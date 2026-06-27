Por receptación de especies: tres detenidos tras operativo de Carabineros en La Pintana, Santiago y Puente Alto

Por receptación de especies: tres detenidos tras operativo del SEBV en La Pintana, Santiago y Puente Alto

En tres comunas de la Región Metropolitana, tres capturas por receptación de especies se concretaron tras un operativo del Departamento de Servicio y Encargo de Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros. Esto, en el contexto de diligencias investigativas de los uniformados por robos de vehículos motorizados.

Este pasado 26 de junio, con autorización del 2° Juzgado de Garantía de Santiago para realizar entrada y registro de los inmuebles, la unidad especializada hizo ingreso a viviendas, talleres mecánicos, locales comerciales y desarmadurías desplegados en La Pintana, Santiago y Puente Alto . Allí, de acuerdo con el teniente Fabián Lagos del departamento SEBV, “se revisó tanto la documentación, archivos tecnológicos, y todos los vehículos, partes y piezas que mantenían en su interior”.

Es así que lograron incautar un motor marca Toyota que registraba encargo vigente por el delito de robo con intimidación, fechado en el 2023. Además, requisaron 19 celulares de diferentes marcas, 46 dispositivos tag de distintas autopistas concesionadas, 1 escáner clonador llave y 3 escáneres vehiculares, entre otras especies.

Así, personal del SEBV concretó la aprehensión de tres individuos que no registraban antecedentes penales. Se trata de un venezolano de 35 años, con una situación migratoria irregular, una chilena de 49 y un haitiano, con un estatus migratorio en regla.

“Lo que se está estudiando, básicamente es la hipótesis investigativa del robo de vehículos y la receptación vehicular”, desglosó Lagos.