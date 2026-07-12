Subsecretario Pavez por fatal atropello en Viña del Mar: “El Gobierno va a prestar toda la colaboración para que se esclarezca”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó este domingo que los exámenes de alcoholemia y narcotest practicados al conductor involucrado en el fatal atropello registrado en una feria libre de Viña del Mar no arrojaron presencia de alcohol ni drogas.

“De acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponden aplicar en este tipo de graves hechos, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, afirmó el subsecretario.

La tragedia ocurrió durante la mañana en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en la Región de Valparaíso, y dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas.

“Nuestras más sinceras condolencias ante la tragedia que significó seis personas fallecidas y siete personas lesionadas hoy en la mañana en una feria libre en la comuna de Viña del Mar”, señaló Pavez.

Fatal atropello en Viña del Mar: Pavez afirma que “no hay presencia” de alcohol o droga en el conductor de vehículo

El hecho se registró cerca de las 7.45 horas, cuando un vehículo habría embestido a personas y puestos de la feria. De acuerdo con antecedentes entregados durante la jornada, las víctimas fatales corresponden a tres hombres y tres mujeres. Entre ellas figura una funcionaria del Hospital Naval.

La autoridad también confirmó que el conductor involucrado pertenece a la Armada.

Según antecedentes conocidos durante la jornada, el conductor se encontraba fuera de servicio y manejaba un vehículo particular. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, había señalado previamente que se trata de un cabo del Fuerte Aguayo, de la Infantería de Marina.

Pavez agregó que la Armada ha comprometido colaboración con las diligencias.

“La Armada de Chile, a través de un comunicado, ha dado cuenta que ha prestado toda la colaboración hacia las policías y hacia el Ministerio Público para poder enfrentar de la mejor manera posible la investigación para esclarecer estos hechos”, sostuvo.

Fatal atropello en Viña del Mar: Pavez afirma que “no hay presencia” de alcohol o droga en el conductor de vehículo SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE

Heridos fuera de riesgo vital

El subsecretario informó además que el delegado presidencial regional se trasladó durante la jornada para visitar a las personas lesionadas.

Según detalló, todos los heridos se encuentran fuera de riesgo vital. Cinco permanecen internados en el Hospital Dr. Gustavo Fricke, mientras que otros dos ya fueron dados de alta tras ser atendidos en otro recinto asistencial.

“El delegado presidencial regional de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, se trasladó para visitar a los heridos, quienes están en el Gustavo Fricke, todos sin riesgo vital, y cinco de ellos permanecen en dicho centro asistencial para los cuidados respectivos y dos personas lesionadas ya fueron dadas de alta”, explicó Pavez.

Entre los lesionados se encuentran una madre y dos lactantes, quienes fueron derivados a centros de salud tras la emergencia.

Investigación en curso

Pavez sostuvo que el Gobierno colaborará con las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello. “El Gobierno va a prestar toda la colaboración, tal como lo ha dicho el Presidente, para que toda esta lamentable situación se esclarezca”, señaló.

La autoridad agregó que el hecho ya está siendo investigado por las policías y el Ministerio Público.

El Presidente José Antonio Kast también había reaccionado durante la jornada a través de redes sociales, donde afirmó que la tragedia “enluta a todo el país” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, sostuvo el Mandatario.