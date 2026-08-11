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    Gobierno detalla planes para habilitar avenida España en Valparaíso y Viña del Mar: se abrirá primero una pista para el transporte público

    El ministro de Vivienda Iván Poduje detalló desde la región de Valparaíso que los trabajos para la apertura completa de la arteria vial, que tras las últimas lluvias sufrió de derrumbes y remociones de masa, tardarían 90 días aproximadamente y tendrían un costo asociado de 800 millones de pesos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Valparaiso, 10 de agosto 2026 Despeje de un tramo de la avenida Espana que se mantiene cerrado por deslizamientos de tierra en la via y trabajos preventivos Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Para mañana miércoles se espera que se pueda habilitar para el paso del transporte público una de las pistas que se encuentran cerradas de la avenida España, a la altura del Club de Yates, que conecta a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.

    Los trabajos asociados los detalló el ministro de Vivienda de Urbanismo (Minvu) Iván Poduje la tarde de este martes desde el lugar, afectado por la caída de escombros y remociones de masa que han impedido el tránsito vial mientras todavía continúan las labores de despeje.

    Lo que se busca acá es poder habilitar una pista primero de transporte público exclusivo, pero con seguridad”, remarcó el secretario de Estado.

    Poduje detalló que se instalarán una serie de camellones, facilitados tanto desde el Minvu como de Esval, que permitirán cubrir “una longitud de a 20 metros aproximadamente y va a permitir el paso de vehículos y va a poner unos sensores en el muro para cualquier deslizamiento y cortar el tráfico”.

    Si funciona bien vamos a mover el camellón para habilitar dos pistas de tránsito. Ahí vamos a trabajar la solución definitiva, que son pernos de anclaje para buscar roca más estable, una malla y arriba cemento líquido”, añadió el ministro.

    Esa solución demoraría aproximadamente 90 días. La solución de corto plazo para habilitar la primera pista estaría lista la próxima semana”, detalló sobre los plazos para estos trabajos.

    El costo asociado para la habilitación definitiva de la arteria vial estaría en torno a los 800 millones de pesos. En tanto, la instalación de los camellones, los sensores y la limpieza alcanzaría los 300 millones de pesos, según detalló esta tarde el ministro.

    También entregó algunas precisiones el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, quien explicó que “hoy día lo que vamos a hacer es una pista y la próxima semana debemos estar aperturando dos, y trabajará el ministerio con una pista para efectos de hacer los trabajos que significan un riesgo. Pero hoy día lo concreto es una pista para poder resolver este problema del transporte público”.

    Más sobre:Avenida EspañaRemoción de masaValparaísoIván PodujeManuel Millones

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