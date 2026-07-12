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    “Siento que nos robaron hoy”: la potente reacción del padre de Erling Haaland por el arbitraje en la derrota de Noruega

    Alfie Haaland cuestionó duramente el desempeño del juez francés Clément Turpin en la clasificación de Inglaterra a semifinales de la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    (260712) -- MIAMI, July 12, 2026 (Xinhua) -- Erling Haaland of Norway looks dejected after the quarter final match between Norway and England at the 2026 FIFA World Cup at the Miami Stadium in Miami, the United States, July 11, 2026. (Xinhua/Jia Haocheng) Jia Haocheng

    La eliminación de Noruega generó múltiples repercusiones. Los Vikingos cayeron ante Inglaterra por 2-1 y se quedaron a las puertas de las semifinales del Mundial 2026. En ese sentido, tras el encuentro, Alfie Haaland, padre de Erling, lanzó un potente mensaje.

    El progenitor del goleador nórdico criticó duramente al árbitro Clément Turpin. El exjugador no estuvo de acuerdo en cómo manejó el encuentro el francés.

    A través de su cuenta de X, el otrora defensor publicó una breve frase que se viralizó rápidamente. Destacó a Jude Bellingham, reconocido íntimo amigo de Erling Haaland, y apuntó contra el silbante: “Bien hecho, Bellingham y árbitro”, indicó Alfie Haaland.

    Horas después, el exfutbolista también se volvió a pronunciar: “¿En serio? Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial ahora. Pero siento que nos robaron hoy“, fue su respuesta a un post del periodista inglés Henry Winter, que alabó la actuación de Bellingham.

    Las protestas noruegas

    La acción más cuestionada tuvo relación con el empate parcial anotado por Bellingham. La jugada llegó precedida de una circunstancia que seguramente abrirá nuevos cuestionamientos a la implementación de los recursos que ha dispuesto FIFA.

    Los nórdicos protestaron enérgicamente, después de que la pelota quedara en posesión de Elliot Anderson, en el inicio de la jugada que terminó en el inicio de la remontada de los dirigidos de Thomas Tuchel.

    Previo al control del reciente fichaje del Barcelona, el balón largo del portero escandinavo Orjan Nyland en el saque de fondo tocó en el cable de la cámara que cuelga del techo del estadio de Miami.

    Tras la conquista de Bellingham, el golero de los Vikingos corrió directamente hacia Turpin advertirle que el balón había pegado en la spidercam y que el gol no debía ser convalidado. Sin embargo, el juez no hizo caso a las protestas a las que se unió Haaland y el técnico Stale Solbakken, quien también se quejó desde el inicio de la incidencia.

    Más tarde, otra jugada desató las críticas nórdicas. Noruega parecía ponerse en ventaja, pero el árbitro francés terminó anulando el gol tras una revisión en el VAR en la que apreció una falta previa a que se jugara el tiro de esquina. El córner se debió repetir, en lo que fue otra regla nueva implementada por la FIFA.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de NoruegaSelección de InglaterraErling HaalandAlfie Haaland

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