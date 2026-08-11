Avanza en la Cámara proyecto del PDG que bonifica gasto en pañales y medicamentos

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto que crea un beneficio fiscal destinado a aliviar el gasto de las familias en pañales y medicamentos.

La iniciativa fue impulsada por parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) y utilizada por la tienda de Franco Parisi como herramienta de negociación para apoyar la recientemente aprobada megarreforma del Presidente José Antonio Kast.

El texto despachado -que ahora pasa a la Comisión de Hacienda- dispone una bonificación mensual que se calculará como un reembolso del IVA, con topes que serán definidos mediante reglamento. Este beneficio será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), con un costo fiscal estimado de US$ 100 millones durante su primer año.

De acuerdo con el contenido de la iniciativa, tal ayuda no afectará el acceso a otros subsidios o prestaciones sociales del Estado, aunque en el caso de los medicamentos, el beneficio se aplicará solo a aquellos que no estén financiados por el GES u otro sistema público .

En materia de pañales, en tanto, el aporte considerará a madres, padres, representantes legales o personas que tengan a su cuidado niños y niñas de hasta dos años; personas mayores de 65 años que presenten determinadas condiciones de salud, y personas con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos.

Modificaciones a la norma

Tras la votación, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Tamara Ramírez (PDG), valoró el despacho de la iniciativa y destacó como positivos los perfeccionamientos incorporados durante su tramitación.

En cuanto a las últimas indicaciones discutidas, Ramírez explicó que apuntan a reforzar la transparencia y el acceso a información sobre la implementación del beneficio. En particular, contemplan que el Ministerio de Desarrollo Social entregue antecedentes sobre el número de beneficiarios, el acceso efectivo a la bonificación y una eventual utilización anticipada de los recursos disponibles.

Por su parte, la diputada Andrea Macías (PS) destacó que 10 indicaciones presentadas por su sector fueron acogidas, las que, aseguró, permitieron incorporar un enfoque territorial, especialmente para zonas extremas, aisladas y rurales; además de incluir a grupos que originalmente no estaban contemplados.

“No venían consideradas las personas postradas ni las personas que tenían algún tipo de discapacidad permanente; y fueron incorporadas en el proyecto de ley”, afirmó.

En la misma línea, la diputada Flor Contreras (PDG) valoró la entrega del beneficio a personas con discapacidad que requieran pañales y a quienes necesiten determinados medicamentos. Añadió que la medida considera a las personas de hasta el 80% de vulnerabilidad, incorporando, de este modo, también a sectores de clase media.

Otro punto destacado por los legisladores es que el beneficio que se crea con este proyecto no corresponde a una devolución completa del 19% del IVA, pagado en pañales y medicamentos, sino a una compensación sujeta a topes.

Por último, se valoró el compromiso del gobierno de entregar información que permita evaluar la cobertura del beneficio y dar a conocer las canastas y medicamentos incluidos, considerando que parte de estas materias quedarán definidas en el reglamento.