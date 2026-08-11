Escándalo en Bolivia: incautan 86 kilos de marihuana en el bus que iba a transportar a Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Escándalo en Bolivia: incautan con 86 kilos de marihuana el bus de Sao Paulo en la Copa Sudamericana.

Escándalo. El bus contratado por Sao Paulo para trasladarse en Bolivia en el marco de la Copa Sudamericana fue incautado por las autoridades locales luego de que se encontraran 86,5 kilos de marihuana en su interior. Este martes, a las 20.30, el cuadro tricolor se mide ante Bolívar.

Según informó el periodista brasileño Gabriel Sá, el club paulista debía ser transportado por la empresa Buses Cosmo. El vehículo se dirigía hacia Santa Cruz de la Sierra para quedar a disposición del equipo cuando fue fiscalizado en el puesto de control de Locotal, en la zona de Cochabamba.

Durante la revisión, efectivos de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR) encontraron las cuatro bolsas con marihuana dentro del bus. Tres personas fueron detenidas.

El plantel de Sao Paulo no alcanzó a utilizar el bus involucrado en el procedimiento y tampoco tuvo contacto con las personas involucradas en el operativo. Tras la incautación, la compañía dispuso de otro vehículo para cumplir con el servicio.

La estadía del equipo brasileño en Santa Cruz formaba parte de la planificación del equipo para enfrentar los efectos de la altitud de La Paz. El plantel realizó su preparación en esa ciudad, ubicada a solo 400 metros sobre el nivel del mar y realizó su viaje al Hernando Siles solo para el partido.