Colisión múltiple en ruta-160 de Coronel termina con enfermera del SAMU fallecida

Un grave accidente de tránsito se produjo la tarde de este viernes en plena ruta 160, cerca de la comuna de Coronel, en la región del Biobío.

Según los antecedentes compartidos por el municipio de Coronel, el hecho se produjo alrededor de las 13:30 horas en el sector de Piedra Laja, a unos 100 metros del retorno hacia Calabozo.

De manera preliminar se señala que los vehículos habrían intentado esquivar a un hombre que cayó de otro vehículo, lo que provocó la cadena de accidentes.

En concreto, seis vehículos estuvieron involucrados, entre ellos dos camiones y una ambulancia, que se dirigía al lugar para atender otra situación de emergencia.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, detalló que “ ocho personas resultaron lesionadas. De ellas tres son funcionarios del Hospital San José de Coronel: el conductor, la tens y la enfermera, esta última lamentablemente fallecida”.

“Queremos expresar como alcalde de la ciudad de Coronel toda nuestra solidaridad a las funcionarias y funcionarios del Hospital San José de Coronel ante este hecho que en plena facultad del trabajo y en plena facultad de sus funciones profesionales, lamentablemente le costará la vida”, añadió el jefe comunal.

Por lo anterior, se decretaron tres días de duelo comunal en Coronel.

Mientras tanto, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y la Fiscalía del Biobío están realizando diligencias investigativas para establecer las causas concretas del accidente múltiple.