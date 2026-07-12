Corte de Apelaciones deja en prisión preventiva a imputado que atacó con machete a su expareja en Labranza

Corte de Apelaciones de Temuco deja en prisión preventiva a imputado que atacó con machete a su expareja en Labranza. Imagen referencial.

La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución del Juzgado de Garantía y decretó prisión preventiva para el imputado acusado de atacar con un machete a su expareja en la localidad de Labranza, en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.

La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía apelara las medidas cautelares fijadas inicialmente por el tribunal de primera instancia, que había dejado al imputado con arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a la víctima y otras restricciones.

De acuerdo con la fiscal de Temuco Claudia Iturra, el tribunal de alzada compartió los argumentos del Ministerio Público sobre la gravedad de los hechos y la necesidad de reforzar la protección de la afectada.

Corte de Apelaciones de Temuco deja en prisión preventiva a imputado que atacó con machete a su expareja en Labranza. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“La Corte compartió los fundamentos de la Fiscalía en torno a que la dinámica en que ocurrieron los hechos, la situación de que el imputado al momento de agredir a la víctima incumplió una medida cautelar de prohibición de acercamiento , que la agredió utilizando un arma blanca tipo machete, en presencia de menores de edad, de una niñita de 12 años, que por cierto también resultó afectada”, señaló la persecutora.

Según la fiscal, esos antecedentes fueron considerados por la Corte para revocar la resolución original y ordenar la prisión preventiva del imputado.

Imputado ya fue detenido

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones, el imputado fue detenido para cumplir la medida cautelar.

“Puedo informar que efectivamente el imputado el día de ayer fue detenido para hacer efectivo lo resuelto por la Ilustrísima Corte”, señaló Iturra.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el imputado fue formalizado por delitos vinculados a amenazas, lesiones menos graves, maltrato corporal a una niña de 12 años y desacato, este último por el presunto incumplimiento de una prohibición de acercamiento decretada previamente por un tribunal.

El hecho ocurrió en Labranza y motivó la intervención de Carabineros y personal de seguridad municipal. En esa primera etapa, la víctima había advertido ante el tribunal su temor frente a la posibilidad de que el imputado no respetara las restricciones impuestas.