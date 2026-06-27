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    Investigan femicidio en Labranza: Fiscalía pedirá ampliar detención de imputado

    Según Fiscalía, existía una denuncia previa y una cautelar que prohibía al detenido acercarse o comunicarse con la víctima.

    Por 
    Felipe Rivera
    Femicidio en Labranza: Fiscalía pedirá ampliar detención de imputado

    Un hombre fue detenido como presunto autor de un femicidio ocurrido al interior de un domicilio en la localidad de Labranza, en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.

    Según informó el fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Jorge Mandiola, el hecho fue descubierto durante la mañana del viernes, “a raíz de un llamado a Carabineros luego de una activación de una alarma domiciliaria”, señaló el fiscal.

    Carabineros se constituyó en el lugar y logró detener al imputado, quien, según los antecedentes preliminares, sería el autor del crimen.

    El detenido será presentado durante este sábado al respectivo control de detención. Sin embargo, según explicaron desde Fiscalía, solicitarán la ampliación de la detención.

    El fiscal Mandiola detalló que existía una denuncia previa entre las partes, a partir de la cual el Juzgado de Garantía había decretado medidas cautelares a petición de la Fiscalía. Entre ellas, la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, además de una prohibición total de comunicación.

    Según el persecutor, esas medidas habrían sido incumplidas por el imputado, por lo que también podría configurarse un delito de desacato.

    En el sitio del suceso trabajaron equipos de Labocar y OS9 de Carabineros, por instrucción del fiscal de flagrancia. Además, concurrió el Servicio Médico Legal, que deberá realizar la autopsia de rigor durante las próximas horas.

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