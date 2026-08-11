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    Política

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con embajador de Bangladesh para avanzar en negociaciones hacia un TLC

    Desde el Ministerio de RR.EE. indicaron que la cita es parte de la estrategia del gobierno para diversificar mercados y abrir oportunidades en el continente asiático.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió esta jornada con el embajador concurrente de Bangladesh en Chile, Tauhedul Islam, con el objetivo de sostener conversaciones hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, según se informó desde la Cancillería.

    Desde el gobierno destacaron que la cita se enmarca en la estrategia de del Ministerio de RR.EE. por diversificar mercados, apuntando en este caso a una de las economías más dinámicas de Asia.

    “Queremos abrir nuevos mercados para nuestros productos, porque eso implica más trabajo para los chilenos. Con casi 200 millones de habitantes y una economía dinámica y con un crecimiento sostenido, Bangladesh representa una enorme oportunidad para Chile que tenemos que aprovechar”, destacó el jefe de la diplomacia chilena.

    Según recordaron desde Cancillería, este esfuerzo se suma a las negociaciones que Chile mantiene con India para avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), así como al proceso para alcanzar un acuerdo de este tipo con Filipinas, lo que convertiría a Chile en el primer país de América Latina en contar con un instrumento comercial de esta naturaleza con ese país.

    Comercio con Bangladesh

    Según información oficial, el intercambio comercial entre Chile y Bangladesh llegó a los US$ 310 millones en 2025, alcanzando su valor más alto desde que existe registro.

    Desde la Cancillería destacaron que este intercambio es uno de los más dinámicos para Chile, con un crecimiento a una tasa promedio anual del 26% en las últimas dos décadas, algo que podría potenciarse aún más con un eventual acuerdo comercial.

    “Bangladesh tiene 10 veces más gente que Chile. Ese es el tamaño de las oportunidades que se nos abren en este nuevo mercado. Queremos avanzar rápido a un acuerdo comercial para que nuestros productos lleguen con más fuerza a una de las economías más prometedoras del sur de Asia”, aseguró el canciller.

    En 2025, Chile exportó al mundo 4.212 productos, pero solo 12 de ellos tuvieron como destino a Bangladesh. Ese año, las exportaciones chilenas a dicho país sumaron US$ 41,8 millones, concentradas principalmente en chatarra de hierro y acero, aceite de pescado, preparaciones lácteas, ácido bórico, cartulinas y manzanas frescas.

    Chile fue el primer país de América Latina en reconocer la independencia de la República Popular de Bangladesh, el 1 de junio de 1972. Desde entonces, ambos países mantienen embajadas concurrentes, con Chile ejerciendo su representación a través de su embajada en la India y Bangladesh a través de la suya en Brasil.

    Más sobre:RR.EE.CancillerFrancisco Pérez MackennaBangladeshTauhedul IslamembajadorTLCTratado de Libre Comercio

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