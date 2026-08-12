Pedro Ultreras, periodista y cineasta autor del documental La Bestia: “México siempre ha sido territorio minado para los migrantes”

El periodista Pedro Ultreras junto a un grupo de migrantes que descansan cerca de las vías del tren de carga conocido como "La Bestia" en México. Foto: Archivo

Pedro Ultreras, periodista mexicano, lleva 25 años cubriendo la migración en el continente. Como corresponsal de Univision documentó la frontera entre México y Estados Unidos, las rutas migratorias de Centroamérica y episodios en Venezuela y Colombia. Dirigió el documental La Bestia (2010) sobre el tren de carga que miles de migrantes usan para cruzar México, la película 7 Soles (2008) y el documental ABC Nunca Más (2012), y escribió el libro La Bestia con base en sus años de reporteo.

Hoy, radicado en Miami, Ultreras (57) está de visita en Santiago invitado por Democracia UDP. En esta entrevista con La Tercera, Ultreras aborda su propia experiencia como migrante, el efecto de la política migratoria de Donald Trump y el estado actual de La Bestia.

El periodista mexicano Pedro Ultreras sobre La Bestia. Foto: Facebook Pedro Ultreras

Usted nació en Durango y emigró a Estados Unidos a los 20 años. ¿Cómo cree que su propia experiencia como migrante moldeó la forma en que aborda tanto la noticia diaria como sus reportajes sobre migración?

Lo moldeó en todos los aspectos. Como migrante en Estados Unidos viví parte de lo que viven los migrantes. Vives con frecuencia con miedo y nunca te sientes libre del todo, así seas residente legal o ciudadano.

Llevo 30 años como ciudadano estadounidense con doble nacionalidad y aún así siempre te sientes migrante, siempre hay miradas que te acosan y comentarios que te dicen que te regreses a tu país. Y lo sientes también en tu país de origen. Cuando regreso a México la gente me dice que ya no sueno mexicano, que ya no soy de ahí. Dejas de pertenecer al lugar donde naciste y nunca eres aceptado del todo en el país al que llegaste.

Cuando entré al periodismo eso me permitió entender mejor a los migrantes, porque yo mismo pasé por muchas de esas cosas. La única diferencia es que yo no crucé de manera indocumentada ni hice la travesía por México o Centroamérica como la hacen ellos.

¿Considera que en los últimos años el problema de la discriminación contra el migrante en Estados Unidos se ha agudizado?

Siempre ha existido, pero se agudizó desde que Donald Trump llegó a la presidencia por primera vez en 2017 y en este segundo período aumentó todavía más. Hoy ya no se esconde, se discrimina abiertamente. Se ha empoderado la gente que piensa que los inmigrantes no pertenecen a Estados Unidos, sin aceptar que el país fue construido por inmigrantes.

Hoy existe un nacionalismo y una persecución que cuesta entender. Incluso hijos de inmigrantes nacidos ya en Estados Unidos sienten la autoridad de discriminar a otros inmigrantes por el idioma, aunque sus propios padres hayan llegado del mismo modo.

Usted subió por primera vez a La Bestia en 2007 para grabar el documental. ¿Cómo ha cambiado el fenómeno migratorio hasta hoy?

Desde que Trump llegó a la presidencia en este segundo período, el cruce indocumentado bajó notablemente, porque Estados Unidos selló la frontera y criminalizó a quien intenta entrar de manera ilegal. Ahora se multa y se encarcela a los detenidos, cuando antes cruzar de forma indocumentada era solo una falta administrativa.

Migrantes que viajan con sus hijos se arriesgan a subir al tren en movimiento para poder llegar a la frontera norte de México. Foto: Archivo Yesika Ocampo

Pero La Bestia sigue existiendo. Es el conjunto de trenes de carga que transportan mercancía del sur al norte del país, pero hoy suben muchos menos migrantes porque ya no ven sentido en llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Los que entran de manera indocumentada a México por Guatemala buscan quedarse en la capital mexicana, el Distrito Federal, no cruzar al norte. Algunos todavía usan el tren para desplazarse dentro del país, en cantidades muy bajas.

Sigo muy al tanto del tema, hablo con migrantes y me acerco a los albergues que todavía existen en México. Muchos se quieren quedar en el norte porque piensan que cuando Trump se vaya la frontera se va a volver a abrir. El sueño del migrante es esa esperanza, la de mejorar la vida y dar un futuro mejor a los hijos.

Si bien las rutas migratorias centroamericanas representan quizá el fenómeno más relevante en la región, hay otros focos importantes como Cuba o el éxodo venezolano. ¿Qué lecciones le dejó el reporteo de La Bestia sobre las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes en Latinoamérica?

México siempre ha sido territorio minado para los migrantes, una de las travesías más peligrosas para el ser humano en el mundo. No solo por el crimen organizado, también por las autoridades en todos los niveles. Agentes del Instituto Nacional de Migración, policías locales y federales, la guardia nacional y militares han estado coludidos con el crimen organizado, y eso lo documentaron organismos de derechos humanos durante décadas.

Antes cruzaban sobre todo centroamericanos y el abuso se concentraba en México. Hace 10 o 12 años empezaron a llegar venezolanos y cubanos en cantidades masivas, y ese patrón de abusos se extendió a Centroamérica, a Guatemala, a Nicaragua y al Darién. El Darién es tierra de nadie. Ahí vi absolutamente de todo.

Migrantes en el Tapón del Darién, Panamá. Foto: Archivo STRINGER

Entonces, vemos la ausencia de protección del gobierno, vemos la ausencia de justicia, vemos la ausencia de protección a los derechos humanos, porque todos estos organismos tampoco están ahí. Ellos se quejan y dicen: “A mí no me ha tocado ver mucha de esta gente”. Eso lo dicen en conferencias en Naciones Unidas, en Ginebra, pero no se arriman por estos lugares.

Entonces, las vulneraciones siempre han estado. Pero lo único que pasó, que se empezó a dar en los últimos años, es que se extendió el abuso a los migrantes, las violaciones a los derechos de los migrantes más allá de México, sino también por Centroamérica. Cuando antes era nada más México. El migrante te dice: “Para nosotros cruzar a Estados Unidos no es difícil. Para nosotros es difícil cruzar México. En la frontera con Estados Unidos y México ya estamos a salvo”.