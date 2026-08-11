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    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    En la actualidad, un total de 45 millones de personas viven en zonas afectadas por la sequía en Inglaterra, y más de 27 millones se enfrentan a restricciones en el uso del agua.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Vista de vegetación seca alrededor de la iglesia de Todos los Santos en Blackheath, sureste de Londres. Foto: Archivo

    Inglaterra se encuentra bajo alerta de “calor extremo” y las autoridades declararon que el 71,3% del territorio está ahora en situación de sequía, después de que el país registrara su mes de julio más seco desde que se tienen registros, en 1836.

    En ese sentido, la Oficina Meteorológica señaló que todo Reino Unido está en camino de registrar el verano más caluroso de su historia en cuanto a temperatura media, y bastaría con que se mantuvieran condiciones normales durante el resto de agosto para superar el récord, que se estableció el año pasado.

    Es aún más probable que Inglaterra y Gales alcancen un nuevo récord histórico, que se remonta a 1884. “Tras el segundo junio y el segundo julio más cálidos de la historia, y ante la inminente llegada de otra ola de calor, todo parece cada vez más probable en Reino Unido”, dijo el científico principal de la Oficina Meteorológica, Mike Kendon, citado por el diario The Guardian.

    “Hemos visto temperaturas que alcanzaron los 38 °C en junio, los 35 °C a principios y finales de julio, y parece que este umbral se volverá a alcanzar en los próximos días. Estas estadísticas son un claro recordatorio, por si hiciera falta, de los drásticos cambios que estamos presenciando en el clima de Reino Unido”, añadió.

    Vista del césped completamente seco y tostado de Primrose Hill, en el norte de Londres.

    El récord de temperaturas máximas promedio para el verano más cálido registrado en Reino Unido, establecido en el emblemático verano de 1976, va camino a ser superado. La Oficina Meteorológica indicó que para que eso suceda bastaría con que el resto de agosto superara en tan solo 0,72 °C el promedio del verano de 1991-2020.

    La crisis climática, causada por la contaminación derivada de la quema de combustibles fósiles, hace que cada ola de calor sea más probable e intensa.

    Alerta naranja

    Por otro lado, el lunes el Grupo Nacional contra la Sequía, integrado por organismos reguladores, funcionarios gubernamentales, compañías de agua y entidades agrícolas, movió hacia el status de sequía a las regiones de East Midlands, Lincolnshire y Northamptonshire, Kent y Sussex, y Solent y South Downs, las que se unieron a la mitad de Inglaterra y a todo Gales.

    En la actualidad, un total de 45 millones de personas viven en zonas afectadas por la sequía en Inglaterra, y más de 27 millones se enfrentan a restricciones en el uso del agua, indicó la cadena BBC.

    El presidente del Grupo Nacional contra la Sequía, Tony Grayling, dijo a la cadena que las condiciones de sequía seguirán empeorando hasta que se produzcan “lluvias significativas y sostenidas”.

    Se prevé que la próxima semana se mantenga mayormente seca, a medida que se intensifica la quinta ola de calor del año, aunque hay indicios de que el domingo llegarán algunas lluvias a Reino Unido.

    “Sabemos que el clima cálido y seco está afectando gravemente a la agricultura y tendrá repercusiones a largo plazo en nuestro medio ambiente”, dijo Grayling en un comunicado. Agregó que “necesitamos la ayuda de todos para usar un poco menos de agua y así asegurarnos de que nuestras reservas de agua actuales duren”.

    Peatones se refrescan con los pies en el agua de la fuente de Trafalgar Square, en el centro de Londres, el 13 de julio de 2022, durante una ola de calor. Foto: Archivo JUSTIN TALLIS

    El Grupo Nacional contra la Sequía afirmó que la mayor parte de Inglaterra está experimentando una sequía repentina, que “se desarrolla muy rápidamente” y es “provocada por una combinación de precipitaciones muy bajas y temperaturas más altas”.

    Yorkshire y el noreste de Inglaterra han pasado a la fase de “tiempo seco prolongado”, que es la etapa previa a la sequía. Actualmente, ningún lugar de Inglaterra se considera “normal”.

    Según la BBC, el calor persiste, y la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido emitió alertas sanitarias por calor de nivel naranja para toda Inglaterra, excepto el noreste, desde el martes a las 09:00 hasta el viernes a las 21:00.

    Una alerta naranja significa que es probable que se produzcan impactos significativos en los servicios de salud y asistencia social debido a las altas temperaturas.

    Dos personas refrescándose en la fuente de Trafalgar Square en Londres durante la histórica ola de calor del 19 de julio de 2022.

    En este contexto se ha advertido que las persistentes condiciones de calor y sequedad aumentan el riesgo de incendios forestales. Decenas de bomberos luchan actualmente contra un incendio en New Forest en Hampshire, sureste de Inglaterra, que a primera hora del lunes se estimaba que afectaba a una superficie de 140 campos de fútbol (99,9 hectáreas).

    Escocia e Irlanda del Norte no han sufrido condiciones de sequía y se prevé que experimenten períodos de fuertes lluvias durante la próxima semana.

    Según la BBC, Escocia no declara la sequía, pero sí monitorea la “escasez de agua”.

    Si bien las condiciones han mejorado en algunas partes de Escocia tras las recientes lluvias, algunas zonas del este siguen estando en las dos categorías más extremas de escasez “moderada” o “significativa”, indicó la Agencia Escocesa de Protección del Medio Ambiente

    Julie Henri, asesora principal de defensa del clima en WaterAid UK, dijo a la BBC: “Este verano debería ser una llamada de atención. Los bosques en llamas, los embalses con niveles bajos y ahora el verano más caluroso registrado, a medida que el cambio climático provoca sequías más frecuentes y severas”.

    “Es un poderoso recordatorio de que la seguridad hídrica es seguridad humana: nuestra salud, nuestros sistemas alimentarios, nuestras economías y nuestros medios de subsistencia dependen de ella. Ya contamos con muchas de las soluciones necesarias para abordar la inseguridad hídrica; lo que falta es la inversión para ampliarlas”, añadió.

    “En todo el mundo, las comunidades que viven con escasez crónica de agua están siendo pioneras en soluciones que fomentan la resiliencia ante la sequía, desde sistemas de agua alimentados por energía solar que mantienen el flujo de agua durante los períodos secos en Zambia hasta sistemas de recolección de agua de lluvia que ayudan a garantizar el suministro en todo el sur de Asia”, sostuvo.

    Y añadió: “Para resistir el impacto de la crisis climática, el nuevo gobierno de Reino Unido necesita acelerar la inversión en adaptación climática global y seguridad hídrica, para construir un futuro más saludable y resiliente para todos”.

    Impacto en precios de alimentos

    En tanto, el impacto de la sequía en la agricultura dispara los precios de alimentos en los supermercados de Reino Unido.

    Según Radio Francia Internacional (RFI), se prevé una de las peores cosechas desde 1984. Reino Unido suele importar el 40% de sus alimentos, pero la Europa continental padece la misma ola de calor y sequía, lo que le impide acudir a los mercados vecinos para compensar la escasez o conseguir precios más baratos.

    Los efectos ya se están viendo en los supermercados. Los precios de la lechuga casi se han duplicado, los tomates cuestan un 60% más y las papas un 40% más desde principios de verano. Los agricultores británicos exigen ayudas financieras urgentes e infraestructuras de agua para evitar la quiebra, mientras los analistas advierten que la inflación de los supermercados se disparará hasta el 5% o incluso al 8% en invierno, consigna RFI.

    Más sobre:Reino UnidoInglaterraEscociaGalessequíalluviacaloralerta naranjalluviascalor extremoMundo

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