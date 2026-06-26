SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Colisión múltiple en ruta-160 de Coronel termina con enfermera del SAMU fallecida

    El hecho, ocurrido en el sector de Piedra Laja, a unos 100 metros del retorno hacia Calabozo, dejó además a ocho personas lesionadas. El alcalde Boris Chamorro decretó tres días de duelo comunal por el fallecimiento de la profesional de la salud.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Colisión múltiple en ruta-160 de Coronel termina con enfermera del hospital comunal fallecida Municipalidad de Coronel

    Un grave accidente de tránsito se produjo la tarde de este viernes en plena ruta 160, cerca de la comuna de Coronel, en la región del Biobío.

    Según los antecedentes compartidos por el municipio de Coronel, el hecho se produjo alrededor de las 13:30 horas en el sector de Piedra Laja, a unos 100 metros del retorno hacia Calabozo.

    De manera preliminar se señala que los vehículos habrían intentado esquivar a un hombre que cayó de otro vehículo, lo que provocó la cadena de accidentes.

    En concreto, seis vehículos estuvieron involucrados, entre ellos dos camiones y una ambulancia, que se dirigía al lugar para atender otra situación de emergencia.

    El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, detalló que “ocho personas resultaron lesionadas. De ellas tres son funcionarios del Hospital San José de Coronel: el conductor, la tens y la enfermera, esta última lamentablemente fallecida”.

    “Queremos expresar como alcalde de la ciudad de Coronel toda nuestra solidaridad a las funcionarias y funcionarios del Hospital San José de Coronel ante este hecho que en plena facultad del trabajo y en plena facultad de sus funciones profesionales, lamentablemente le costará la vida”, añadió el jefe comunal.

    Por lo anterior, se decretaron tres días de duelo comunal en Coronel.

    Mientras tanto, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y la Fiscalía del Biobío están realizando diligencias investigativas para establecer las causas concretas del accidente múltiple.

    Más sobre:ColisiónAccidenteRuta-160CoronelBoris ChamorroDuelo comunal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI

    Habilitan recorrido especial de transporte público y descuentos en entradas para el MIM por vacaciones de invierno

    Tras cruce con mujer en Villarrica: Kast niega haberse “enfrascado en una discusión” y cuestiona dichos de Petro

    EE.UU. bombardea Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Lo más leído

    1.
    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    2.
    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    3.
    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    4.
    Corte Suprema acoge amparo de Camila Polizzi y ordena revocar acumulación de causas

    Corte Suprema acoge amparo de Camila Polizzi y ordena revocar acumulación de causas

    5.
    “Asesorías fantasmas y caja pagadora”: Fiscalía presenta acusación contra el senador Calisto en caso por fraude al Fisco

    “Asesorías fantasmas y caja pagadora”: Fiscalía presenta acusación contra el senador Calisto en caso por fraude al Fisco

    6.
    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Habilitan recorrido especial de transporte público y descuentos en entradas para el MIM por vacaciones de invierno
    Chile

    Habilitan recorrido especial de transporte público y descuentos en entradas para el MIM por vacaciones de invierno

    Colisión múltiple en ruta-160 de Coronel termina con enfermera del SAMU fallecida

    Tras cruce con mujer en Villarrica: Kast niega haberse “enfrascado en una discusión” y cuestiona dichos de Petro

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI
    Negocios

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad
    Tendencias

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Pablo Milad revela detalles del acuerdo entre la Roja y Marathon y anuncia que habrá VAR en la Primera B
    El Deportivo

    Pablo Milad revela detalles del acuerdo entre la Roja y Marathon y anuncia que habrá VAR en la Primera B

    En Adidas The Yard se vive el primer “Juicio Mundialero”: expertos analizan las nuevas reglas que marcarán el futuro del fútbol

    Ousmane Dembélé da las claves del éxito de Francia tras su triplete ante Noruega: “La comunicación es fácil”

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago
    Cultura y entretención

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    EE.UU. bombardea Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    EE.UU. bombardea Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas