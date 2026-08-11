Zandra Parisi (PDG) advierte al gobierno tras cerrarle la puerta al feriado del 17 de septiembre: “Necesita 89 votos para sus proyectos futuros”

La diputada del Partido de la Gente (PDG) Zandra Parisi abordó este martes la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de no patrocinar su iniciativa para declarar feriado el próximo jueves 17 de septiembre y extender así las celebraciones de Fiestas Patrias. Ante la negativa, la parlamentaria llamó al Ejecutivo a reconsiderar su postura y le recordó que necesitará los votos del PDG para aprobar futuros proyectos.

Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijera ayer que “por ahora” no se patrocinaría la iniciativa, esta jornada los ministros de Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado y de la Segpres, José García Ruminot, cerraron totalmente la puerta a esa posibilidad.

“El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa de feriado para este 17 de septiembre”, dijo el ministro García, argumentando que la legislación vigente ya contempla las condiciones para establecer feriados adicionales durante Fiestas Patrias.

Ante ese escenario, Parisi reiteró su llamado al gobierno a abrirse al diálogo, aduciendo que un día festivo adicional permitiría potenciar el turismo, favorecer la convivencia familiar y entregar mayor descanso a los trabajadores.

“Respeto lo que digan los ministros, pero también tengo buena memoria. Y soy estudiosa y sé que hay otros caminos también, como plantearlo en la Sala que tenemos nosotros en este Congreso. Vamos a tratar la admisibilidad del proyecto propiamente tal”, aseguró Parisi.

La diputada sostuvo que para avanzar por esa vía “necesito un poquito más de 50 votos para lograr la admisibilidad” de la moción y, a continuación, lanzó una advertencia al Ejecutivo: “No así el gobierno, que necesita 89 votos para poder lograr sus proyectos futuros. Entonces, me gustaría que nos sentáramos a conversar. Como PDG y bancada hemos dado la gobernabilidad”.

Parisi también llamó a La Moneda a conversar con los demás parlamentarios de su colectividad que han impulsado la idea.

“Espero que se puedan sentar a conversar con la bancada del PDG, y junto al diputado Javier Olivares y al diputado Patricio Briones, que también presentaron un proyecto para este 17 de septiembre. Digamos las cosas como son, es un proyecto que va a alegrar al chileno, que va a lograr que, de una vez por todas, cada chileno se sienta acompañado por este gobierno”, sostuvo.

La parlamentaria recalcó que su bancada mantiene disposición a negociar con el Ejecutivo. “Tenemos una hermosa sala de bancada donde hemos recibido más de una vez al ministro Quiroz y a los distintos ministros, y para recibir a todo aquel que tenga esa intención verdadera de conversar con nosotros buscando llegar a acuerdo y lograr lo mejor para nuestro país”, señaló.

Finalmente, insistió en “que el gobierno dialogue, que no se olvide de eso. A través del diálogo se logran los acuerdos, Chile crece y los chilenos van a ser más felices”.