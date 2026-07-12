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    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    La institución informó que el conductor manejaba un vehículo particular y que ya dispuso procedimientos administrativos internos. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que el uniformado corresponde a un cabo de Infantería de Marina.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    La Armada de Chile se refirió este domingo al grave accidente de tránsito registrado en Viña del Mar, confirmando que un integrante de la institución, quien se encontraba fuera de servicio, estuvo involucrado en el hecho mientras conducía un vehículo particular.

    A través de un comunicado, la institución señaló que el accidente ocurrió durante la mañana en avenida 24 Norte, y que las causas del hecho se mantienen bajo investigación.

    “De acuerdo con los antecedentes preliminares disponibles y por causas que actualmente son materia de investigación, este lamentable accidente dejó como consecuencia el fallecimiento de varias personas y otras resultaron con lesiones de diversa consideración”, indicó la Armada.

    En la declaración, la institución lamentó “profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, además de manifestar sus deseos de recuperación para las personas lesionadas.

    La Armada también informó que, desde ocurrido el hecho, ha prestado colaboración al Ministerio Público y a las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente.

    Asimismo, señaló que dispuso la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

    Previamente, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que el conductor del vehículo corresponde a “un cabo de la Armada de Chile, de Infantería de Marina”, perteneciente al Fuerte Aguayo.

    Según la autoridad regional, el primer informe de Carabineros indicó que el conductor no se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque precisó que se debe esperar una segunda confirmación pericial.

    Millones también señaló que visitó a las personas lesionadas en el hospital y que se encuentran fuera de riesgo vital. Entre ellas hay dos bebés mellizos, quienes permanecerían hospitalizados para evaluación médica.

    Desde el Poder Judicial indicaron que el control de detención del conductor por el accidente ocurrido en Gómez Carreño se realizaría este lunes 12 de julio.

    Más sobre:ArmadaAccidenteViña del MarFallecidosTragediaRegión de ValparaísoFiscalía

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