Gobierno detalla planes para habilitar avenida España en Valparaíso y Viña del Mar: se abrirá primero una pista para el transporte público

Valparaiso, 10 de agosto 2026 Despeje de un tramo de la avenida Espana que se mantiene cerrado por deslizamientos de tierra en la via y trabajos preventivos Sebastian Cisternas/Aton Chile

Para mañana miércoles se espera que se pueda habilitar para el paso del transporte público una de las pistas que se encuentran cerradas de la avenida España , a la altura del Club de Yates, que conecta a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.

Los trabajos asociados los detalló el ministro de Vivienda de Urbanismo (Minvu) Iván Poduje la tarde de este martes desde el lugar, afectado por la caída de escombros y remociones de masa que han impedido el tránsito vial mientras todavía continúan las labores de despeje.

“Lo que se busca acá es poder habilitar una pista primero de transporte público exclusivo, pero con seguridad”, remarcó el secretario de Estado.

Poduje detalló que se instalarán una serie de camellones, facilitados tanto desde el Minvu como de Esval, que permitirán cubrir “una longitud de a 20 metros aproximadamente y va a permitir el paso de vehículos y va a poner unos sensores en el muro para cualquier deslizamiento y cortar el tráfico”.

“Si funciona bien vamos a mover el camellón para habilitar dos pistas de tránsito. Ahí vamos a trabajar la solución definitiva, que son pernos de anclaje para buscar roca más estable, una malla y arriba cemento líquido”, añadió el ministro.

“Esa solución demoraría aproximadamente 90 días. La solución de corto plazo para habilitar la primera pista estaría lista la próxima semana”, detalló sobre los plazos para estos trabajos.

El costo asociado para la habilitación definitiva de la arteria vial estaría en torno a los 800 millones de pesos. En tanto, la instalación de los camellones, los sensores y la limpieza alcanzaría los 300 millones de pesos, según detalló esta tarde el ministro.