas lesionadas ya fueron dadas de alta”, explicó Pavez.

    Entre los lesionados se encuentran una madre y dos lactantes, quienes fueron derivados a centros de salud tras la emergencia.

    Investigación en curso

    Pavez sostuvo que el Gobierno colaborará con las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello. “El Gobierno va a prestar toda la colaboración, tal como lo ha dicho el Presidente, para que toda esta lamentable situación se esclarezca”, señaló.

    La autoridad agregó que el hecho ya está siendo investigado por las policías y el Ministerio Público.

    El Presidente José Antonio Kast también había reaccionado durante la jornada a través de redes sociales, donde afirmó que la tragedia “enluta a todo el país” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

    “Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, sostuvo el Mandatario.

    Lee también:

    Más sobre:Máximo PavezViña del MarAtropelloManuel MillonesSubsecretarioInteriorNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ASOF lamenta accidente en Viña del Mar y pide “reflexionar sobre las medidas de seguridad” en ferias libres

    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

    Canciller confirma intención de sumar a Steinert en un cargo en el exterior: “Es un tema que se está estudiando”

    Detienen en Quintero a sujeto acusado de homicidio ocurrido en Antofagasta

    Hombre en riesgo vital tras ser baleado por falsos carabineros en un “turbazo” en San Bernardo

    Lo más leído

    1.
    Presidente Kast por tragedia en feria de Viña del Mar: “Enluta a todo el país”

    Presidente Kast por tragedia en feria de Viña del Mar: “Enluta a todo el país”

    2.
    Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos: hay un miembro de la Armada detenido

    Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos: hay un miembro de la Armada detenido

    3.
    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    4.
    Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

    Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

    5.
    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

    Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: toda la red se encuentra operativa

    ASOF lamenta accidente en Viña del Mar y pide “reflexionar sobre las medidas de seguridad” en ferias libres
    Chile

    ASOF lamenta accidente en Viña del Mar y pide “reflexionar sobre las medidas de seguridad” en ferias libres

    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

    ¿Otra burbuja puntocom? Los que ya vivieron esta película opinan sobre la IA
    Negocios

    ¿Otra burbuja puntocom? Los que ya vivieron esta película opinan sobre la IA

    Biministro Mas proyecta la creación de 50 mil empleos antes de octubre y refuerza subsidio de contratación para mujeres

    Codelco se desiste de recurso contra Contraloría tras publicación de nueva resolución en el Diario Oficial

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro
    Tendencias

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro

    Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Su quinto Grand Slam: Sinner quiebra la ilusión de Zverev en un partidazo y se corona como bicampeón de Wimbledon
    El Deportivo

    Su quinto Grand Slam: Sinner quiebra la ilusión de Zverev en un partidazo y se corona como bicampeón de Wimbledon

    “Uno de los mejores del mundo”: el elogio de Haaland a su amigo Bellingham tras reconocer su favoritismo por Inglaterra

    “Un altísimo nivel, pero sin franceses”: la polémica frase de expresidente de España que provocó indignación en Francia

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso
    Tecnología

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    Líderes internacionales expresan condolencias a Qatar tras muerte del exemir Hamad bin Khalifa Al Thani
    Mundo

    Líderes internacionales expresan condolencias a Qatar tras muerte del exemir Hamad bin Khalifa Al Thani

    “El tráfico está fluyendo”: Estados Unidos descartó un cierre en el Estrecho de Ormuz

    Zelenski anuncia la salida de la primera ministra ucraniana en una reestructuración de su gobierno

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo