“Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

Una madre observa a su hijo y comienza a preguntarse si realmente lo conoce.

Esa sospecha está en el centro de Inter Alia, el más reciente drama de la dramaturga australiana Suzie Miller, autora de Prima Facie. Dirigida por Pablo Halpern y protagonizada por Paola Giannini, Nicolás Saavedra y Diego Leiva, la versión chilena enfrenta a una prestigiosa jueza con un dilema que desarma todas sus certezas cuando una grave acusación irrumpe dentro de su propia familia.

Tras más de un mes en cartelera, el montaje entra esta semana en su recta final en el Centro para las Artes Zoco, con sus últimas cuatro funciones entre el jueves 13 y el domingo 16 de agosto.

La obra presenta a Jessica Parks, una prestigiosa jueza especializada en causas de violencia sexual, convencida de que la ley puede ordenar incluso los conflictos más difíciles. Durante años ha conseguido sostener el equilibrio entre una carrera exigente y su vida familiar junto a Michael, su marido, también abogado, y Harry, el hijo adolescente de ambos. Pero una grave acusación contra el joven termina por derrumbar esa arquitectura.

Lo que hasta entonces parecía una discusión jurídica se vuelve íntimo. La mujer acostumbrada a impartir justicia debe enfrentarse ahora a una contradicción mucho más incómoda: cómo sostener sus convicciones cuando quien está bajo sospecha es su propio hijo.

La obra es el trabajo más reciente de Suzie Miller, dramaturga y exabogada de derechos humanos que alcanzó reconocimiento internacional con Prima Facie. Si aquella obra observaba las limitaciones del sistema judicial desde la experiencia de una abogada víctima de violencia sexual, Inter Alia invierte el punto de vista y sitúa en el centro a una jueza cuya confianza en ese mismo sistema comienza a resquebrajarse.

Desde su estreno en Chile, la puesta en escena ha recibido una positiva respuesta crítica. Galia Bogolasky de Culturizarte destacó especialmente el trabajo de Paola Giannini, cuya actuación definió como una interpretación de gran intensidad, talento y versatilidad, además de subrayar un ritmo escénico que sostiene permanentemente la tensión. La publicación calificó el resultado como un montaje “intenso, profundamente actual y capaz de prolongar sus preguntas mucho después de que cae el telón”.

En su crítica para El Mercurio, Mario Valle también puso el foco en la protagonista y señaló que Giannini “sale más que airosa de este desafío”, desplegando sus recursos para construir a una mujer dividida entre su condición de madre y su rol como magistrada. Bajo el título “‘Inter Alia’, buena contraposición entre legalidad y realidad”, el crítico destacó además la disyuntiva que la obra establece entre ambas dimensiones.

Coordenadas

Inter Alia, de Suzie Miller

Traducción: Pablo Schwarz

Dirección: Pablo Halpern

Elenco: Paola Giannini, Nicolás Saavedra y Diego LeivaDiseño integral: Laurene Lemaitre

Mapping: Matías Carvajal

Composición musical y diseño sonoro: Alejandro Miranda

Coreografías: Gonzalo Beltrán

Asistente de dirección: Karla Astur

Asistente de producción: Javiera Dossetto

Asistente de escenografía e iluminación: Manuel Morgado

Asistente de vestuario: Javiera Muñoz

Realización de escenografía: Amorescenico

Actor video (niño): Damián Poblete

Maquillaje y peinado: Margarita NiloFotografías: Daniel Corvillón

Últimas funciones: jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto, 19.30 horas; domingo 16 de agosto, 18.00 horas.

Dónde: Centro para las Artes Zoco, Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea.

Entradas: Punto Ticket.

Estacionamiento liberado.